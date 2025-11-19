Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030 Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all’attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030. «Il nostro obiettivo – spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting – è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato». La mission Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel. L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta. L’offerta L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made. Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento. Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere. Condividi

[caption id="attachment_501939" align="alignleft" width="300"] Pietro Moretti[/caption]

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030. «Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato». La mission Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel. L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta. L'offerta L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made. Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento. Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione».\r

\r

Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale.\r

\r

«È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni».\r

\r

Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano.\r

\r

«Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale».","post_title":"Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti","post_date":"2025-11-19T13:24:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763558641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Moretti[/caption]\r

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030.\r

«Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato».\r

\r

La mission\r

Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel.\r

L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta.\r

\r

L'offerta\r

L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made.\r

\r

Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento.\r

\r

Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere.","post_title":"Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030","post_date":"2025-11-19T11:10:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763550630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia avanza verso il Flight Plan 2030, destinato ad ampliare il network dei collegamenti a lungo raggio e a rafforzare la propria leadership nella connettività tra Europa e Americhe con l'annuncio della nuova rotta Madrid-Toronto.\r

\r

Dal 13 giugno 2026 il vettore spagnolo opererà cinque frequenze settimanali - lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica - sulla tratta per Toronto, per un totale di 37.000 posti durante la prossima stagione estiva. Sulla rotta sarà impiegato l'Airbus A321Xlr, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio, un anno fa.\r

\r

Il lancio rientra dunque nel Flight Plan 2030, la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, che prevede un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovo e nell'espansione della flotta, che passerà dagli attuali 48 velivoli a lungo raggio a 70, nella digitalizzazione dei servizi, nel miglioramento dell'esperienza dei clienti e nell'apertura di nuove destinazioni.\r

\r

«Toronto sarà la nostra 49ª destinazione, segnando una pietra miliare nella storia di Iberia - ha affermato María Jesús López Solás, chief commercial, network development and alliances officer di Iberia -. Questo collegamento avvicinerà il Canada alla Spagna e all'Europa, offrendo ai viaggiatori canadesi più opzioni per scoprire il nostro Paese e il continente europeo con la migliore esperienza possibile. Operare questa rotta con l'Airbus A321Xlr non è solo una decisione operativa, ma una dichiarazione di principi: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i pilastri su cui costruiamo il nostro futuro».\r

\r

«Con quasi 70.000 passeggeri che viaggiano ogni anno tra l'aeroporto internazionale Toronto Pearson e Madrid-Barajas, questa nuova partnership rafforzerà la nostra rete globale e offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per vivere la vivace cultura spagnola, migliorando al contempo la connettività con destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa» ha aggiunto Deborah Flint, president & ceo, Toronto Pearson.","post_title":"Iberia cresce sul lungo raggio con la Madrid-Toronto, operativa dal 13 giugno","post_date":"2025-11-19T10:47:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763549268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volver tour operator, in collaborazione con Explora Journeys, presenta un’esperienza senza precedenti, dove il fascino del mare e l’energia del padel si fondono in un format innovativo. Per la prima volta dall’Italia, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere una crociera di lusso ai Caraibi e di avere a disposizione un campo da padel a bordo della nuova Explora III, il primo mai realizzato in mare aperto.\r

Esperienza unica\r

«Non sarà un semplice viaggio in mare aperto, né un semplice torneo di padel - spiega Giada Marabotto, fondatrice di Volver t.o. - sarà la combinazione di mondi diversi che convivono per creare qualcosa di veramente unico».\r

\r

A bordo di Explora III non solo suite fronte oceano, gastronomia d’autore, benessere rigenerante ma anche il brivido di una sfida sportiva sul primo campo da padel in alto mare. La partenza del viaggio è prevista per marzo 2027: a bordo ci sarà anche un campione di padel.\r

\r

«Il vero lusso oggi non è solo comfort - aggiunge Anna Maria Alessandrini, business relationship lead Italy di Explora Journeys - ma la possibilità di vivere esperienze straordinarie. Portare il padel in mare aperto significa fondere passione, divertimento e viaggio, creando un progetto che non ha precedenti».\r

\r

Il progetto, che vede tra i partner anche Luxforsale, hub immobiliare del lusso, sarà arricchito dalla collaborazione di Vanessa Strappaveccia, tour leader, social media manager ed esperta di padel, che coinvolgerà gli ospiti in questa esperienza.\r

