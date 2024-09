Wizz Air: al via dal 2 giugno la Milano-Abu Dhabi. E c’è l’India nel mirino E’ lui, l’A321Xlr, l’ultimo gioiello di casa Airbus, a rappresentare “il nostro ‘X factor”: Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha confermato oggi a Milano il debutto dell’innovativo aeromobile dalla base di Milano Malpensa, che dal 2 giugno 2025 sarà quindi collegata con Abu Dhabi. La rotta, operata in poco più di 7 ore, sarà servita da frequenze giornaliere, con una tariffa lancio da 99,99 euro. “L’Airbus A321Xlr è l’aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, ci consente di collegare le destinazioni più lontane del nostro network e di espanderlo ulteriormente – ha sottolineato il ceo, ricordando anche la – sostenibilità delle operazioni effettuate con l’A32Xlr, con una carbon intensity inferiore del 30% rispetto agli altri velivoli. Stiamo già operando diverse rotte ultra-low-cost di 5-6 ore e l’Xlr estenderà la nostra proposta a voli di 7-8 ore”. Il velivolo, la cui prima consegna a Wizz Air è attesa “per il prossimo marzo, ma i ritardi di Airbus non ci consentono di esserne certi” è configurato con 236 posti. L’ingresso low cost sulla rotta per Abu Dhabi risponde “ad una forte domanda di collegamenti a basso costo tra Milano e gli Emirati Arabi Uniti. E questa nuova rotta rivoluzionerà il concetto di viaggi a medio raggio”. La low cost ungherese rilancia quindi l’impegno su Malpensa, dove ha aperto la base nel 2020, “la prima in Italia, cui sono seguite Roma Fiumicino, Venezia, Catania e Napoli”. Un network, quello italiano, fatto di 92 destinazioni in 38 Paesi, con 23 velivoli A321neo basati e quasi 90 milioni di passeggeri trasportati, dall’inizio delle operazioni nel nostro paese. “In Italia oggi abbiamo un market share di circa il 10% che contiamo di raddoppiare nel breve termine”. Brunini: “Malpensa è il posto giusto per l’A321Xlr” Coraggiosi e innovativi: Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, definisce così Wizz Air. “Il coraggio l’ho sperimentato nel marzo 2020, allo scoppio del Covid, quando hanno aperto la prima base italiana a Malpensa. Ora, aspettavamo da tempo il nuovo aeromobile e con Wizz abbiamo lavorato da mesi con i suoi nuovi servizi rappresentativi una grande innovazione e permette di raggiungere luoghi più lontani, con un’offerta flessibile e low cost. Siamo onorati che Malpensa sia il mercato di lancio. Ma Malpensa è anche il posto giusto: Milano e Lombardia rappresentano un grande mercato, come dimostra l’attuale network e soprattutto quello di medio-lungo raggio in assenza di un hub carrier. E’ tra i due-tre aeroporti più importanti come estensione del network e presenze sul lungo raggio non avendo hub carrier e ciò dimostra la di questo mercato. E Wizz Air lo ha capito. L’Xlr sposa la nostra strategia di rendere Malpensa uno scalo che guarda sempre più lontano”. Varadi conferma anche che quello su Abu Dhabi “è soltanto l’inizio. Abbiamo tante idee per l’A321Xlr“. E tra queste c’è sicuramente quella di “un volo diretto tra Italia e India: quest’ultimo è ancora un mercato sotto servito. Sarà un lungo percorso, ma una nuova rotta dall’Italia potrebbe avere molto senso”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal alza il sipario sulla Post Summer Campaign, la campagna multi-destinazione per volare in Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela. L'iniziativa è attiva dal 3 settembre per viaggiare tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025). In vendita fino al 17 settembre, la promozione si applica a tutte le destinazioni operate da Tap: ad esempio, Portogallo da €109, Madeira da €149, Azzorre dal €179, Stati Uniti da €369, Brasile da €519… e ancora, Africa da €369, Canada da €389 e Messico da €549*. Le tariffe si intendono per voli di andata e ritorno, tasse incluse. La compagnia aerea lusitana opera collegamenti diretti per Lisbona da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli e comodi collegamenti da Lisbona per Nord America, America Latina e Africa. Grazie al programma Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono beneficiare - all'andata e al ritorno - di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. [post_title] => Tap Air Portugal vara la Post Summer Campaign per volare fino alla primavera [post_date] => 2024-09-04T12:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725452139000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lui, l'A321Xlr, l'ultimo gioiello di casa Airbus, a rappresentare "il nostro 'X factor": Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha confermato oggi a Milano il debutto dell'innovativo aeromobile dalla base di Milano Malpensa, che dal 2 giugno 2025 sarà quindi collegata con Abu Dhabi. La rotta, operata in poco più di 7 ore, sarà servita da frequenze giornaliere, con una tariffa lancio da 99,99 euro. "L'Airbus A321Xlr è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, ci consente di collegare le destinazioni più lontane del nostro network e di espanderlo ulteriormente - ha sottolineato il ceo, ricordando anche la - sostenibilità delle operazioni effettuate