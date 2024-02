Appuntamento a Firenze a inizio estate per la seconda struttura italiana di a&o Hostels Il conto alla rovescia per l’apertura del secondo ostello italiano di a&o Hostels è iniziato: Firenze ospiterà la trentanovesima struttura del gruppo berlinese che aprirà le proprie porte a inizio estate, con indirizzo in via Mannelli 119, giusto fuori dalla stazione Campo di Marte. La novità giunge dopo un 2023 da numeri record per la compagnia, che ha registrato 217 milioni di euro di fatturato, con 6,1 milioni di pernottamenti (5,55 milioni nel 2022) e 2,7 milioni di ospiti nelle sue 38 strutture presenti in nove paesi. Il tutto con un’occupazione media del 76% (67% nel 2022). In tale contesto la domanda dei viaggiatori italiani si piazza nella top 10, prima di quella danese, svizzera e francese. Altro dato interessante riguarda il segmento gruppi, che pesa per il 38% dei volumi complessivi. “In tempi difficili dal punto di vista economico, le persone non smettono di viaggiare ma scelgono un prodotto low budget. E una volta fatta l’esperienza e aver capito che funziona sceglieranno più rapidamente di affidarsi a una struttura comoda, confortevole ed economica – commenta il ceo del gruppo, Oliver Winter -. Stiamo crescendo anche nel comparto business travel: chiaramente ci sono ancora margini di miglioramento, ma sono molto fiducioso che il segmento continuerà a svilupparsi”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il conto alla rovescia per l’apertura del secondo ostello italiano di a&o Hostels è iniziato: Firenze ospiterà la trentanovesima struttura del gruppo berlinese che aprirà le proprie porte a inizio estate, con indirizzo in via Mannelli 119, giusto fuori dalla stazione Campo di Marte. La novità giunge dopo un 2023 da numeri record per la compagnia, che ha registrato 217 milioni di euro di fatturato, con 6,1 milioni di pernottamenti (5,55 milioni nel 2022) e 2,7 milioni di ospiti nelle sue 38 strutture presenti in nove paesi. Il tutto con un'occupazione media del 76% (67% nel 2022). In tale contesto la domanda dei viaggiatori italiani si piazza nella top 10, prima di quella danese, svizzera e francese. Altro dato interessante riguarda il segmento gruppi, che pesa per il 38% dei volumi complessivi. “In tempi difficili dal punto di vista economico, le persone non smettono di viaggiare ma scelgono un prodotto low budget. E una volta fatta l’esperienza e aver capito che funziona sceglieranno più rapidamente di affidarsi a una struttura comoda, confortevole ed economica - commenta il ceo del gruppo, Oliver Winter -. Stiamo crescendo anche nel comparto business travel: chiaramente ci sono ancora margini di miglioramento, ma sono molto fiducioso che il segmento continuerà a svilupparsi”. [post_title] => Appuntamento a Firenze a inizio estate per la seconda struttura italiana di a&o Hostels [post_date] => 2024-02-02T15:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706886192000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un connubio di tradizioni antiche, sapori autentici, panorami mozzafiato e accoglienza: l’anima più autentica della Sardegna è in scena a Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio. Padiglione 3, stand C109: con oltre mille metri quadrati di superficie e 60 co-espositori, numeri in aumento rispetto al 2023, lo stand della regione accompagnerà i visitatori in un viaggio nell’anima più autentica dell’isola. Nell’anno della candidatura per l'inserimento delle Domus de Janas – tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna pre-nuragica presenti nei territori di 37 comuni sardi – nella lista del Patrimonio mondiale da parte della commissione nazionale italiana per l'Unesco, la partecipazione della Sardegna alla Bit assume infatti un significato ancora più importante. Allo stand non mancheranno i sapori della regione, espressioni di questa terra millenaria e parte integrante di un’esperienza di viaggio sull’isola. Il calendario prevede infatti sei degustazioni per raccontare alcune delle sub regioni meno conosciute e più incontaminate dell’isola, grazie all’abbinamento di tre elementi fondamentali nella costruzione di un’esperienza turistica autentica: territorio, vino e prodotti locali. Le degustazioni da 30 minuti l’una sono in programma domenica alle 11:15, alle 12 e alle 15:30; lunedì alle 11:30 e alle 15; martedì alle 11:30. Racconteranno i sapori semplici ma decisi della Sardegna, accompagnati da vini che riflettono la diversità del terroir locale (prenotazione necessaria presso il desk accoglienza, partecipazione limitata ad un massimo di 30 partecipanti). Nelle giornate di domenica 4, alle 12:45, e di lunedì 5 alle16:30, altri appuntamenti arricchiranno il calendario enogastronomico dello stand: degustazioni di gin tonic preparati da barman professionisti con una selezione di distillati prodotti in Sardegna. Infine, Bit 2024 