\r

«Questo è solo l’inizio - conclude Marabotto -: il nostro obiettivo è offrire viaggi indimenticabili, in cui le persone si sentano parte di un’esperienza più grande di loro. È questo che intendiamo quando parliamo di lusso».","post_title":"Volver con Explora Journeys: il lusso incontra lo sport","post_date":"2025-11-18T11:41:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763466073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501828\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giulio Picchi[/caption]\r

\r

“Sartoria Cibrèo” nasce nel 2020, ma l’esperienza di famiglia parte da lontano, fin dal 1979, quando il papà di Giulio Picchi, titolare e attuale coo del gruppo, avviò un progetto di ristorazione che nel tempo ha saputo ampliarsi e reinventarsi, mantenendo intatto l'entusiasmo dei primi giorni.«Siamo nati a Firenze e in città si concentra la nostra attività. E’ stato il mercato stesso a indicarci la via da seguire, con una richiesta sempre maggiore che, facendo perno sulla ristorazione, andava ad abbracciare la realizzazione di eventi e l’ampliamento ad altre attività di scoperta del territorio».\r

Il progetto\r

Il progetto “Sartoria” del gruppo Cibrèo - quest'ultima è una parola mutuata dal fiorentino antico che indica un insieme di cose buone – si è via via arricchito di nuovi contenuti e oggi l’azienda di famiglia è in grado di organizzare eventi su misura per due sole persone o per centinaia di clienti. «Senza mai snaturare la nostra identità, che affonda le sue radici nella ristorazione autentica, in aderenza alle tradizioni locali del nostro territorio. Attualmente, “Sartoria” è il ramo d’azienda che cresce in modo più veloce e anche il 2025 è andato forte, malgrado la stagionalità sia cambiata iniziando a premiare mesi di spalla come ottobre e novembre».\r

Opportunità da cogliere\r

La capacità di cogliere nuove opportunità si è tradotta ad esempio nell’apertura del nuovo Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’Helvetia & Bristol di Firenze. Ma anche nella messa a punto di tutta una serie di servizi su misura.\r

\r

«Quello del cibo è un linguaggio universale, che parla al cuore. Il nostro punto di forza è la certezza di contribuire alla salvaguardia di un territorio, con tutte le sue peculiarità. Lavoriamo a contatto con persone che hanno la gioia di concedersi una cena fuori casa; il nostro è un lavoro faticoso ma estremamente appagante. Da romantici e sognatori quali siamo, continueremo ad alzare l’asticella».\r

Attività per tutti\r

Lavorando intorno al concetto di ristorazione, si possono declinare moltissime altre attività ed è proprio questa la forza di Sartoria Cibrèo: «Per chi lo desidera, siamo in grado di organizzare tantissime attività legate al territorio: tour in van, escursioni in bicicletta, visite a realtà locali e aziende produttrici di alimenti, corsi per imparare a realizzare oggetti di ceramica. Il tutto in stretto contatto con gli artigiani locali delle botteghe del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze».\r

\r

Il gruppo Cibrèo non persegue però la crescita a tutti i costi: «Vogliamo mantenere intatta la nostra identità – aggiunge il manager -. E' giusto allargare la conoscenza del marchio, senza però snaturarci e mantenendo inalterata la fedeltà ai principi di sempre».\r

I mercati esteri\r

Questa vision sartoriale non impedisce però di guardare all’estero, con il mercato Usa che resta il principale ma con ottime potenzialità di sviluppo anche a Oriente. «Le culture asiatiche sono molto consolidate, con un modo di approcciare il cibo diverso dal nostro ma di grande sostanza e tradizione. Una sfida interessante, che abbiamo colto con dinamismo fin dagli anni Ottanta, quando aprimmo un nostro ristorante a Tokyo».\r

\r

Da allora la strada percorsa è stata lunga, ma la filosofia che guida il servizio è rimasta la stessa: «L’evoluzione è una componente necessaria, ma nella nostra missione serve anche coerenza di intenti e consolidamento». La sfida è aperta.\r

\r

[gallery ids=\"501829,501830,501832,501833,501834,501835\"]","post_title":"Sartoria Cibrèo, Picchi: «La ristorazione per proteggere il territorio»","post_date":"2025-11-18T11:14:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763464449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Bari sono iniziati da qualche giorno i lavori per la “Nuova viabilità esterna di ingresso\" allo scalo: un intervento strategico che rientra nel Masterplan dell'aeroporto e che punta a potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale porta d’ingresso aeroportuale della Puglia.\r

