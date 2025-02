Accor: ricavi e profitti operativi in crescita ma utili netti in calo nel 2024 Continuano a crescere i ricavi del gruppo Accor che l’anno scorso hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro, in salita dell’11% rispetto all’anno precedente. Tali risultati sono stati trainati soprattutto dal segmento luxury & lifestyle (+19%), mentre il fatturato del comparto premium, midscale ed economy è aumentati del 5%. In tale contesto, i margini operativi lordi ricorrenti hanno superato gli 1,1 miliardi (recurring ebitda; +12%). I profitti netti sono invece scesi dai 633 milioni del 2023 ai 610 milioni dell’anno scorso, a seguito soprattutto dell’aumento delle uscite fiscali. “Siamo riusciti ancora una volta a raggiungere risultati record, in linea peraltro con gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha dichiarato il presidente e ceo del gruppo, Sébastien Bazin, a commento del bilancio -. Grazie a questa crescita vigorosa, abbiamo intenzione di proporre un incremento dei dividenti distribuiti agli azionisti durante il nostro prossimo general meeting. Approcciamo quindi il 2025 con confidenza e con l’ambizione di raggiungere ancora una volta risultati eccellenti”. Condividi