vedrà per la prima volta la partecipazione di Girotonno: la rassegna gastronomica e turistica internazionale giunta alla ventesima edizione e in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte. La qualità del tonno rosso declinato in piatti contemporanei, la storia delle tonnare, ma anche le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali nella cittadina tabarchina sull'isola di San Pietro verranno raccontate in un incontro dedicato a operatori del settore turistico e al pubblico, che si svolgerà domenica 4 alle ore 16 presso lo stand della Sardegna. o italiano. [post_title] => L'enogastronomia protagonista della Sardegna in fiera [post_date] => 2024-02-02T12:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706878355000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460669" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption] Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna. Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte. “Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite. [post_title] => Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita [post_date] => 2024-02-02T11:12:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706872379000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sulle due rotte italiane per Binter che partecipa alla Bit - pad. 4 - stand E01 - proprio per promuovere i collegamenti annuali da Firenze e Venezia verso le isole Canarie. Da Firenze, i voli partono il sabato alle 15:30, mentre da Venezia le partenze sono anch'esse tutti i sabati alle 16:00. I passeggeri godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati da Binter, con il comfort dell'Embraer E195-E2. L’aereo, a corridoio unico, è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri. Binter assicura anche collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Altra possibilità, per coloro che desiderano visitare più di un'isola delle Canarie durante il loro viaggio, è quella offerta da Discover, il servizio che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. E' possibile effettuare la sosta all'andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni e al cost di 40 euro in più. Per chi sceglie inoltre di fermarsi a visitare più di due isole nello stesso viaggio, la soluzione è quella dell'Airpass Explorer, con una tariffa speciale di 40 euro per volo più tasse. Attraverso il sito web di Binter, l'utente può acquistare e configurare, con un preavviso minimo di sette giorni dal primo volo, il proprio AirPass Explorer da un minimo di tre voli fino a un massimo di otto, tenendo presente che non è possibile ripetere lo stesso percorso. [post_title] => Binter promuove i voli annuali da Firenze e Venezia per le Canarie [post_date] => 2024-02-02T10:31:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706869907000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben cinque le manifestazioni di interesse arrivate ieri per entrare nell'azionariato dell'aeroporto di Genova: Msc, Costa Crociere, 777 Partners, Levorato Marcevaggi e la cordata Spinelli e Hapag-Lloyd. Tutti nomi di spicco: "L'affollamento di privati che bussano alla porta per avere un ruolo industriale, che sia legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza dello scalo" ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolineando che quella intrapresa "è la strada giusta". "Sono molto ottimista - ha proseguito Toti -, abbiamo investito molto sullo scalo anche in termini monetari, stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione, che lo modernizzerà tutto, - evidenzia Toti - io sono certo che con la crescita delle crociere, i nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà sicuramente un balzo importante". La strategia del nuovo management punta a rendere il Cristoforo Colombo uno scalo funzionale alle esigenze del porto, sia per le merci sia per i passeggeri, considerando che entrambe le tipologie di traffico sono ancora sotto i livelli del 2019 nonostante la ripresa del turismo a livello globale e nonostante gli aeroporti italiani nel loro complesso abbiano segnato un nuovo record nel 2023. Un legame che si intende concretizzare rappresentando gli interessi specifici col trasferimento di quote azionarie di minoranza. Il controllo della società di gestione, infatti, dovrebbe restare in mano pubblica e in particolare dell’Autorità di sistema portuale che ad oggi ne detiene il 60%. Le manifestazioni di interesse, come chiarito nell’avviso dell’Aeroporto, non danno luogo “ad alcuna procedura selettiva né ad alcuna trattativa” e servono solo ad “acquisire una migliore conoscenza delle opportunità di mercato al fine di successive determinazioni della società”, in particolare la “eventuale successiva indizione di una formale gara tramite bando strutturato“. A quel punto la platea dei concorrenti potrebbe stringersi o allargarsi ulteriormente, a seconda delle condizioni che verranno poste. [post_title] => L'aeroporto di Genova conquista i privati: 5 manifestazioni di interesse per il rilancio [post_date] => 2024-02-02T10:14:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868891000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio". Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici. Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba. [post_title] => Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba [post_date] => 2024-02-02T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitMalta quest'anno torna in Bit a Milano, tra i membri dello stand Adutei (Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia), dopo un 2023 che ha raggiunto dati record per i flussi turistici dall'Italia. Lo scorso anno Malta, Gozo e Comino hanno visto gli arrivi dal nostro Paese ancora in cima alla classifica dei mercati che generano il maggior flusso turistico verso l'arcipelago, con 524.485 arrivi da gennaio a novembre 2023, con un incremento, per lo stesso periodo, del 39,5% rispetto al 2022. Un periodo da ricordare anche per i dati relativi alla permanenza media (+27,9%) e la spesa dei turisti (+36,7%). Più nel dettaglio il solo mese di novembre ha registrato un +17% di arrivi di italiani, un +6,3% del numero di notti trascorse sulle isole e un +3,2%, consolidando la forza della destinazione anche nelle stagioni di spalla. La presenza in fiera sottolinea una volta di più la valenza che l’ente sta dando al Nord Italia, un’occasione per incontrare sia il consumatore finale che gli operatori del settore, e che va a sommarsi alle numerose azioni di advertising in corso, soprattutto nel capoluogo lombardo. Proprio uno dei mezzi metropolitani transitanti sulla linea M5 lilla – quella che conduce alla polo fieristico – è al momento completamente brandizzato con la campagna promozionale invernale di VisitMalta. Sul fronte investimenti rivolti al trade, l’ente sta dando ampio spazio alle occasioni di conoscenza del territorio, organizzando numerosi fam trip per gli operatori al fine di far scoprire la destinazione dedicando ciascun viaggio a focus specifici quali cultura, viaggi di gruppo, outdoor e lifestyle. Con Adutei, VisitMalta sta organizzando anche un panel che si terrà al padiglione 4, Bit Arena in programma il 5 febbraio ore 10 dal titolo Viaggi all’estero oggi e domani: le destinazioni estere e Fto in dialogo, a cui parteciperà Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia. Ester Tamasi sarà inoltre coinvolta in un appuntamento dedicato al turismo al femminile organizzato dalla Regione Toscana lunedì 5 febbraio ore 11 dal titolo Benvenute in Toscana - Esperienze nel mondo (pad 3 – stand C93) durante il quale verrà raccontata la nascita e l’evoluzione del progetto Nessuna donna è un’isola, la mostra fotografica dedicata alle viaggiatrici donne e all’isola di Gozo, esposta in via Dante a Milano lo scorso autunno e che oggi è diventata una pubblicazione online dai forti connotati emozionali scaricabile gratuitamente qui. [post_title] => VisitMalta punta sul bacino del Nord Italia con numerose iniziative per trade e pubblico [post_date] => 2024-02-02T09:43:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706867012000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, "al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.” In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel. Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg. [post_title] => Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni [post_date] => 2024-02-01T15:12:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706800372000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità. Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile. In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup. Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital. Prima edizione Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti. Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia. Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato. [post_title] => Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione [post_date] => 2024-02-01T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706786421000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "appuntamento a firenze a inizio estate per la seconda struttura italiana di ao hostels" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2931,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conto alla rovescia per l’apertura del secondo ostello italiano di a&o Hostels è iniziato: Firenze ospiterà la trentanovesima struttura del gruppo berlinese che aprirà le proprie porte a inizio estate, con indirizzo in via Mannelli 119, giusto fuori dalla stazione Campo di Marte. La novità giunge dopo un 2023 da numeri record per la compagnia, che ha registrato 217 milioni di euro di fatturato, con 6,1 milioni di pernottamenti (5,55 milioni nel 2022) e 2,7 milioni di ospiti nelle sue 38 strutture presenti in nove paesi. Il tutto con un'occupazione media del 76% (67% nel 2022).\r

