Accor sbarca a Mondello. Presa la gestione di uno degli hotel storici del quartiere Il gruppo Accor raddoppia a Palermo, dove già è presente con un Mercure, prendendo la gestione dello storico Mondello Palace, chiuso dal 2020. La struttura, di proprietà della società Italo-Belga, sarà sottoposta a un’operazione di restyling che riguarderà sia le 78 camere per 200 posti letto circa dell’albergo, sia la parte esterna. Qui si interverrà soprattutto sul giardino, per renderlo un ambiente adatto anche ai grandi eventi, ma si prevede pure la realizzazione di una nuova piscina destinata ad aggiungersi a quella esistente. Bocce cucite ancora sulla data di riapertura. Si vocifera però che possa essere già per il prossimo aprile, abbondantemente in tempo quindi per la stagione estive 2024. La riqualificazione sarà eseguita con il supporto dello studio dell’architetto Luigi Smecca. Condividi