con l'A32Xlr, con una carbon intensity inferiore del 30% rispetto agli altri velivoli. Stiamo già operando diverse rotte ultra-low-cost di 5-6 ore e l'Xlr estenderà la nostra proposta a voli di 7-8 ore". Il velivolo, la cui prima consegna a Wizz Air è attesa "per il prossimo marzo, ma i ritardi di Airbus non ci consentono di esserne certi" è configurato con 236 posti. L'ingresso low cost sulla rotta per Abu Dhabi risponde "ad una forte domanda di collegamenti a basso costo tra Milano e gli Emirati Arabi Uniti. E questa nuova rotta rivoluzionerà il concetto di viaggi a medio raggio”. La low cost ungherese rilancia quindi l'impegno su Malpensa, dove ha aperto la base nel 2020, "la prima in Italia, cui sono seguite Roma Fiumicino, Venezia, Catania e Napoli". Un network, quello italiano, fatto di 92 destinazioni in 38 Paesi, con 23 velivoli A321neo basati e quasi 90 milioni di passeggeri trasportati, dall'inizio delle operazioni nel nostro paese. "In Italia oggi abbiamo un market share di circa il 10% che contiamo di raddoppiare nel breve termine". Brunini: "Malpensa è il posto giusto per l'A321Xlr" Coraggiosi e innovativi: Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, definisce così Wizz Air. "Il coraggio l'ho sperimentato nel marzo 2020, allo scoppio del Covid, quando hanno aperto la prima base italiana a Malpensa. Ora, aspettavamo da tempo il nuovo aeromobile e con Wizz abbiamo lavorato da mesi con i suoi nuovi servizi rappresentativi una grande innovazione e permette di raggiungere luoghi più lontani, con un'offerta flessibile e low cost. Siamo onorati che Malpensa sia il mercato di lancio. Ma Malpensa è anche il posto giusto: Milano e Lombardia rappresentano un grande mercato, come dimostra l'attuale network e soprattutto quello di medio-lungo raggio in assenza di un hub carrier. E' tra i due-tre aeroporti più importanti come estensione del network e presenze sul lungo raggio non avendo hub carrier e ciò dimostra la di questo mercato. E Wizz Air lo ha capito. L'Xlr sposa la nostra strategia di rendere Malpensa uno scalo che guarda sempre più lontano". Varadi conferma anche che quello su Abu Dhabi "è soltanto l'inizio. Abbiamo tante idee per l'A321Xlr". E tra queste c'è sicuramente quella di "un volo diretto tra Italia e India: quest'ultimo è ancora un mercato sotto servito. Sarà un lungo percorso, ma una nuova rotta dall'Italia potrebbe avere molto senso". [post_title] => Wizz Air: al via dal 2 giugno la Milano-Abu Dhabi. E c'è l'India nel mirino [post_date] => 2024-09-04T11:41:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725450080000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473770 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno. Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale. L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini. La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari. Francia, Messico, India, Italia e Spagna La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica. L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019. Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025. Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale. [post_title] => Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro [post_date] => 2024-09-04T11:00:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725447636000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_473763" align="alignleft" width="300"] Il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna[/caption] Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel. Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita. Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le proprie porte a breve. Ma i primi sei mesi del 2024 hanno segnato anche l'introduzione del marchio Radisson Individuals nella regione francese della costa Azzurra e l'espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l'acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey. In collaborazione con il partner strategico di lunga data Pphe Hotel Group, Radisson ha quindi aperto le porte dell'art Hotel Hoxton a Londra. Una struttura frutto di una combinazione esclusiva di arte e lifestyle, con l'esposizione di opere d'arte dell'originale artista D*Face. E' infine proseguita la crescita delle destinazioni turistiche resort di alto livello con acquisizioni e aperture in località quali Sardegna, Polonia, Montenegro, Indonesia, Vietnam e India. [post_title] => Crescita record per il gruppo Radisson: 130 nuovi hotel nel solo primo semestre dell'anno [post_date] => 2024-09-04T10:34:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725446049000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita da Monte Carlo lo scorso 2 settembre per il suo viaggio inaugurale di sette giorni verso Roma la seconda unità della Ritz-Carlton Yacht Collection. Ilma ha una lunghezza di 240 metri e dispone di 224 suite, in grado di accogliere fino a 448 ospiti, tutte dotate di terrazze private con accesso diretto al mare. La stagione inaugurale nel Mediterraneo prevede scali a Santorini, Porto Cervo e nei siti storici di La Valletta, prima di partire per i Caraibi, raggiungendo Virgin Gorda, il porto di Gustavia e Saint John. Ilma