\r

In tale contesto la domanda dei viaggiatori italiani si piazza nella top 10, prima di quella danese, svizzera e francese. Altro dato interessante riguarda il segmento gruppi, che pesa per il 38% dei volumi complessivi. “In tempi difficili dal punto di vista economico, le persone non smettono di viaggiare ma scelgono un prodotto low budget. E una volta fatta l’esperienza e aver capito che funziona sceglieranno più rapidamente di affidarsi a una struttura comoda, confortevole ed economica - commenta il ceo del gruppo, Oliver Winter -. Stiamo crescendo anche nel comparto business travel: chiaramente ci sono ancora margini di miglioramento, ma sono molto fiducioso che il segmento continuerà a svilupparsi”.","post_title":"Appuntamento a Firenze a inizio estate per la seconda struttura italiana di a&o Hostels","post_date":"2024-02-02T15:03:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706886192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un connubio di tradizioni antiche, sapori autentici, panorami mozzafiato e accoglienza: l’anima più autentica della Sardegna è in scena a Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio. Padiglione 3, stand C109: con oltre mille metri quadrati di superficie e 60 co-espositori, numeri in aumento rispetto al 2023, lo stand della regione accompagnerà i visitatori in un viaggio nell’anima più autentica dell’isola. Nell’anno della candidatura per l'inserimento delle Domus de Janas – tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna pre-nuragica presenti nei territori di 37 comuni sardi – nella lista del Patrimonio mondiale da parte della commissione nazionale italiana per l'Unesco, la partecipazione della Sardegna alla Bit assume infatti un significato ancora più importante.\r

\r

Allo stand non mancheranno i sapori della regione, espressioni di questa terra millenaria e parte integrante di un’esperienza di viaggio sull’isola. Il calendario prevede infatti sei degustazioni per raccontare alcune delle sub regioni meno conosciute e più incontaminate dell’isola, grazie all’abbinamento di tre elementi fondamentali nella costruzione di un’esperienza turistica autentica: territorio, vino e prodotti locali. Le degustazioni da 30 minuti l’una sono in programma domenica alle 11:15, alle 12 e alle 15:30; lunedì alle 11:30 e alle 15; martedì alle 11:30. Racconteranno i sapori semplici ma decisi della Sardegna, accompagnati da vini che riflettono la diversità del terroir locale (prenotazione necessaria presso il desk accoglienza, partecipazione limitata ad un massimo di 30 partecipanti). Nelle giornate di domenica 4, alle 12:45, e di lunedì 5 alle16:30, altri appuntamenti arricchiranno il calendario enogastronomico dello stand: degustazioni di gin tonic preparati da barman professionisti con una selezione di distillati prodotti in Sardegna.\r

