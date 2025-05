Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air fa marcia indietro sull'annunciato avvio della nuova rotta da Milano Malpensa ad Abu Dhabi, il cui decollo era programmato per giugno, con voli giornalieri. Con una scarna nota, la low cost ungherese comunica che "A causa di cambiamenti imprevisti nelle condizioni di mercato e di considerazioni operative, abbiamo preso la difficile decisione di sospendere il lancio della nostra nuova rotta Milano Malpensa - Abu Dhabi". Un debutto che lo scorso settembre aveva annunciato a Milano lo stesso ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi: "Sebbene fossimo entusiasti di offrire questo servizio ai nostri clienti - prosegue la nota -, un’attenta analisi ha determinato che, al momento, non sarebbe sostenibile. Rimaniamo comunque impegnati a esplorare future opportunità in linea con la domanda dei clienti e i nostri obiettivi strategici". [post_title] => Wizz Air cancella la Milano-Abu Dhabi prevista al decollo il prossimo giugno [post_date] => 2025-05-02T15:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746199063000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze. Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai. L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts. Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai. Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers - una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative. Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata. [post_title] => Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze [post_date] => 2025-05-02T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746183430000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_482473" align="alignleft" width="294"] Claudio Dall'Accio[/caption] Assidema – Associazione Italiana Destination Manager – sarà protagonista venerdì 16 maggio alle ore 15,30 in Sala Argento al Salone Internazionale del Libro di Torino con alcuni suoi associati, co-autori del libro “Economia delle Relazioni”, edito da Promo Edizioni. Il volume, curato da Liana Pastorin e Andrea Cerrato, è già un best seller e raccoglie le testimonianze e le visioni di diversi professionisti del turismo relazionale. In occasione del Salone verrà anche lanciato ufficialmente il tour nazionale “Biodiversità ed ecosistemi territoriali”, un progetto itinerante che toccherà alcuni tra i territori più significativi per il turismo esperienziale e sostenibile. Ogni tappa vedrà la partecipazione attiva dei Destination Manager locali e nazionali di Assidema, coinvolti in momenti di confronto e valorizzazione delle specificità dei luoghi, con l’obiettivo di promuovere modelli di sviluppo turistico integrati e innovativi. Le tappe già confermate del tour includono: Val Bormida (Piemonte/Liguria), Lecco (Lombardia), Ostia – Roma (Lazio), La Maremma (Toscana), La Sila (Calabria), fino alla tappa conclusiva prevista a Monopoli (Puglia), in occasione del Congresso annuale di Assidema ad ottobre. “È un vero piacere confrontarci con diversi territori, con diverse tipologie di sviluppo turistico e testare le nostre Best Practices con i problemi concreti,” dichiara il Presidente di Assidema Claudio Dell’Accio. “Il confronto costante con le comunità locali e i professionisti del territorio è la chiave per costruire un turismo più resiliente e sostenibile.” Quali invece le prossime tappe di presentazione del libro? “Torino è solo l’inizio” affermano i curatori Liana Pastorin e Andrea Cerrato “L’intero tour sarà un’occasione per portare ‘Economia delle Relazioni’ nelle mani dei protagonisti del cambiamento, amministratori, operatori turistici, imprenditori, giovani. A ideare e promuovere il tour "Biodiversità ed Ecosistemi Territoriali" Giancarlo Dell'Orco e Antonio Prota, il quale sarà anche il padrone di casa nella tappa finale a Monopoli. "Abbiamo scelto il tema della biodiversità perché rappresenta non solo la varietà naturale dei nostri territori, ma anche la diversità culturale, sociale e progettuale che li anima. La biodiversità in viaggio vuole essere un laboratorio itinerante dove il confronto tra territori stimola nuove visioni, collaborazioni e opportunità per tutti, nella consapevolezza di possedere un patrimonio unico e nella responsabilità di tutelarlo e valorizzarlo" La biodiversità in viaggio vuole essere un laboratorio itinerante dove il confronto tra territori stimola nuove visioni, collaborazioni e opportunità per tutti, nella consapevolezza di possedere un patrimonio unico e nella responsabilità di tutelarlo e valorizzarlo” [post_title] => Assidema al Salone del libro lancia il progetto itinerante "Biodiversità ed ecosistemi territoriali" [post_date] => 2025-05-02T10:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746182000000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air è operativa sulla nuova rotta da Genova a Varsavia, che rappresenta il primo volo diretto tra la Liguria e la Polonia. Da ieri, 1° maggio 2025, il collegamento con la capitale polacca viene operato tre volte a settimana (ogni martedì, giovedì e sabato). Quest'estate la low cost ungherese volerà attraverso un network di oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, offrendo un numero record di 13 milioni di posti. “La partenza del nuovo volo Wizz Air con Varsavia rafforza ulteriormente l’offerta del Genova City Airport e rappresenta un momento significativo sia per lo scalo, sia per il territorio, collegando per la prima volta Genova e la Liguria con la Polonia, nel 2024 ottavo mercato europeo per arrivi turistici nella nostra regione secondo l’Osservatorio Turistico della Liguria - spiega Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Sono tre i voli settimanali che uniscono il capoluogo ligure alla capitale polacca, a conferma dell'impegno sullo scalo di Wizz Air che per la stagione estiva 2025 opera anche il collegamento con Budapest mentre, dal prossimo 17 giugno, aprirà il nuovo volo per Cracovia". [post_title] => La Genova-Varsavia di Wizz Air è operativa con tre voli settimanali [post_date] => 2025-05-02T10:18:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746181139000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac. Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore. Prezzo di listino Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari. “Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary. [post_title] => Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing [post_date] => 2025-05-02T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179387000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going Tour Operator aggiunge numerosi nuovi collegamenti diretti verso alcune delle destinazioni più richieste del Mediterraneo e del Mar Rosso: una fitta rete di voli che consentirà un accesso più comodo ai viaggiatori. Grazie ai servizi aerei operati dai principali aeroporti italiani, il tour operator di Msc Cruises assicura un’esperienza di viaggio senza pensieri, con assistenza h24 per le agenzie di viaggio e i viaggiatori e la possibilità di prenotare in autonomia tramite la piattaforma B2B Going4You. Le destinazioni di Sharm el Sheikh e Marsa Matrouh, Creta e Rodi vengono servite da 9 scali italiani con frequenze settimanali fino a novembre. Le struttura interessate sono il Sunrise Diamond Beach Resort a Sharm el Sheikh (decolli tutti i fine settimana da aprile fino a novembre, con il mar Rosso che è servito senza interruzioni, tutto l’anno - da Napoli, Roma, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Palermo, Pisa, Catania e Verona); il Costa Lindia Beach a Rodi (da Napoli, Roma e Malpensa, tra giugno e settembre); il Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh (da Roma, Bologna, Milano Bergamo, Malpensa e Verona, tra maggio a fine settembre); il Minos Imperial a Creta (da Malpensa e Roma, da giugno a fine settembre). [post_title] => Going: raffica di nuovi voli diretti verso le strutture di Mediterraneo e mar Rosso [post_date] => 2025-05-02T09:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746176612000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità per il Wizz Discount Club nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass: da oggi, 30 aprile, debutta infatti una versione rinnovata dell’abbonamento con vantaggi esclusivi e mirati sulla base dei feedback dei clienti. Questi cambiamenti sono il risultato di un dialogo continuo con i passeggeri e riflettono la mission della compagnia di evolversi in linea con le esigenze e i desideri dei propri passeggeri. I membri, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati (riservati solo ai membri Wdc); vantaggi aggiuntivi con i nostri partner. Questi aggiornamenti sono il frutto del contributo diretto dei clienti e si allineano con la più ampia iniziativa Customer First Compass, costruita attorno a quattro pilastri: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo di Wizz Air è migliorare continuamente l’esperienza di viaggio investendo nei servizi che i passeggeri considerano davvero importanti. I membri attuali del Wdc saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai Contact Centre di Wizz Air tramite chiamata o chat. [post_title] => Wizz Discount Club si amplia con nuovi vantaggi e promozioni dedicati [post_date] => 2025-04-30T13:04:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746018299000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore. Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. “L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lusso e shopping Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento. Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei "social media like" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social). [post_title] => Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente [post_date] => 2025-04-30T09:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006287000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Combinare l'emozione di una gara di Formula 1 con il lusso firmato Explora Journeys: è questa l'ultima delle proposte del brand luxury del Gruppo Msc, dedicata al celeberrimo circuito monegasco. L'esclusiva F1 Monaco Triple Crown Hospitality Experience prevista per il Formul 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025 è già prenotabile: un programma di tre giorni, che include l’accesso allo Yacht del F1 Paddock Club e un’esperienza gastronomica firmata Gordon Ramsay, che offre un mix di adrenalina da motorsport, eleganza raffinata e ospitalità di altissimo livello. Nel dettaglio, ci comincia il 23 maggio con l'accesso allo Yacht del F1 Paddock Club: gli ospiti potranno godere di una vista in prima fila sulle curve 10 e 11 della Nouvelle Chicane da un ormeggio di prima categoria nella Zona 1, a bordo dello Yacht di Formula 1. Questa location esclusiva offre un punto di osservazione indimenticabile, arricchito da un servizio impeccabile e da un’atmosfera vivace. Il 24 maggio, con Gordon Ramsay a F1® La Terrasse, gli ospiti potranno concedersi un’esperienza gastronomica d’eccellenza a pochi metri dal circuito. Lo chef stellato propone un menù ispirato ai sapori della costa, accompagnato da una vista panoramica sulla pista. Infine, il 25 maggio, presso la Suite F1 Paddock Club, La Rascasse: una giornata nella Suite del F1 Paddock Club affacciata sulla leggendaria curva di La Rascasse, al tornante 17. Con cucina gourmet, intrattenimento dal vivo e il Porto di Monaco come sfondo, questa è una celebrazione del giorno di gara senza paragoni. [post_title] => Explora Journeys al Grand Prix di Monaco: lusso, emozioni e adrenalina al top [post_date] => 2025-04-30T09:40:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006022000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air cancella la milano abu dhabi prevista al decollo prossimo giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1039,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air fa marcia indietro sull'annunciato avvio della nuova rotta da Milano Malpensa ad Abu Dhabi, il cui decollo era programmato per giugno, con voli giornalieri.\r

