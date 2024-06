Wizz Air spinge su Malpensa con 6 nuove rotte operative da settembre e ottobre Wizz Air amplia il network da Milano Malpensa e mette in vendita oggi sei nuove rotte internazionali alla volta di Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica. Tutti i voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A320. Con l’avvio di questi nuovi collegamenti, da settembre 2024 la low cost offrirà ai passeggeri di Milano oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno. Sempre dal prossimo settembre è previsto anche l’aumento delle frequenze settimanali su 5 rotte esistenti da Milano verso Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau. Nel dettaglio, Valencia decollerà il 29 ottobre, con voli il martedì, giovedì, sabato e l domenica; Malaga il prossimo 10 settembre, sempre il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Varsavia sarà attiva dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica; Larnaca sempre dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 9 settembre; Rzeszów, nel sud-est della Polonia, sarà collegata dal 10 settembre, il martedì e il sabato. Infine Danzica partirà il 1° ottobre, con voli il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Condividi

