Blackstone, allo studio alternative per un’eventuale cessione di Hip

Blackstone e il fondo di Singapore Gic stanno nuovamente valutando alternative per la vendita di Hotel Investment Partners, piattaforma con 69 hotel e 22.000 camere in Spagna, Italia, Francia e Portogallo. Un’opzione sul tavolo è lo scorporo di parte delle attività in una nuova società per facilitare la transazione. Bloomberg prevede che l’investitore istituzionale abbia già avviato la due diligence per aumentare la sua partecipazione in Hip. Le dimensioni del portafoglio di Hip e il contesto caratterizzato da forti aumenti dei tassi di interesse negli ultimi anni hanno rappresentato un ostacolo alla vendita. Per questo motivo, come riporta Hosteltur, nel 2023 Blackstone ha optato per l’apertura del capitale a Gic, che ha acquisito una quota del 35% di Hip in un’operazione che ha valutato la società a circa 4,7 miliardi di euro e ha incluso 73 hotel.

Con la ripresa del turismo, Blackstone ha ripreso i suoi piani di disinvestimento all’inizio di quest’anno e ha incaricato Morgan Stanley e Citi di valutare un’Ipo.

Secondo El Confidencial, una delle opzioni sul tavolo è lo scorporo di parte delle attività in una nuova società indipendente che potrebbe essere venduta a terzi o quotata in borsa. Parallelamente, Bloomberg riporta che Gic ha già avviato una due diligence sulla possibilità di aumentare la sua partecipazione in Hip di almeno il 15%, il che porterebbe la sua partecipazione nella società a circa il 50% o anche di più.

Verso una nuova società?

Diversi hotel nelle isole Canarie potrebbero costituire il nucleo della nuova società, sebbene si stiano valutando altre opzioni, che includerebbero asset provenienti da diversi paesi. Né Blackstone né Gic hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Attualmente, Hip conta 69 hotel situati nelle principali destinazioni turistiche dell’Europa meridionale. Solo in Spagna conta oltre 17.000 camere. L’89% delle camere si trova in riva al mare, il 95% sono strutture per vacanze e sono gestite da marchi leader del settore come Marriott, Hyatt, Barceló, Melià e Lopesan.