\r

Con una scarna nota, la low cost ungherese comunica che \"A causa di cambiamenti imprevisti nelle condizioni di mercato e di considerazioni operative, abbiamo preso la difficile decisione di sospendere il lancio della nostra nuova rotta Milano Malpensa - Abu Dhabi\".\r

\r

Un debutto che lo scorso settembre aveva annunciato a Milano lo stesso ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi: \"Sebbene fossimo entusiasti di offrire questo servizio ai nostri clienti - prosegue la nota -, un’attenta analisi ha determinato che, al momento, non sarebbe sostenibile. Rimaniamo comunque impegnati a esplorare future opportunità in linea con la domanda dei clienti e i nostri obiettivi strategici\".","post_title":"Wizz Air cancella la Milano-Abu Dhabi prevista al decollo il prossimo giugno","post_date":"2025-05-02T15:17:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746199063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze.\r

\r

Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai.\r

\r

L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts.\r

\r

Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai.\r

\r

Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers - una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative.\r

\r

Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata.\r

\r

","post_title":"Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze","post_date":"2025-05-02T10:57:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746183430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_482473\" align=\"alignleft\" width=\"294\"] Claudio Dall'Accio[/caption]\r

Assidema – Associazione Italiana Destination Manager – sarà protagonista venerdì 16 maggio alle ore 15,30 in Sala Argento al Salone Internazionale del Libro di Torino con alcuni suoi associati, co-autori del libro “Economia delle Relazioni”, edito da Promo Edizioni. Il volume, curato da Liana Pastorin e Andrea Cerrato, è già un best seller e raccoglie le testimonianze e le visioni di diversi professionisti del turismo relazionale.\r

In occasione del Salone verrà anche lanciato ufficialmente il tour nazionale “Biodiversità ed ecosistemi territoriali”, un progetto itinerante che toccherà alcuni tra i territori più significativi per il turismo esperienziale e sostenibile. Ogni tappa vedrà la partecipazione attiva dei Destination Manager locali e nazionali di Assidema, coinvolti in momenti di confronto e valorizzazione delle specificità dei luoghi, con l’obiettivo di promuovere modelli di sviluppo turistico integrati e innovativi.\r

