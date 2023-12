Aa+G Hospitality e Autentico, partnership per rafforzare vendite ed esperienza dell’ospite Nell’ambito della fiera di Cannes the Luxury travel market international (Iltm), Aa+G Hospitality Management ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con il brand Autentico Hospitality. La partnership è stata formalizzata in occasione dell’apertura ufficiale della manifestazione: un’alleanza strategica che ha l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle vendite per gli hotel all’interno del portfolio di Aa+G Hospitality su scala globale. «Questa collaborazione segna un momento cruciale per noi – spiega Gianluca Giglio, ceo di Aa+G Hospitality – poiché uniamo le forze con Autentico Hospitality per potenziare le vendite della nostra collezione di hotel. La partnership tra i nostri marchi migliorerà innegabilmente l’esperienza degli ospiti e contribuirà a elevare ulteriormente il concetto di eleganza e sofisticatezza nel mondo dell’ospitalità». «Siamo entusiasti di collaborare con Aa+G Hospitality – aggiunge Mario Cardone ceo di Autentico Hospitality – e di contribuire al successo degli hotel nel loro portfolio. Noi ci impegniamo a mettere a disposizione tutta la nostra esperienza e rete di contatti per stimolare le vendite e diffondere la presenza del marchio Aa+G Hospitality nel mondo». Condividi

\r

Tra le squisite pietanze proposte in questo periodo, trionfa soprattutto la pasticceria con il pistacchio DOP di Raffadali, utilizzato nella produzione di panettoni artigianali sia nelle farciture che nella guarnizione.\r

\r

Ma segno inconfondibile dell’arrivo delle festività è il frenetico allestimento dei presepi viventi nei piccoli borghi. \r

\r

A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, l’intero paesino si trasformerà in Betlemme per mettere in scena la Natività, con il coinvolgimento di tutti gli abitanti. Le case e le botteghe su per la collina si trasformeranno in attività artigianali e contadine del passato tra il profumo delle pietanze tipiche natalizie. Giunto alla sua trentesima edizione il presepe è arricchito da diversi momenti di animazione teatrale e momenti culturali.\r

\r

Anche a Sutera, in provincia di Caltanissetta, il presepe vivente coinvolgerà il caratteristico borgo. Gli stretti vicoli dell’antico quartiere arabo, il Rabato, i piccoli balconi, le finestrelle strette e lunghe, la continuità delle mura, accompagnate da un’atmosfera di calde luci e antichi suoni, renderanno l’evento suggestivo.\r

\r

La Costa del Mito propone anche le tradizioni natalizie di Licata con le fiureddre, edicole votive contenenti immagini sacre costruite per devozione o per grazia ricevuta, addobbate con rami di palme e pini, da cui pendono agrumi. Il Natale anche qui verrà rallegrato da dolci melodie tradizionali, suonate con la ciarameddra, una zampogna tipica in Sicilia.\r

\r

Chi ama il mare, il 22 e il 23 dicembre, potrà vivere un’esperienza straordinaria da una delle due mongolfiere che si alzeranno per mostrare dall’alto la città, l’antico faro e lo spettacolare porto di Licata.\r

\r

Bisogna raggiungere il borgo di Sant’Elisabetta per assistere, il 6 gennaio, alla “Pastorale di Nardu”, una delle più antiche e autentiche sagre popolari siciliane. La festa è una sceneggiata popolare basata sull’arte della mimica, che riproduce la vita pastorale e il lavoro nei campi.\r

\r

A Naro, città barocca dell’Agrigentino, detta la Fulgentissima, dal 17 dicembre al 6 gennaio, la rappresentazione della Natività è affidata ogni anno ai ContemplAttivi e racconta, nella Chiesa di Sant’Agostino, la Natività attraverso la danza, il canto, la musica e la gastronomia.\r

\r

Ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, i bambini potranno essere accolti dai personaggi delle storie più belle, in centro città e al Palacongressi, dove gli adulti potranno apprezzare intrattenimento e spettacoli musicali, quali i Venerdì Jazz. Al Teatro Pirandello, è atteso “Il compleanno” di Harold Pinter (14 e 15 dicembre), diretto da Peter Stein, con Maddalena Crippa e Alessandro Averone. \r