navigherà inoltre nel mare del Nord e nel mar Baltico del Nord Europa, una novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection, durante la stagione estiva 2025, offrendo itinerari in destinazioni interessanti e dal ricco patrimonio culturale come Amsterdam, Stoccolma e Reykjavík. Ilma ospita ben cinque punti ristoro, un nuovissimo servizio di ristorazione in suite, sette bar e una cantina di vini d'autore. I punti salienti includono due ristoranti concepiti dagli chef stellati Fabio Trabocchi e Michael Mina. Seta su Ilma, curato da Fabio Trabocchi, è in particolare un moderno ristorante italiano, mentre The Beach House, progettato dallo studio Chapi Chapo Design di Toronto, ha una vista a 180 gradi sul mare Il locale, in stile beach club, si ispira alla cucina peruviana e pan-latina con un menu realizzato in collaborazione con chef Mina, Ilma presenta anche un'ampia marina e una marina terrace. Il Deck 10 è un dinamico spazio all'aperto per l'intrattenimento dal vivo e per prendere il sole, dove si trova la piscina principale, un pool bar e uno schermo led. Tra le altre esperienze a bordo, la Ritz-Carlton Spa con trattamenti rivitalizzanti Espa, 111Skin e Pisterzi. La spa vanta undici sale, di cui cinque attrezzate per i trattamenti all'aperto, e tre spazi fitness distinti: Movement, Cycle e Fitness studio con pesi e attrezzi per allenamenti cardio. [gallery ids="473756,473757,473758"] [post_title] => E' salpato da Monte Carlo per la sua crociera inaugurale il secondo yacht The Ritz-Carlton [post_date] => 2024-09-04T10:14:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725444894000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte oggi la nuova promozione All inclusive - Bevande gratis, valida per le prenotazioni effettuate fino al 4 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai dieci ai 15 giorni. La tariffa All inclusive comprende tasse portuali e quote di servizio. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto My Drinks è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail. Nuove opportunità anche soci Costa Club, ai quali è dedicata la nuova promo C-Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserva tripli punti crociera su una vasta selezione di partenze ed è cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. “Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore e della soddisfazione del cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il quarto periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super all inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”. [post_title] => Costa: al via la nuova promo All inclusive - Bevande gratis, fino al 4 ottobre [post_date] => 2024-09-04T09:55:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725443720000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia potrebbe accogliere nel 2024 fino a quasi 36 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo iniziale di 35 milioni, con relative entrate che dovrebbero raggiungere i 53 miliardi di dollari. Secondo la Tat - Tourism Authority of Thailand, infatti, negli ultimi quattro mesi dell'anno, arriveranno nel Paese ben 12,2 milioni di visitatori stranieri che genereranno entrate per 19,9 miliardi di dollari. I turisti saranno in gran parte provenienti dall'Asia orientale, dall'Europa e dall'Asia meridionale. Complessivamente, tra il 1° gennaio e il 25 agosto, la Thailandia ha accolto oltre 23 milioni di turisti stranieri, secondo il Ministero del Turismo, per una spesadi 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il primo mercato, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia. «Le prospettive per il 2024 prevedono che 35,99 milioni di turisti stranieri visiteranno la Thailandia, con un aumento del 28%, in linea con l'obiettivo del Tat di raggiungere almeno i 35 milioni. Le entrate turistiche dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.800 miliardi di Thb (53 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente» ha affermato Thapanee Kiatphaibool, governor della Tat. Una performance positiva per la destinazione, benché sia ancora al di sotto di quella pre-Covid, quanto i visitatori erano stati 39,8 milioni. Intanto, per il 2025, la Tat punta ad un incremento delle entrate turistiche del Paese del 7,5%. [post_title] => Thailandia oltre l'obiettivo dei 35 milioni di arrivi internazionali previsti nel 2024 [post_date] => 2024-09-04T09:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725443259000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473706 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure si prepara alla stagione autunno/inverno dell’outdoor e all’arrivo di nuovi flussi di turisti internazionali, adottando una serie di iniziative puntuali e concrete che mirano alla sostenibilità, alla tutela della bellezza del territorio e alla vivibilità dei centri storici e delle aree urbane. Prende infatti il via in questi giorni la campagna di sensibilizzazione “Follow the rules”, dedicata in particolare all’educazione urbana e stradale e ai bikers, ma non solo, promossa dal Comune di Finale Ligure, in stretta collaborazione con il Consorzio FOR e la Polizia Municipale, e realizzata da Studiowiki. 