Le tappe già confermate del tour includono: Val Bormida (Piemonte/Liguria), Lecco (Lombardia), Ostia – Roma (Lazio), La Maremma (Toscana), La Sila (Calabria), fino alla tappa conclusiva prevista a Monopoli (Puglia), in occasione del Congresso annuale di Assidema ad ottobre.\r

“È un vero piacere confrontarci con diversi territori, con diverse tipologie di sviluppo turistico e testare le nostre Best Practices con i problemi concreti,” dichiara il Presidente di Assidema Claudio Dell’Accio. “Il confronto costante con le comunità locali e i professionisti del territorio è la chiave per costruire un turismo più resiliente e sostenibile.”\r

Quali invece le prossime tappe di presentazione del libro?\r

“Torino è solo l’inizio” affermano i curatori Liana Pastorin e Andrea Cerrato “L’intero tour sarà un’occasione per portare ‘Economia delle Relazioni’ nelle mani dei protagonisti del cambiamento, amministratori, operatori turistici, imprenditori, giovani. Desideriamo che ogni tappa diventi uno spazio di ascolto, racconto e connessione.”\r

A ideare e promuovere il tour “Biodiversità ed Ecosistemi Territoriali” Giancarlo Dell’Orco e Antonio Prota, il quale sarà anche il padrone di casa nella tappa finale a Monopoli.\r

“Abbiamo scelto il tema della biodiversità perché rappresenta non solo la varietà naturale dei nostri territori, ma anche la diversità culturale, sociale e progettuale che li anima. La biodiversità in viaggio vuole essere un laboratorio itinerante dove il confronto tra territori stimola nuove visioni, collaborazioni e opportunità per tutti, nella consapevolezza di possedere un patrimonio unico e nella responsabilità di tutelarlo e valorizzarlo”","post_title":"Assidema al Salone del libro lancia il progetto itinerante \"Biodiversità ed ecosistemi territoriali\"","post_date":"2025-05-02T10:33:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746182000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air è operativa sulla nuova rotta da Genova a Varsavia, che rappresenta il primo volo diretto tra la Liguria e la Polonia.\r

Da ieri, 1° maggio 2025, il collegamento con la capitale polacca viene operato tre volte a settimana (ogni martedì, giovedì e sabato).\r

Quest'estate la low cost ungherese volerà attraverso un network di oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, offrendo un numero record di 13 milioni di posti.\r

“La partenza del nuovo volo Wizz Air con Varsavia rafforza ulteriormente l’offerta del Genova City Airport e rappresenta un momento significativo sia per lo scalo, sia per il territorio, collegando per la prima volta Genova e la Liguria con la Polonia, nel 2024 ottavo mercato europeo per arrivi turistici nella nostra regione secondo l’Osservatorio Turistico della Liguria - spiega Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Sono tre i voli settimanali che uniscono il capoluogo ligure alla capitale polacca, a conferma dell'impegno sullo scalo di Wizz Air che per la stagione estiva 2025 opera anche il collegamento con Budapest mentre, dal prossimo 17 giugno, aprirà il nuovo volo per Cracovia\".","post_title":"La Genova-Varsavia di Wizz Air è operativa con tre voli settimanali","post_date":"2025-05-02T10:18:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746181139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac.\r

\r

Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore.\r

Prezzo di listino\r

Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari.\r

\r

“Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing","post_date":"2025-05-02T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746179387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going Tour Operator aggiunge numerosi nuovi collegamenti diretti verso alcune delle destinazioni più richieste del Mediterraneo e del Mar Rosso: una fitta rete di voli che consentirà un accesso più comodo ai viaggiatori. \r

\r

Grazie ai servizi aerei operati dai principali aeroporti italiani, il tour operator di Msc Cruises assicura un’esperienza di viaggio senza pensieri, con assistenza h24 per le agenzie di viaggio e i viaggiatori e la possibilità di prenotare in autonomia tramite la piattaforma B2B Going4You.\r

\r

Le destinazioni di Sharm el Sheikh e Marsa Matrouh, Creta e Rodi vengono servite da 9 scali italiani con frequenze settimanali fino a novembre.\r

