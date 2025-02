Arriva Hyatt Select, nuovo brand upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie Un nuovo marchio upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie, pensato soprattutto per progetti di conversione ma adatto anche a operazioni greenfield. L’offerta Hyatt Select includerà soprattutto proprietà di dimensioni comprese tra le 70 e le 200 camere. Stando al gruppo Usa, il brand si baserà su un modello operativo lean, appositamente disegnato per ridurre i costi del lavoro, pur mantenendo adeguati standard di servizio. Gli hotel Hyatt Select offriranno la colazione inclusa nella tariffa camera, un market self-service attivo 24/7 gestito da operatori esterni e stanze tutte dotate di connessione Internet ad alta velocità e spazi di lavoro. Il marchio si focalizzerà inizialmente sul Nord America, per poi espandersi anche in altre aree del mondo. Il suo concept è complementare a quello upper-midscale extended-stay Hyatt Studios, la cui prima proprietà è stata inaugurata a Mobile, Alabama, lo scorso 18 febbraio. Condividi

Tali risultati sono stati trainati soprattutto dal segmento luxury & lifestyle (+19%), mentre il fatturato del comparto premium, midscale ed economy è aumentati del 5%. In tale contesto, i margini operativi lordi ricorrenti hanno superato gli 1,1 miliardi (recurring ebitda; +12%). I profitti netti sono invece scesi dai 633 milioni del 2023 ai 610 milioni dell'anno scorso, a seguito soprattutto dell'aumento delle uscite fiscali.\r

\r

\"Siamo riusciti ancora una volta a raggiungere risultati record, in linea peraltro con gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha dichiarato il presidente e ceo del gruppo, Sébastien Bazin, a commento del bilancio -. Grazie a questa crescita vigorosa, abbiamo intenzione di proporre un incremento dei dividenti distribuiti agli azionisti durante il nostro prossimo general meeting. Approcciamo quindi il 2025 con confidenza e con l'ambizione di raggiungere ancora una volta risultati eccellenti\".","post_title":"Accor: ricavi e profitti operativi in crescita ma utili netti in calo nel 2024","post_date":"2025-02-27T14:49:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740667795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo marchio upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie, pensato soprattutto per progetti di conversione ma adatto anche a operazioni greenfield. L'offerta Hyatt Select includerà soprattutto proprietà di dimensioni comprese tra le 70 e le 200 camere. Stando al gruppo Usa, il brand si baserà su un modello operativo lean, appositamente disegnato per ridurre i costi del lavoro, pur mantenendo adeguati standard di servizio.\r

\r

Gli hotel Hyatt Select offriranno la colazione inclusa nella tariffa camera, un market self-service attivo 24/7 gestito da operatori esterni e stanze tutte dotate di connessione Internet ad alta velocità e spazi di lavoro. Il marchio si focalizzerà inizialmente sul Nord America, per poi espandersi anche in altre aree del mondo. Il suo concept è complementare a quello upper-midscale extended-stay Hyatt Studios, la cui prima proprietà è stata inaugurata a Mobile, Alabama, lo scorso 18 febbraio.","post_title":"Arriva Hyatt Select, nuovo brand upper midscale per destinazioni secondarie e terziarie","post_date":"2025-02-27T14:20:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740666034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una primavera nel segno delle novità per Italo, che allarga la rete multimodale alle navi da crociera mentre Itabus debutta sul mercato francese.\r

\r

Dal 1° aprile, dalle principali città italiane si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), dove ci sarà la nave di Msc Crociere in connessione.\r

\r

Si potrà così arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il porto cittadino o viceversa arrivare al porto e prendere il bus per andare in stazione; stessa cosa a Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli il servizio si estende: non sarà attivo solo per le connessioni con le crociere, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi le altre destinazioni del golfo.\r

\r

«Il futuro dei trasporti sarà sempre più multimodale - dichiara Gianbattista La Rocca, ad Italo e presidente Itabus -. Lavoriamo da tempo per rendere possibili simili sinergie, a beneficio dei nostri viaggiatori. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato questo impegno. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questa direzione e continueremo a crescere in questo senso».\r

\r

Discorso intermodalità che si estende anche agli aeroporti: entra così nel network Milano Malpensa con 4 servizi giornalieri che collegano lo scalo a città quali Bologna, Parma, Genova, Torino e Aosta (solo per citarne alcune). In quest’ottica raddoppiati anche i collegamenti verso il Marco Polo di Venezia (da 4 a 8 al giorno), incrementati i viaggi e le destinazioni connesse per gli scali di Orio al Serio, Catania e Fiumicino. Per quest’ultimo scalo, infatti nuove destinazioni in collegamento diretto grazie a Itabus: Salerno, Caserta, Firenze Scandicci, L’Aquila, Siena; inoltre, aumentati i servizi da e per Napoli con 15 collegamenti giornalieri che consentono di arrivare in aeroporto nella fascia oraria dalle 6:55 alle 16:05 e di ripartire con partenze in prevalenza concentrate a fine giornata 22:25.\r