14 semplici regole, raffigurate in cartelli bilingue di immediata interpretazione visiva, invitano turisti e cittadini a comportarsi in maniera responsabile e rispettosa della convivenza civile e del territorio. Ad essere richiamate sono quindi le norme di sicurezza stradale collegate alla circolazione delle biciclette - quali ad esempio non pedalare contromano o sui marciapiedi, condurre la bici a mano nei centri abitati e parcheggiare le bici nelle apposite rastrelliere – ma anche di tutela dell’ambiente e del decoro. #iorispettoFinale è l’hashtag di riferimento della campagna, che sarà veicolata con apposita segnaletica in città, oltre che online sul sito VisitFinaleLigure.it (https://visitfinaleligure.it/viaggiatore-sostenibile/) e sui canali social della destinazione. Ruolo fondamentale nella diffusione dell’iniziativa avranno anche gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), che porteranno le novità a conoscenza dei visitatori. «Grazie alla capacità di diversificare la sua offerta turistica puntando decisamente sull’outdoor, negli ultimi decenni Finale Ligure ha saputo prevenire la saturazione del turismo balneare estivo e arrivare a una reale destagionalizzazione. Oggi questo indubbio successo deve essere gestito, ancora una volta, non con parole ma con scelte quotidiane e concrete, che richiedono visione e programmazione a lungo termine spiega Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure - Le prime iniziative che presentiamo oggi testimoniano la volontà dell’amministrazione pubblica di lavorare insieme agli operatori privati per un turismo responsabile, nella consapevolezza che proteggere la bellezza, straordinaria ma fragile, del nostro territorio non possa che essere responsabilità condivisa e impegno di tutti. Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che 'bellezza', 'sostenibilità' e ‘vivibilità’ non restino concetti astratti, ma si traducano in azioni concrete, giorno dopo giorno, a beneficio della collettività tutta, senza distinzione tra turisti e residenti». In questa direzione, oltre alla campagna “Follow the rules” vanno anche due ulteriori novità a cui l’amministrazione comunale sta lavorando insieme al Consorzio FOR: l’istituzione di steward per sensibilizzare i visitatori, facilitando il rispetto delle regole, e il potenziamento degli stalli per le biciclette nei centri storici, a partire da Finalborgo. Si cercherà anche di individuare un bike-park per depositare le biciclette per un tempo limitato. «Siamo tutti pienamente consapevoli dell'importanza che il turismo outdoor riveste per il nostro territorio. - commenta Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio FOR - La limitata disponibilità di spazi, di cui ci occupiamo ora, rende indispensabili alcune azioni concrete, affrontabili con un lavoro condiviso e cooperazione, ingredienti questi per la ricetta più importante che è indispensabile tutti i territori portino avanti nel presente e nel futuro. L’installazione sul nostro territorio comunale di cartellonistica dedicata e di stalli per le biciclette rappresenta un ottimo punto di partenza per accogliere in modo più adeguato i nostri visitatori, proprio come avviene in altre destinazioni turistiche. Questi interventi non solo miglioreranno l'esperienza dei nostri ospiti, ma contribuiranno anche a preservare la vivibilità del territorio per i residenti». Da gennaio a maggio Finale Ligure ha contato infatti 229.000 presenze, di cui per la prima volta oltre la metà (51%) di provenienza internazionale, con un incremento (+50.000 presenze rispetto al 2019) che compensa la decrescita del mercato interno (-20.000 presenze rispetto al 2019). [post_title] => Finale Ligure, con "Follow the rules" nuove iniziative per tutelare la destinazione [post_date] => 2024-09-03T12:16:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725365796000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet vola sull'estate 2025 mettendo in vendita un operativo di oltre 7 milioni di posti disponibili su quasi 40.000 voli tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025. A disposizione dei viaggiatori italiani ci sono circa 226 rotte operate dalla compagnia dai principali scali del nostro Paese. In pratica destinazioni per tutti i target di passeggeri: la Grecia, per scoprire le bellezze e il fascino del Mediterraneo con Mykonos e Santorini, ma anche Atene e Creta. E poi la Croazia, con voli per Dubrovnik, Spalato e Pola. Per chi invece preferisce rimanere in Italia, Sicilia e Sardegna sono sempre tra le destinazioni preferite degli italiani: ad esempio Catania, Palermo e Comiso, oppure Cagliari e Olbia. [post_title] => EasyJet vola sull'estate 2025: in vendita oltre 7 milioni di posti [post_date] => 2024-09-03T12:01:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725364883000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air al via dal 2 giugno la milano abu dhabi e ce lindia nel mirino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1680,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal alza il sipario sulla Post Summer Campaign, la campagna multi-destinazione per volare in Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela. \r

