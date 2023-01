Wizz Air taglia rotte da Milano Malpensa. E Ryanair rilancia con le rescue fares La storia si ripete: Wizz Air continua a rivedere il proprio operativo sull’Italia e questa volta tocca a Milano Malpensa da dove, dal prossimo 5 febbraio, non saranno più attivi i collegamenti per Palermo e Brindisi. Ed ecco che Ryanair conferma la propria presenza a supporto dei passeggeri interessati dalle modifiche, rescue fares a partire da 29,99 euro. La medesima iniziativa era stata presa dalla low cost irlandese dopo l’annuncio della cancellazione già effettuata sulla rotta da Roma Fiumicino a Catania. “I clienti italiani che hanno prenotato voli su queste rotte – si legge in una nota Ryanair – possono ora viaggiare su uno degli oltre 40 voli settimanali di Ryanair da Palermo a Milano, sugli oltre 30 voli settimanali da Brindisi a Milano o sugli oltre 50 voli settimanali da Roma a Catania a partire da soli 29,99 euro. Ryanair ha confermato il proprio impegno in Italia con la recente apertura di 28 nuove rotte estive e l’aggiunta di tre ulteriori aeromobili a Milano/Roma per l’estate ’23. “Mentre Wizz Air riduce ulteriormente la propria presenza in Italia – sottolinea il country manager Mauro Bolla – avendo cancellato tutte le rotte da Palermo tranne una, oltre a quella da Roma Fiumicino a Catania, Ryanair in qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, salva ancora una volta la situazione con una rescue fare (tariffa di salvataggio) a partire da soli €29,99 per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dalle ultime cancellazioni di Wizz Air”.