\r

Itabus e la crescita all'estero\r

\r

Dopo il debutto dello scorso ottobre dei collegamenti per Lubiana e Zagabria (6 ogni giorno), dal 26 marzo prenderanno il via i nuovi collegamenti Itabus verso la Francia: 4 i viaggi quotidiani che connetteranno le principali città italiane (come Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Milano e Torino) alle mete d’oltralpe di Chambèry e Lione. \r

\r

La Francia sarà raggiungibile anche grazie all’intermodalità treno più bus, con la semplicità di un unico biglietto: si arriva a Torino Porta Susa con Italo e da lì si prende Itabus, stessa cosa al ritorno partendo in bus da Lione e facendo il cambio a Torino per salire in treno e completare il proprio viaggio.\r

\r

Ad oggi, sono già 30 i collegamenti intermodali treno + bus offerti dal Gruppo Italo, sia sul territorio italiano che su quello europeo.\r

\r

La crescita all'estero non termina con la Francia: «Dopo aver consolidato la nostra presenza sul territorio nazionale, il prossimo step è rappresentato dall’estero - commenta Francesco Fiore, ad Itabus -. Prima il debutto in Slovenia e Croazia, da fine marzo attiveremo i servizi in Francia per poi proseguire nel corso dell’anno. Il 2025 sarà cruciale, approderemo in nuovi Paesi europei e rafforzeremo i servizi verso le grandi infrastrutture come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie».","post_title":"Italo: l'intermodalità si aggancia alle crociere Msc. Debutto in Francia per Itabus","post_date":"2025-02-27T10:39:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740652791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione consulenti di viaggio italiani (Acovi) si aggrega al centro studi E.S.S.E., nell'ambito della legge 4/2013, che disciplina la formazione e la valorizzazione delle figure professionali non ancora rappresentate da albi o ordini.\r

\r

L’obiettivo ormai imminente è creare un registro nazionale per i consulenti di viaggio, strumento fondamentale per riconoscere e valorizzare le competenze di una figura professionale che, pur essendo attiva da oltre 25 anni, merita oggi un riconoscimento ufficiale.\r

\r

«Finalmente abbiamo un riconoscimento istituzionale e professionale per tutti i consulenti – spiega Monica Vittani, presidente Acovi – Gli step successivi comprenderanno l’organizzazione di formazione per l’aggiornamento. Ci saranno anche i corsi per accedere al registro, così come seguiranno regole precise e un codice deontologico».\r

\r

In questo modo, Acovi garantisce un percorso di crescita professionale coerente e strutturato, capace di rafforzare il ruolo del consulente di viaggio nel panorama turistico nazionale.\r

\r

Acovi lancerà anche lo sviluppo di una app dedicata agli iscritti. La piattaforma mobile offrirà strumenti come l’accesso rapido a informazioni e aggiornamenti formativi, consigli e suggerimenti legali e fiscali forniti in collaborazione con il partner Legal service e accesso al gruppo Telegram dedicato agli iscritti con news e informazioni\r

\r

Un segnale importante arriva dalla regione Calabria che ha recentemente recepito e approvato la legge regionale in linea con la legge 4/2013 del Mimit. Il riconoscimento dell’attività formativa e la creazione di registri ufficiali rappresentano un tassello fondamentale per la professionalizzazione del settore turistico, confermando il valore e l'impegno di Acovi nel promuovere elevati standard di competenza e trasparenza.\r

\r

«L’ingresso ad un ente di aggregazione come il centro studi E.S.S.E. e il riconoscimento istituzionale da parte della regione Calabria – aggiunge Vittani - sono tappe decisive per la crescita e il riconoscimento dei consulenti di viaggio. Il nostro obiettivo è dare a questi professionisti gli strumenti necessari per operare con eccellenza in un mercato in continua evoluzione».","post_title":"Acovi, nasce il registro nazionale dei consulenti di viaggio","post_date":"2025-02-27T09:57:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740650277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio.\r

\r

“L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche\", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. \"Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato.","post_title":"Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection","post_date":"2025-02-26T12:38:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740573492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485446\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Angela Salgarelli, Marco Prugnola e Beatrice Nano[/caption]\r

\r

Futura Vacanze potenzia ancora l'organico. Dopo l'approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l'operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director.\r