\r

L'iniziativa è attiva dal 3 settembre per viaggiare tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025).\r

\r

In vendita fino al 17 settembre, la promozione si applica a tutte le destinazioni operate da Tap: ad esempio, Portogallo da €109, Madeira da €149, Azzorre dal €179, Stati Uniti da €369, Brasile da €519… e ancora, Africa da €369, Canada da €389 e Messico da €549*. Le tariffe si intendono per voli di andata e ritorno, tasse incluse.\r

\r

La compagnia aerea lusitana opera collegamenti diretti per Lisbona da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli e comodi collegamenti da Lisbona per Nord America, America Latina e Africa.\r

Grazie al programma Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono beneficiare - all'andata e al ritorno - di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.","post_title":"Tap Air Portugal vara la Post Summer Campaign per volare fino alla primavera","post_date":"2024-09-04T12:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725452139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lui, l'A321Xlr, l'ultimo gioiello di casa Airbus, a rappresentare \"il nostro 'X factor\": Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha confermato oggi a Milano il debutto dell'innovativo aeromobile dalla base di Milano Malpensa, che dal 2 giugno 2025 sarà quindi collegata con Abu Dhabi.\r

\r

La rotta, operata in poco più di 7 ore, sarà servita da frequenze giornaliere, con una tariffa lancio da 99,99 euro. \"L'Airbus A321Xlr è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, ci consente di collegare le destinazioni più lontane del nostro network e di espanderlo ulteriormente - ha sottolineato il ceo, ricordando anche la - sostenibilità delle operazioni effettuate con l'A32Xlr, con una carbon intensity inferiore del 30% rispetto agli altri velivoli. Stiamo già operando diverse rotte ultra-low-cost di 5-6 ore e l'Xlr estenderà la nostra proposta a voli di 7-8 ore\". Il velivolo, la cui prima consegna a Wizz Air è attesa \"per il prossimo marzo, ma i ritardi di Airbus non ci consentono di esserne certi\" è configurato con 236 posti. \r

\r

L'ingresso low cost sulla rotta per Abu Dhabi risponde \"ad una forte domanda di collegamenti a basso costo tra Milano e gli Emirati Arabi Uniti. E questa nuova rotta rivoluzionerà il concetto di viaggi a medio raggio”.\r