\r

","post_title":"Costa del Mito, Natale fra tradizione e innovazione","post_date":"2023-12-22T12:34:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1703248449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’ambito della fiera di Cannes the Luxury travel market international (Iltm), Aa+G Hospitality Management ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con il brand Autentico Hospitality. La partnership è stata formalizzata in occasione dell’apertura ufficiale della manifestazione: un’alleanza strategica che ha l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle vendite per gli hotel all'interno del portfolio di Aa+G Hospitality su scala globale.\r

\r

«Questa collaborazione segna un momento cruciale per noi - spiega Gianluca Giglio, ceo di Aa+G Hospitality - poiché uniamo le forze con Autentico Hospitality per potenziare le vendite della nostra collezione di hotel. La partnership tra i nostri marchi migliorerà innegabilmente l'esperienza degli ospiti e contribuirà a elevare ulteriormente il concetto di eleganza e sofisticatezza nel mondo dell'ospitalità».\r

\r

«Siamo entusiasti di collaborare con Aa+G Hospitality - aggiunge Mario Cardone ceo di Autentico Hospitality - e di contribuire al successo degli hotel nel loro portfolio. Noi ci impegniamo a mettere a disposizione tutta la nostra esperienza e rete di contatti per stimolare le vendite e diffondere la presenza del marchio Aa+G Hospitality nel mondo».\r

\r

","post_title":"Aa+G Hospitality e Autentico, partnership per rafforzare vendite ed esperienza dell'ospite","post_date":"2023-12-22T11:04:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703243096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France avanza lungo la rotta di ampliamento del network estivo 2024 con l'introduzione di 7 nuovi collegamenti, incluse tre nuove destinazioni e precisamente Verona, Narvik (Isole Lofoten) e Kalamata. \r

\r

Sulla rotta Parigi Charles de Gaulle-Verona l'operativo prevede fino a 3 voli settimanali (martedì, giovedì e sabato) a partire dal 2 aprile 2024; le frequenze saranno invece 2 a settimana (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:10. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 15:10 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:45. Sulla tratta sarà impiegato un Embraer 190.\r

\r

“Siamo estremamente felici di accogliere nuovamente Verona nel nostro network, un’ulteriore dimostrazione della grande importanza che il mercato italiano costituisce per noi - commenta Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-Klm -. Con questo nuovo collegamento puntiamo a rafforzare la nostra presenza in un’area chiave della Penisola, il Nord-est, offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali grazie al nostro hub di Parigi Cdg\".\r

\"Questo è un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei” aggiunge Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save.\r

I passeggeri italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Pechino e molte altre. \r

\r

Più capacità sugli Stati Uniti\r

\r

La summer vedrà potenziato anche il network di lungo raggio: il 13 maggio 2024, Air France riprenderà i voli per Minneapolis, operati nell'estate 2023 tramite Delta Air Lines, partner del vettore nell'ambito della joint venture transatlantica: il volo sarà operato quotidianamente con Boeing 787-9.\r

\r

Sempre negli Stati Uniti, il servizio Parigi-Charles de Gaulle-Raleigh-Durham, inaugurato nell'inverno 2023, sarà esteso fino all'estate 2024, con un massimo di 7 voli settimanali (rispetto ai 3 voli settimanali dell'inverno 2023-2024), operati con Airbus A350-900.\r

\r

In questo modo, il numero totale di città nordamericane raggiunte dal vettore francese in estate salirà a 23: Atlanta, Cancun, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, Newark, Ottawa, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington DC.\r

\r

Spostandosi verso est, anche il servizio Parigi-Charles de Gaulle-Abu Dhabi, introdotto nell'inverno 2023, sarà esteso fino all'estate 2024, con un volo giornaliero operato con aeromobili A350-900.","post_title":"Air France amplia il network italiano con la Parigi-Verona nell'estate 2024","post_date":"2023-12-22T09:10:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703236243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Villas è nata dall'incontro tra Geco Vacation Rentals, brand affermato nel settore delle ville e case vacanze, e il network alberghiero Autentico Hospitality. Si tratta di una collezione di ville e appartamenti di pregio, situati in contesti esclusivi di destinazioni italiane. L’offerta conta oggi già più di 100 ville e tenute proposte in esclusiva in tutta la Penisola che diventano 600 grazie appunto alla partnership con il brand Geco Vacation Rentals.\r