\r

Infine, Bit 2024 vedrà per la prima volta la partecipazione di Girotonno: la rassegna gastronomica e turistica internazionale giunta alla ventesima edizione e in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte. La qualità del tonno rosso declinato in piatti contemporanei, la storia delle tonnare, ma anche le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali nella cittadina tabarchina sull'isola di San Pietro verranno raccontate in un incontro dedicato a operatori del settore turistico e al pubblico, che si svolgerà domenica 4 alle ore 16 presso lo stand della Sardegna. o italiano.","post_title":"L'enogastronomia protagonista della Sardegna in fiera","post_date":"2024-02-02T12:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706878355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460669\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption]\r

\r

Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna.\r

\r

Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte.\r

\r

“Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni\", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite.","post_title":"Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita","post_date":"2024-02-02T11:12:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706872379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulle due rotte italiane per Binter che partecipa alla Bit - pad. 4 - stand E01 - proprio per promuovere i collegamenti annuali da Firenze e Venezia verso le isole Canarie.\r

\r

Da Firenze, i voli partono il sabato alle 15:30, mentre da Venezia le partenze sono anch'esse tutti i sabati alle 16:00. I passeggeri godranno del servizio esclusivo tipico dell’offerta di viaggi operati da Binter, con il comfort dell'Embraer E195-E2. L’aereo, a corridoio unico, è il più silenzioso, sostenibile ed efficiente della sua categoria. Si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Inoltre, distintiva è l’assistenza a bordo di primo livello, che include, ad esempio, un aperitivo gourmet, servito durante il viaggio a tutti i passeggeri.\r

\r

Binter assicura anche collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.\r

\r

Altra possibilità, per coloro che desiderano visitare più di un'isola delle Canarie durante il loro viaggio, è quella offerta da Discover, il servizio che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. E' possibile effettuare la sosta all'andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni e al cost di 40 euro in più.\r

\r

Per chi sceglie inoltre di fermarsi a visitare più di due isole nello stesso viaggio, la soluzione è quella dell'Airpass Explorer, con una tariffa speciale di 40 euro per volo più tasse.\r

\r

Attraverso il sito web di Binter, l'utente può acquistare e configurare, con un preavviso minimo di sette giorni dal primo volo, il proprio AirPass Explorer da un minimo di tre voli fino a un massimo di otto, tenendo presente che non è possibile ripetere lo stesso percorso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Binter promuove i voli annuali da Firenze e Venezia per le Canarie","post_date":"2024-02-02T10:31:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706869907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben cinque le manifestazioni di interesse arrivate ieri per entrare nell'azionariato dell'aeroporto di Genova: Msc, Costa Crociere, 777 Partners, Levorato Marcevaggi e la cordata Spinelli e Hapag-Lloyd.\r

\r

Tutti nomi di spicco: \"L'affollamento di privati che bussano alla porta per avere un ruolo industriale, che sia legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza dello scalo\" ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolineando che quella intrapresa \"è la strada giusta\".\r

\r

\"Sono molto ottimista - ha proseguito Toti -, abbiamo investito molto sullo scalo anche in termini monetari, stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione, che lo modernizzerà tutto, - evidenzia Toti - io sono certo che con la crescita delle crociere, i nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà sicuramente un balzo importante\".\r

\r

La strategia del nuovo management punta a rendere il Cristoforo Colombo uno scalo funzionale alle esigenze del porto, sia per le merci sia per i passeggeri, considerando che entrambe le tipologie di traffico sono ancora sotto i livelli del 2019 nonostante la ripresa del turismo a livello globale e nonostante gli aeroporti italiani nel loro complesso abbiano segnato un nuovo record nel 2023. \r

\r

Un legame che si intende concretizzare rappresentando gli interessi specifici col trasferimento di quote azionarie di minoranza. Il controllo della società di gestione, infatti, dovrebbe restare in mano pubblica e in particolare dell’Autorità di sistema portuale che ad oggi ne detiene il 60%.\r