\r

La low cost ungherese rilancia quindi l'impegno su Malpensa, dove ha aperto la base nel 2020, \"la prima in Italia, cui sono seguite Roma Fiumicino, Venezia, Catania e Napoli\". Un network, quello italiano, fatto di 92 destinazioni in 38 Paesi, con 23 velivoli A321neo basati e quasi 90 milioni di passeggeri trasportati, dall'inizio delle operazioni nel nostro paese. \"In Italia oggi abbiamo un market share di circa il 10% che contiamo di raddoppiare nel breve termine\". \r

\r

Brunini: \"Malpensa è il posto giusto per l'A321Xlr\"\r

Coraggiosi e innovativi: Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, definisce così Wizz Air. \"Il coraggio l'ho sperimentato nel marzo 2020, allo scoppio del Covid, quando hanno aperto la prima base italiana a Malpensa. Ora, aspettavamo da tempo il nuovo aeromobile e con Wizz abbiamo lavorato da mesi con i suoi nuovi servizi rappresentativi una grande innovazione e permette di raggiungere luoghi più lontani, con un'offerta flessibile e low cost. Siamo onorati che Malpensa sia il mercato di lancio. Ma Malpensa è anche il posto giusto: Milano e Lombardia rappresentano un grande mercato, come dimostra l'attuale network e soprattutto quello di medio-lungo raggio in assenza di un hub carrier. E' tra i due-tre aeroporti più importanti come estensione del network e presenze sul lungo raggio non avendo hub carrier e ciò dimostra la di questo mercato. E Wizz Air lo ha capito. L'Xlr sposa la nostra strategia di rendere Malpensa uno scalo che guarda sempre più lontano\".\r

Varadi conferma anche che quello su Abu Dhabi \"è soltanto l'inizio. Abbiamo tante idee per l'A321Xlr\". E tra queste c'è sicuramente quella di \"un volo diretto tra Italia e India: quest'ultimo è ancora un mercato sotto servito. Sarà un lungo percorso, ma una nuova rotta dall'Italia potrebbe avere molto senso\".","post_title":"Wizz Air: al via dal 2 giugno la Milano-Abu Dhabi. E c'è l'India nel mirino","post_date":"2024-09-04T11:41:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725450080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Il Wttc ha prsentato oggi il suo Economic Impact Trends Report del 2024, che ha rivelato gli Stati Uniti come il turismo più potente al mondo, con un contributo record di 2,36 trilioni di dollari all'economia della nazione lo scorso anno.\r

\r

Dopo un anno da record per viaggi e turismo, il settore continua a essere la spina dorsale di molte economie nazionali, supportando milioni di posti di lavoro a livello globale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'ultimo rapporto dell'ente turistico globale rivela la Cina come il secondo mercato più potente al mondo con un contributo al PIL di 1,3 trilioni di dollari nel 2023, sottolineando la sua impressionante ripresa, nonostante la tardiva riapertura dei suoi confini.\r

\r

La Germania si è assicurata il terzo posto con un contributo economico di 487,6 miliardi di dollari, mentre il Giappone, che nel 2022 era al 5° posto, è balzato al 4° posto, contribuendo con 297 miliardi di dollari. Il Regno Unito completa la top five contribuendo con 295,2 miliardi di dollari.\r

Francia, Messico, India, Italia e Spagna\r

La Francia, la destinazione più popolare al mondo, ha mantenuto la sua sesta posizione con un contributo di 264,7 miliardi di dollari, seguita da vicino dal Messico con 261,6 miliardi di dollari, dimostrando il suo continuo fascino come importante destinazione turistica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

L'India è arrivata all'ottavo posto, salendo dalla precedente decima posizione, con 231,6 miliardi di dollari, segnando un notevole miglioramento e sottolineando la sua crescente influenza nel settore. Italia e Spagna completano la top 10, contribuendo rispettivamente con 231,3 miliardi di dollari e 227,9 miliardi di dollari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è destinata a crescere di quasi il 16% per raggiungere 1,9 trilioni di dollari USA, mentre si prevede che i turisti nazionali spenderanno più che mai, raggiungendo 5,4 trilioni di dollari USA, con un aumento del 10,3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli investimenti in viaggi e turismo sono cresciuti del 13% nel 2023 per raggiungere oltre 1 trilione di dollari USA, con un ritorno ai livelli pre-pandemia previsto entro il 2025.\r