\r

La crescita del mercato di riferimento ha visto infatti in pochi mesi raddoppiare le strutture extra-alberghiere in portfolio. Chi ama le dolci colline del Chianti, potrà per esempio scegliere il Castello di Cafaggio; chi invece alla tranquillità della campagna toscana predilige il mare, potrà prenotare Villa Prestige '50. Sempre al mare, a pochi minuti dalle più belle spiagge della Costa Smeralda in Sardegna, c'è poi la villa alla Baia del Sogno. Affacciata su uno dei laghi più romantici al mondo, quello di Como, non si può infine non citare Villa Como Etoile.\r

\r

Autentico Villas si avvale in particolare di un channel manager che collega oltre 50 portali in tutto il mondo specializzati sia sul prodotto sia su specifici mercati e vanta la collaborazione con oltre 100 agenzie attive nel prodotto ville e case vacanze che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee. Gli stessi proprietari di strutture extra-alberghiere che vogliano immettere sul mercato la propria villa possono affidarsi agli specialisti di Autentico Villas, che punta ad ampliare il portfolio a tutte le regioni italiane.\r

\r

","post_title":"Nasce Autentico Villas: ospitalità di alta gamma in contesti esclusivi","post_date":"2023-12-21T12:46:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703162807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell'operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia.\r

\r

Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati.\r

\r

“Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”.","post_title":"King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv","post_date":"2023-12-21T11:51:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703159517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tal Aviation Group ha siglato una partnership strategica con SimpleVisa, fornitore di servizi di visto elettronico. In base all'intesa, Tal Aviation Group rappresenterà SimpleVisa in tutto il mondo, sfruttando la sua vasta rete e le connessioni industriali per promuovere e distribuire i servizi innovativi di SimpleVisa. Ciò consentirà alle agenzie di viaggio, ai tour operator e ad altri stakeholder del settore dei viaggi di offrire senza problemi servizi di visto elettronico ed Eta (autorizzazione elettronica al viaggio) ai propri clienti.\r

\r

«Questa collaborazione non solo migliorerà il nostro portafoglio di servizi, ma fornirà anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator un vantaggio competitivo nell’offrire soluzioni di visto senza problemi ai loro clienti» ha dichiarato Leonid Marmer, senior business development director di Tal Aviation Group.\r

\r

«Insieme, ridefiniremo il modo in cui i servizi eVisa vengono distribuiti attraverso i canali di vendita del travel, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di richiesta del visto comoda e senza stress» ha sottolineato Christian Baillet, co-fondatore e ceo di SimpleVisa.","post_title":"Tal Aviation Group in coppia con SimpleVisa per i servizi di visto elettronico","post_date":"2023-12-20T15:12:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703085170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di un mese dall'appuntamento con la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, ecco l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna) il 17 e 18 gennaio. A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo dieci mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà una serie relatori che si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità. Interverrano, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the luxury hospitality industry, chairman Confassociazioni for tourism, hospitality, food & beverage), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video ci sarà anche Alessandra Priante (direttore Europa della Unwto).\r

\r

Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà quindi in scena il primo dei tre talk in agenda, I nuovi codici dell’Ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre ai precedentemente menzionati Palmiro Noschese e Vittorio Morelli, Imelda Shllaku (general manager dell’hotel La Palma di Capri), Alessandro Callari (regional manager Italia/Malta/Israele di Booking.com), Sara Magro (fondatrice e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London). In collegamento video da Abu Dhabi, Patrizia Bortolin (spa concept creator pluripremiata in tutto il mondo).\r

La mattina del 18 gennaio si aprirà poi con un talk dal titolo Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, che vedrà interagire, tra gli altri, Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), ancora Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove Magazine e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup).\r

\r

A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker, Evelina Farinacci di Kelmer Group, Angelo De Luca di Kelmer Saudi Arabia, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group e Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e nuovamente Flavio Ghiringhelli.\r

