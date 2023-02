Wizz Air revoca i voli da e per la Moldavia lo «spazio aereo non è sicuro» Wizz Air decide di sospendere i voli per la Moldavia per motivi di sicurezza. La compagnia ha dichiarato che chiuderà i voli per la capitale moldava Chisinau dal 14 marzo. Ciò è dovuto alla preoccupazione per la sicurezza dello spazio aereo del paese. Le tensioni tra Russia e Moldavia sono aumentate negli ultimi mesi quando i missili russi puntati contro l’Ucraina sono entrati nello spazio aereo moldavo. Decisione improvvisa L’aviazione civile della Moldavia ha descritto la decisione come improvvisa e deplorevole. «Dopo aver analizzato i rischi, le agenzie governative hanno stabilito che i voli nello spazio aereo nazionale possono essere effettuati in sicurezza seguendo una serie di procedure e si rammaricano dell’improvvisa decisione di Wizz Air» informa il governo moldavo. La compagnia ha risposto: «La sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono la nostra priorità. In seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e l’alto ma non immediato rischio nello spazio aereo del Paese, è stata presa la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau a partire dal 14 marzo». Per sostituire la tratta Wizz Air ha dichiarato che avrebbe previsto voli extra dalla città rumena di Iasi, a circa 150 km da Chisinau.