\r

Le manifestazioni di interesse, come chiarito nell’avviso dell’Aeroporto, non danno luogo “ad alcuna procedura selettiva né ad alcuna trattativa” e servono solo ad “acquisire una migliore conoscenza delle opportunità di mercato al fine di successive determinazioni della società”, in particolare la “eventuale successiva indizione di una formale gara tramite bando strutturato“. A quel punto la platea dei concorrenti potrebbe stringersi o allargarsi ulteriormente, a seconda delle condizioni che verranno poste. ","post_title":"L'aeroporto di Genova conquista i privati: 5 manifestazioni di interesse per il rilancio","post_date":"2024-02-02T10:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706868891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta quest'anno torna in Bit a Milano, tra i membri dello stand Adutei (Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia), dopo un 2023 che ha raggiunto dati record per i flussi turistici dall'Italia.\r

Lo scorso anno Malta, Gozo e Comino hanno visto gli arrivi dal nostro Paese ancora in cima alla classifica dei mercati che generano il maggior flusso turistico verso l'arcipelago, con 524.485 arrivi da gennaio a novembre 2023, con un incremento, per lo stesso periodo, del 39,5% rispetto al 2022. Un periodo da ricordare anche per i dati relativi alla permanenza media (+27,9%) e la spesa dei turisti (+36,7%). Più nel dettaglio il solo mese di novembre ha registrato un +17% di arrivi di italiani, un +6,3% del numero di notti trascorse sulle isole e un +3,2%, consolidando la forza della destinazione anche nelle stagioni di spalla.\r

La presenza in fiera sottolinea una volta di più la valenza che l’ente sta dando al Nord Italia, un’occasione per incontrare sia il consumatore finale che gli operatori del settore, e che va a sommarsi alle numerose azioni di advertising in corso, soprattutto nel capoluogo lombardo.\r

Proprio uno dei mezzi metropolitani transitanti sulla linea M5 lilla – quella che conduce alla polo fieristico – è al momento completamente brandizzato con la campagna promozionale invernale di VisitMalta. Sul fronte investimenti rivolti al trade, l’ente sta dando ampio spazio alle occasioni di conoscenza del territorio, organizzando numerosi fam trip per gli operatori al fine di far scoprire la destinazione dedicando ciascun viaggio a focus specifici quali cultura, viaggi di gruppo, outdoor e lifestyle. \r

Con Adutei, VisitMalta sta organizzando anche un panel che si terrà al padiglione 4, Bit Arena in programma il 5 febbraio ore 10 dal titolo Viaggi all’estero oggi e domani: le destinazioni estere e Fto in dialogo, a cui parteciperà Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.\r

Ester Tamasi sarà inoltre coinvolta in un appuntamento dedicato al turismo al femminile organizzato dalla Regione Toscana lunedì 5 febbraio ore 11 dal titolo Benvenute in Toscana - Esperienze nel mondo (pad 3 – stand C93) durante il quale verrà raccontata la nascita e l’evoluzione del progetto Nessuna donna è un’isola, la mostra fotografica dedicata alle viaggiatrici donne e all’isola di Gozo, esposta in via Dante a Milano lo scorso autunno e che oggi è diventata una pubblicazione online dai forti connotati emozionali scaricabile gratuitamente qui. \r

","post_title":"VisitMalta punta sul bacino del Nord Italia con numerose iniziative per trade e pubblico","post_date":"2024-02-02T09:43:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706867012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, \"al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.”\r

\r

In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel.\r

\r

Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg.","post_title":"Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni","post_date":"2024-02-01T15:12:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706800372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità.\r

\r

Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center.\r

\r

Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile.\r

\r

In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup.\r

\r

Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital.\r

Prima edizione\r

Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti.\r

\r

Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia.\r

\r

Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.","post_title":"Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione","post_date":"2024-02-01T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706786421000]}]}}