\r

“Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione“.","post_title":"Tutti gli speech e i talk show del prossimo Travel Hashtag di Bologna","post_date":"2023-12-20T11:59:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703073556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 che volge al termine porta alle Seychelles una crescita del +5% del numero di visitatori, che hanno raggiunto quota 327.000. I turisti italiani, in particolare, hanno segnato un incremento del 7% con oltre 18.000 viaggiatori, dato che posiziona l'Italia come il quarto mercato di riferimento per l'arcipelago dell'oceano Indiano, seguendo da vicino Germania, Francia e Russia.\r

«La costante crescita del numero di visitatori italiani alle Seychelles rappresenta per noi un motivo di profonda soddisfazione - ha dichiarato Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia -. L'entusiasmo e l'interesse dimostrato dagli italiani verso le Seychelles come una delle loro destinazioni predilette sono testimonianza della bellezza senza tempo delle nostre isole. Siamo grati per l'affetto e l'apprezzamento dei viaggiatori italiani nei confronti del nostro arcipelago e continueremo a lavorare con impegno per offrire loro esperienze indimenticabili all'insegna della natura incontaminata e dell'ospitalità calorosa che caratterizzano le Seychelles».\r

La manager esprime la sua piena «gratitudine anche a tutti i player italiani del settore per il loro continuo lavoro che ha consentito di garantire che la destinazione rimanesse una delle migliori scelte per i visitatori italiani».\r

Alla luce di questi numeri il Ministero del Turismo si impegna a migliorare costantemente l'esperienza dei visitatori, offrendo servizi di alta qualità e preservando l'ecosistema unico che rende le Seychelles una destinazione irrinunciabile a livello mondiale.\r

Iniziative come la creazione di aree marine protette, l'uso responsabile delle risorse naturali e l'adozione di politiche per ridurre l'impatto ambientale dimostrano l'incessante impegno del'arcipelago verso la sostenibilità. Questo impegno non solo mira a preservare l'ecosistema per le generazioni future, ma contribuisce anche a offrire ai visitatori un'esperienza autentica e consapevole delle meraviglie naturali delle Seychelles.\r

\r

Danielle Di Gianvito ","post_title":"Seychelles: Italia quarto mercato con oltre 18.000 arrivi nel 2023, +7%","post_date":"2023-12-18T14:21:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702909291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà In orbita la convention 2024 di Welcome Travel Group: un evento in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio presso l'Allianz MiCo, in partnership con la Bit per celebrare i risultati eccezionali del 2023 e guardare al futuro. Quest’anno il network ha infatti registrato un volume totale di affari di 1,934 miliardi di euro, suddiviso tra fatturato leisure (1,437 mld), vettori (484mln) e assicurazioni (13mln), per un aumento complessivo del 18% vs 2018/19 e del 44% vs 2021/22. Ora Welcome Travel vuole rafforzare le proprie relazioni territoriali e internazionali a beneficio delle agenzie affiliate e dei partner commerciali e consolidare la riconoscibilità del proprio brand. \r

«Siamo molto contenti della partnership con Bit - spiega Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group -. La collaborazione nasce dal desiderio del network di crescere insieme con la Borsa internazionale del turismo coinvolgendo le nostre adv e i nostri partner nel rafforzare la rete outgoing. La nostra ultima convention si è svolta a Napoli nel 2020; quest’anno abbiamo deciso di riunire in un solo luogo le agenzie che partecipano della fusione dei network Welcome Travel e Geo Travel. Era necessario trovare una location che potesse ospitare questa convention trasversale, in un luogo facilmente accessibile. E Milano per noi è una destinazione estremamente attrattiva. L’evento si svilupperà sui tre giorni della Bit: sarà una grande opportunità perché sono convinto che il business si faccia quando ci si incontra di persona. Coinvolgeremo 1.600 agenti di viaggio e 100 partner del network». \r

Affiancheranno Welcome Travel i top partner azionisti del network Costa e Alpitour World, insieme con Neos, la compagnia aerea del gruppo. Tra i partner selezionati saranno presenti anche Allianz, Itmex e Sekurest. «Sarà un evento memorabile per la condivisione di contenuti di innovazione e di servizi che il network mette a disposizione degli agenti e dei partner commerciali - conclude Apicella - e anche per le due importanti serate in programma: la prima powered by Costa e la seconda per celebrare il centenario di Turisanda».","post_title":"Welcome Travel in convention a Milano per coronare un anno di successi e guardare al futuro","post_date":"2023-12-18T12:57:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1702904221000]}]}}