\r

Il nuovo percorso, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, all’altezza della rotatoria principale. Il tracciato si svilupperà su una carreggiata a due corsie, con marciapiede e pista ciclabile, per un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro. Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto degli alberi lungo il tracciato: 23 secolari e 150 non secolari che, a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia si trovano nelle aree aeroportuali. Sono state anche effettuate operazioni di bonifica bellica.\r

\r

«Con questo intervento - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro allo scalo, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e per le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi».\r

\r

I lavori, della durata stimata di 169 giorni, dovranno terminare entro l’inizio dell’estate 2026.","post_title":"Aeroporto di Bari: in corso i lavori per la nuova viabilità di ingresso allo scalo","post_date":"2025-11-18T10:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763463048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501756\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Massa[/caption]\r

\r

Navi sempre più grandi, per ottimizzare le economie di scala e rispondere a una domanda che ha ancora un enorme potenziale di crescita: Msc Crociere prova a rispondere a questa istanza del mercato con un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class – la numero 7 e la numero 8 – la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031.\r

\r

[caption id=\"attachment_501759\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Un momento della coin ceremony di Msc World Atlantic[/caption]\r

\r

«Si tratta di una notizia sensazionale - commenta a caldo Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc -. Il mercato internazionale richiede un'offerta sempre più ampia e l'annuncio del nuovo impegno con Chantiers de l'Atlantique sottolinea la volontà del gruppo Msc di imporsi fra i leader della crocieristica mondiale».\r

L’annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il float out di Msc World Asia e la cerimonia della moneta di Msc World Atlantic.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501757\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il momento della firma dell'accordo per le due ulteriori unità di World class[/caption]\r

Turismo di qualità\r

«La nostra prossima ammiraglia Msc World Asia ha toccato per la prima volta il mare, tappa fondamentale nella costruzione di una nave. Tra poco più di un anno questo gioiello dei mari entrerà in attività effettuando crociere in partenza da tre porti italiani: Genova, Civitavecchia e Messina. E nell’estate 2027 partirà anche da Napoli ogni settimana. Una scelta che testimonia, ancora una volta la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della compagnia, con ricadute economiche sempre più significative sui territori coinvolti grazie all’arrivo programmato di turisti, distribuiti durante tutto il periodo dell’anno. Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa, si tratta di un turismo alto spendente, di qualità e con una buona propensione al viaggio, pertanto le amministrazioni locali più lungimiranti si stanno organizzando al meglio per accogliere i crocieristi in modo da convincerli a tornare al più presto per una vacanza più lunga e approfondita».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Msc Crociere, Massa: «L'ampliamento della flotta è notizia sensazionale»","post_date":"2025-11-18T09:59:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763459962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises ha svelato i dettagli di Sonata, la prima nave della classe Sonata e la più grande nave della compagnia di crociere realizzata fino ad oggi. Un rendering della grande sala da pranzo mostra calde tonalità di rosa chiaro per le sedute, con accenti in bronzo, mentre l'atrio avrà una scala bianca, una moquette color acquamarina e un elemento centrale scultoreo.\r

Con 86.000 tonnellate di stazza lorda, la Sonata sarà più grande del 28% rispetto alle navi più grandi della flotta, Oceania Allura e Oceania Vista. La capacità di accoglienza, tuttavia, aumenterà solo del 16% circa, arrivando a 1.390 ospiti.\r

Debutto nel 2027\r

Il suo debutto è previsto per agosto 2027 e sarà la prima di quattro navi della classe Sonata della compagnia, tutte con la stessa capacità di trasporto passeggeri. Tra ufficiali e membri dell'equipaggio, saranno 855.\r

\r

Circa un terzo degli alloggi della Sonata saranno suite, e ci saranno due nuove categorie di suite Oceania. Le suite armatoriali saranno \"completamente reinventate\", ha affermato la compagnia di crociere in un messaggio riportato da Travel Weekly.\r

\r

Sonata avrà ristoranti come il Jacques, il Red Ginger, il Polo Grill e il Toscana. Ci saranno anche nuovi punti ristoro, che Oceania prevede di annunciare nei prossimi mesi. L'Oceania Sonata è in costruzione in Italia presso Fincantieri. Il debutto delle successive tre navi della classe è previsto per il 2029, 2032 e 2035. \r

\r

Il debutto della Sonata, previsto per il 2027, avverrà appena due anni dopo quello di Allura, battezzato la scorsa settimana a Miami .\r

\r

","post_title":"Oceania Cruises: ecco i dettagli della prima nave di classe Sonata","post_date":"2025-11-18T09:52:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763459540000]}]}}