Wizz Air ordina fino a 196 nuovi aeromobili della famiglia A321neo

Wizz Air ha siglato un accordo con Airbus per l’acquisto di altri 102 aeromobili A321, tra cui 75 Airbus A321neo e 27 Airbus A321Xlr, la maggior parte in consegna tra il 2025 e il 2027. La low cost ha anche un’opzione per l’acquisto di ulteriori 94 velivoli entro il 2030. Come per gli ordini precedenti, secondo l’accordo Wizz Air ha il diritto di sostituire un certo numero di aerei Airbus A321neo con Airbus A320neo e/o A321XLR e viceversa, a seconda delle sue esigenze future. Il completamento dell’ordine è soggetto all’approvazione degli azionisti di Wizz Air.

Con questo nuovo ordine, il portafoglio consegne di Wizz Air comprende ora un ordine fermo per 34 A320neo, 254 A321neo e 47 A321XLR, più l’ordine aggiuntivo per 19 A321neo e diritti di acquisto per 75 A321neo, per un totale di 429 aerei.

“Dopo due anni di servizio, l’Airbus A321neo di Wizz Air continua a non avere competitor sul mercato – ha dichiarato József Váradi, amministratore delegato della low cost -: con i suoi motori di nuova generazione, ha dimostrato di essere il game-changer che abbiamo detto sarebbe stato quando abbiamo fatto il nostro primo ordine nel 2015. Ma la cosa più importante è che questi aeromobili sono di gran lunga i velivoli più efficienti in termini di costi e consumi nella loro classe, il che ci aiuta a mantenere la nostra posizione di compagnia aerea più sostenibile d’Europa e a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità di ridurre le emissioni di Co2 per passeggero chilometro del 25% entro il 2030».