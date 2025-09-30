Space Hotels, anno di consolidamento

Il 2025 è stato un anno di consolidamento per Space Hotels, con indicatori positivi che confermano la solidità del gruppo: tra gennaio e agosto il fatturato è cresciuto del 7%, le roomnights hanno registrato un incremento del 14,3%, mentre il ricavo medio ha segnato una lieve flessione del 5,74%. Una dinamica che evidenzia come la maggiore occupazione abbia in parte compensato la riduzione della tariffa media.

I mercati di riferimento

Sul fronte dei mercati, l’Europa si conferma in crescita, a testimonianza di un rinnovato interesse dei viaggiatori continentali per le strutture indipendenti italiane. Gli Stati Uniti hanno fatto segnare una lieve flessione, bilanciata dall’andamento in ripresa del Canada, pur con volumi più contenuti.

Space Hotels sarà presente a Ttg Travel Experience presso il padiglione A5 – atand 530. In fiera, Space Hotels presenterà le sue ultime novità, affiancata dai rappresentanti di alcuni degli hotel affiliati, tra cui Sweet Hotel,recentemente entrato a far parte del network.