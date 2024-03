A Bressanone apre il 4 stelle Lasserhaus: un progetto a cura degli architetti Vudafieri e Saverino Apre a Bressanone la nuova Lasserhaus: un art hotel 4 stelle superior realizzato dagli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri, che hanno suddiviso gli spazi di una residenza aristocratica del quindicesimo secolo, trasformando i primi due piani in una struttura ricettiva e destinando gli ultimi due a residenza privata. I lavori sono stati commissionati dalla famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio. La nuova struttura si compone di dieci camere, di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola, dall’atmosfera intima, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività. Il pianterreno accoglie in particolare la lobby e la reception. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente. Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino, dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio, si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere. Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Il progetto ha inteso infatti riflettere le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia. Condividi

