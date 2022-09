Nasce a&o Club: ora anche gli ostelli 2.0 hanno la propria carta fedeltà

La carta fedeltà è uno strumento di cui ormai nessun gruppo alberghiero può dire di poter fare veramente a meno. Tanto che pure le compagnie dedicate agli ostelli di ultima generazione si stanno avvicinando a questo importante tool di marketing. E’ così che ao Hostels ha appena lanciato a&o Club. “L’idea nasce dal desiderio di ringraziare i nostri ospiti abituali, offrendo loro ancora più vantaggi, nonché di invogliare nuovi ospiti a soggiornare da noi”, spiega Phillip Winter, direttore marketing della compagnia

La tessera, gratuita fino a fine anno, ha un costo di 30 euro annuali e offre molti vantaggi, tra cui il 5% di sconto sempre per ciascuna prenotazione, il late check-out incluso (se disponibile), l’early check-in incluso (se disponibile), la colazione a prezzo ridotto (sconto in base alla struttura prescelta), la possibilità di accedere a offerte speciali e vedere, in anticipo, le disponibilità nei periodi come Natale, Pasqua o durante le più importanti feste locali.