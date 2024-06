Apre domani a Roma il nuovo Mercure Cinecittà Aprirà ufficialmente i propri battenti domani il nuovo Mercure Roma Cinecittà. Situato a 8 chilometri dall’aeroporto di Ciampino, la struttura occupa una posizione strategica, a breve distanza dagli storici studi cinematografici e dalla fermata della metropolitana. Offre 126 camere, parcheggio sotterraneo, tre sale riunioni con luce naturale, palestra e un’area dedicata allo smart working. Presente pure un all day dining ispirato agli storici locali romani frequentati e amati da attori e attrici. Come suggerito dal suo stesso nome, l’hotel si rifà infatti al mondo del cinema. Le camere sono state per esempio progettato evocando l’atmosfera dei set. Lo studio di Interior Design Aelan ha introdotto elementi distintivi, tra cui una carta da parati disegnata su misura: un canvas nel quale gli sketch di luoghi e personaggi prendono vita, con una forte ispirazione Felliniana. Artworks commissionati per raccontare la storia del cinema italiano anche ai turisti internazionali, completano inoltre l’atmosfera. La narrativa a tema prosegue negli elementi introdotti negli spazi di circolazione dell’albergo ma con un’astrazione ulteriore: i corridoi si rivestono infatti di carte da parati che traducono le geometrie delle facciate degli studios di Cinecittà in opere grafiche, arricchite dalle iconiche righe del cinema, pattern chiave di tutto l’intervento di restyling. Il Mercure Cinecittà All Day Dining è infine pensato come un luogo frequentato da movie stars. La struttura nasce da un accordo di franchising tra Accor e Amapa, società partner di lunga data del gruppo transalpino, con cui sono già stati sviluppati altri nove alberghi nella Penisola. Nei prossimi anni, Accor e Amapa prevedono di aprire cinque ulteriori hotel nel Nord e nel Centro Italia. Condividi