\r

Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione.\r

\r

Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda.\r

\r

Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio.\r

\r

“L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”.","post_title":"Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli","post_date":"2025-02-26T11:54:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740570888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli investimenti italiani dell'operatore private equity olandese Invel Real Estate. Dopo l'impegno in YellowSquare, la compagnia ha infatti finanziato con una emissione obbligazionaria da 111,2 milioni di euro la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome, un nuovo 5 stelle lusso in via Vittorio Veneto, una delle location più prestigiose della Capitale.\r

\r

Inaugurato per la prima volta nel 1889, l'albergo è attualmente interessato da un importante progetto di riqualificazione. Al termine dei lavori, previsti per la fine del 2026, il Baccarat Hotel Rome offrirà 87 camere e suite, un ristorante con annessa terrazza che si affaccia su via Veneto, un Grand Salon e un bar/lounge con vista panoramica sulla Città Eterna.\r

\r

Invel vanta oggi circa 2 mila chiavi in gestione nell’area del Mediterraneo, attraverso la sua piattaforma operativa integrata specializzata in hotel di fascia alta. Baccarat Hotels & Resorts è un brand del gruppo Sh Hotels & Resorts, che presto assumerà la nuova denominazione Starwood Hotels. Dopo l’apertura a New York, l’arrivo a Roma rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale del brand.\r

\r

«Il Baccarat Hotel Rome beneficia di una posizione unica, un marchio importante e un concept di design straordinario, che insieme contribuiscono a renderlo uno degli investimenti più interessanti nel segmento dell’ospitalità di lusso in Italia e nel mondo - sottolinea il chief investment officer di Invel Real Estate, Gabriele Magotti -. Siamo orgogliosi di supportare questa trasformazione e siamo certi del valore che potrà generare nel lungo periodo».","post_title":"Invel finanzia la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome","post_date":"2025-02-26T10:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740567475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. \r

\r

E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica\", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. \r

\r

Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding","post_title":"Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica","post_date":"2025-02-26T10:39:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740566362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sale a quota nove il portfolio di strutture griffate VRetreats. Il brand lusso di casa Voihotels del gruppo Alpitour ha infatti appena aggiunto alla propria offerta il materano Palazzo Gattini, già dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale. Affacciato sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, nel 2008 è stato trasformato in un hotel.\r

\r

La struttura offre 20 camere, tra suite, junior suite e deluxe, oltre a una suite con piscina privata posta su una terrazza che si affaccia sulla Murgia materana, ognuna in grado di evocare le memorie della famiglia che ha abitato per anni all’interno del Palazzo. Le luci, morbide e soffuse, mirano a invitare gli ospiti a rallentare i ritmi, creando atmosfere intime, mentre i materiali e l’arredamento sono stati realizzati da artigiani locali.\r

\r

A completare l’offerta, una spa con piscina e area massaggi posta nell’area del palazzo in cui si trovano grotte e cisterne scavate nella pietra, il ristorante le Bubbole dedicato alla valorizzazione della cucina regionale e locale e il Duomo Café, il solo bar presente nella centrale piazza Duomo, adatto per un aperitivo o un break lavorativo. Per ospitare eventi privati, non mancano infine un roof garden e la piccola chiesa Malvinni-Malvezzi adiacente all’hotel, in passato cappella privata della famiglia Gattini.\r

\r

\"Facciamo parte dell’unico gruppo italiano con una filiera integrata e insieme a Neos, compagnia aerea anch’essa di Alpitour World, vogliamo essere una chiave d'accesso per scoprire l'Italia in tutte le sue sfumature, affiancando alle destinazioni più note le città meno conosciute, ma altrettanto ricche di storia e fascino\", sottolinea Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels\r

\r

E proprio Neos arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York Jfk a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. “Con questo nuovo collegamento diretto, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, ampliamo ulteriormente le nostre connessioni con New York con un’offerta quotidiana verso l’Italia, grazie a quattro frequenze per Milano, due per Palermo e una per Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi - spiega l'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti -. Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche scoprire le altre città vicine e i borghi interni del Centro e Sud Italia che catturano ogni anno sempre più stranieri aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico”.\r

\r

VRetreats ha chiuso il 2024 con oltre 70 milioni di euro di fatturato e riveste un ruolo chiave nello sviluppo strategico dell’incoming del gruppo. Voihotels, la divisione hôtellerie di Alpitour World, l'anno scorso ha totalizzato complessivamente 202 milioni di ricavi e registrato 1,6 milioni di presenze.\r

\r

","post_title":"VRetreats sale a quota nuove con il materano Palazzo Gattini","post_date":"2025-02-26T10:19:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740565179000]}]}}