\r

Le struttura interessate sono il Sunrise Diamond Beach Resort a Sharm el Sheikh (decolli tutti i fine settimana da aprile fino a novembre, con il mar Rosso che è servito senza interruzioni, tutto l’anno - da Napoli, Roma, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Palermo, Pisa, Catania e Verona); il Costa Lindia Beach a Rodi (da Napoli, Roma e Malpensa, tra giugno e settembre); il Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh (da Roma, Bologna, Milano Bergamo, Malpensa e Verona, tra maggio a fine settembre); il Minos Imperial a Creta (da Malpensa e Roma, da giugno a fine settembre).\r

\r

","post_title":"Going: raffica di nuovi voli diretti verso le strutture di Mediterraneo e mar Rosso","post_date":"2025-05-02T09:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746176612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per il Wizz Discount Club nell’ambito dell’iniziativa Customer First Compass: da oggi, 30 aprile, debutta infatti una versione rinnovata dell’abbonamento con vantaggi esclusivi e mirati sulla base dei feedback dei clienti.\r

Questi cambiamenti sono il risultato di un dialogo continuo con i passeggeri e riflettono la mission della compagnia di evolversi in linea con le esigenze e i desideri dei propri passeggeri.\r

I membri, oltre agli sconti sulle tariffe, beneficeranno ora di: priorità nelle code dell’assistenza clienti; offerte esclusive per festeggiare il compleanno e l’anniversario dell’iscrizione; sconti e promozioni dedicati (riservati solo ai membri Wdc); vantaggi aggiuntivi con i nostri partner.\r

Questi aggiornamenti sono il frutto del contributo diretto dei clienti e si allineano con la più ampia iniziativa Customer First Compass, costruita attorno a quattro pilastri: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo di Wizz Air è migliorare continuamente l’esperienza di viaggio investendo nei servizi che i passeggeri considerano davvero importanti.\r

I membri attuali del Wdc saranno informati delle modifiche e potranno scegliere se accettarle o uscire dal programma, ricevendo un rimborso proporzionale (in base ai mesi interi restanti alla scadenza). Le richieste di rimborso verranno gestite dai Contact Centre di Wizz Air tramite chiamata o chat.","post_title":"Wizz Discount Club si amplia con nuovi vantaggi e promozioni dedicati","post_date":"2025-04-30T13:04:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746018299000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore.\r

Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita.\r

“L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

Lusso e shopping\r

Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento.\r

Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei \"social media like\" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social).\r

","post_title":"Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente","post_date":"2025-04-30T09:44:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Combinare l'emozione di una gara di Formula 1 con il lusso firmato Explora Journeys: è questa l'ultima delle proposte del brand luxury del Gruppo Msc, dedicata al celeberrimo circuito monegasco.\r

\r

L'esclusiva F1 Monaco Triple Crown Hospitality Experience prevista per il Formul 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025 è già prenotabile: un programma di tre giorni, che include l’accesso allo Yacht del F1 Paddock Club e un’esperienza gastronomica firmata Gordon Ramsay, che offre un mix di adrenalina da motorsport, eleganza raffinata e ospitalità di altissimo livello.\r

\r

Nel dettaglio, ci comincia il 23 maggio con l'accesso allo Yacht del F1 Paddock Club: gli ospiti potranno godere di una vista in prima fila sulle curve 10 e 11 della Nouvelle Chicane da un ormeggio di prima categoria nella Zona 1, a bordo dello Yacht di Formula 1. Questa location esclusiva offre un punto di osservazione indimenticabile, arricchito da un servizio impeccabile e da un’atmosfera vivace.\r

\r

Il 24 maggio, con Gordon Ramsay a F1® La Terrasse, gli ospiti potranno concedersi un’esperienza gastronomica d’eccellenza a pochi metri dal circuito. Lo chef stellato propone un menù ispirato ai sapori della costa, accompagnato da una vista panoramica sulla pista.\r

\r

Infine, il 25 maggio, presso la Suite F1 Paddock Club, La Rascasse: una giornata nella Suite del F1 Paddock Club affacciata sulla leggendaria curva di La Rascasse, al tornante 17. Con cucina gourmet, intrattenimento dal vivo e il Porto di Monaco come sfondo, questa è una celebrazione del giorno di gara senza paragoni.","post_title":"Explora Journeys al Grand Prix di Monaco: lusso, emozioni e adrenalina al top","post_date":"2025-04-30T09:40:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746006022000]}]}}