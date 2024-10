Al Sun Siyam Vilu Reef arriva l’Athireege: una casa in autentico stile locale Un’autentica casa in stile locale, costruita seguendo la tradizione e realizzata con materiali naturali raccolti sull’isola. Il gruppo maldiviano Sun Siyam ha inaugurato una nuova attrattiva al Vilu Reef: l’abitazione si trova direttamente fronte mare e si chiama Athireege, che in lingua dhivehi significa casa sulla spiaggia. Il nome era altresì storicamente riservato alle case della famiglia reale delle Maldive. L’Athireege al Vilu Reef mostra la vita quotidiana maldiviana nei vari spazi, che comprendono una zona dove si cucina con i metodi tramandati di generazione in generazione. Qui gli ospiti possono anche provare una colazione o una cena tradizionale con ricette locali. Chi vuole, può pure cimentarsi in giochi tipici, come quello del popolare Ohvalhu Gondi, che si pratica su una tavoletta in legno con otto buche da riempire con conchiglie e sassolini. Ma l’Athireege non è l’unica esperienza maldiviana autentica che gli ospiti possono fare al Sun Siyam Vilu Reef: qui si organizzano infatti anche lezioni di danza Boduberu e corsi di cucina maldiviana. Il Boduberu è sia il grande tamburo, sia la danza che si balla al ritmo ipnotico e coinvolgente delle percussioni. Il Sun Siyam Vilu Reef, primo dei resort del gruppo inaugurato nel 1998 che offre 103 beach villas e water villas, è stato inoltre recentemente premiato quale Leading luxury hotel alle Maldive ai South Asian travel awards (Sata 2024, categoria Silver), in riconoscimento dell’impegno costante del resort nel segmento lusso, per le esperienze proposte agli ospiti e per il suo significativo contributo al turismo delle Maldive. Il premio è stato ritirato dal resort manager, Thoha Yoosuf. Condividi