\r

Tuttavia, gli alti tassi di interesse in tutto il mondo potrebbero creare sfide per gli investimenti futuri. È quindi fondamentale che i settori pubblico e privato lavorino insieme per innovare e garantire il continuo rafforzamento di questo settore vitale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wttc: turismo spina dorsale dell'economia. Italia produce 231 miliardi di euro","post_date":"2024-09-04T11:00:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725447636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna[/caption]\r

\r

Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel.\r

\r

\r

\r

Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita.\r

\r

Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le proprie porte a breve. Ma i primi sei mesi del 2024 hanno segnato anche l'introduzione del marchio Radisson Individuals nella regione francese della costa Azzurra e l'espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l'acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey. In collaborazione con il partner strategico di lunga data Pphe Hotel Group, Radisson ha quindi aperto le porte dell'art Hotel Hoxton a Londra. Una struttura frutto di una combinazione esclusiva di arte e lifestyle, con l'esposizione di opere d'arte dell'originale artista D*Face. E' infine proseguita la crescita delle destinazioni turistiche resort di alto livello con acquisizioni e aperture in località quali Sardegna, Polonia, Montenegro, Indonesia, Vietnam e India.","post_title":"Crescita record per il gruppo Radisson: 130 nuovi hotel nel solo primo semestre dell'anno","post_date":"2024-09-04T10:34:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725446049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita da Monte Carlo lo scorso 2 settembre per il suo viaggio inaugurale di sette giorni verso Roma la seconda unità della Ritz-Carlton Yacht Collection. Ilma ha una lunghezza di 240 metri e dispone di 224 suite, in grado di accogliere fino a 448 ospiti, tutte dotate di terrazze private con accesso diretto al mare. La stagione inaugurale nel Mediterraneo prevede scali a Santorini, Porto Cervo e nei siti storici di La Valletta, prima di partire per i Caraibi, raggiungendo Virgin Gorda, il porto di Gustavia e Saint John. Ilma navigherà inoltre nel mare del Nord e nel mar Baltico del Nord Europa, una novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection, durante la stagione estiva 2025, offrendo itinerari in destinazioni interessanti e dal ricco patrimonio culturale come Amsterdam, Stoccolma e Reykjavík.\r

\r

Ilma ospita ben cinque punti ristoro, un nuovissimo servizio di ristorazione in suite, sette bar e una cantina di vini d'autore. I punti salienti includono due ristoranti concepiti dagli chef stellati Fabio Trabocchi e Michael Mina. Seta su Ilma, curato da Fabio Trabocchi, è in particolare un moderno ristorante italiano, mentre The Beach House, progettato dallo studio Chapi Chapo Design di Toronto, ha una vista a 180 gradi sul mare Il locale, in stile beach club, si ispira alla cucina peruviana e pan-latina con un menu realizzato in collaborazione con chef Mina,\r

\r

Ilma presenta anche un'ampia marina e una marina terrace. Il Deck 10 è un dinamico spazio all'aperto per l'intrattenimento dal vivo e per prendere il sole, dove si trova la piscina principale, un pool bar e uno schermo led. Tra le altre esperienze a bordo, la Ritz-Carlton Spa con trattamenti rivitalizzanti Espa, 111Skin e Pisterzi. La spa vanta undici sale, di cui cinque attrezzate per i trattamenti all'aperto, e tre spazi fitness distinti: Movement, Cycle e Fitness studio con pesi e attrezzi per allenamenti cardio.\r

\r

[gallery ids=\"473756,473757,473758\"]","post_title":"E' salpato da Monte Carlo per la sua crociera inaugurale il secondo yacht The Ritz-Carlton","post_date":"2024-09-04T10:14:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725444894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte oggi la nuova promozione All inclusive - Bevande gratis, valida per le prenotazioni effettuate fino al 4 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai dieci ai 15 giorni. La tariffa All inclusive comprende tasse portuali e quote di servizio. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto My Drinks è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.\r

\r

Nuove opportunità anche soci Costa Club, ai quali è dedicata la nuova promo C-Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserva tripli punti crociera su una vasta selezione di partenze ed è cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

“Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore e della soddisfazione del cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggio nostre partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il quarto periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super all inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”.","post_title":"Costa: al via la nuova promo All inclusive - Bevande gratis, fino al 4 ottobre","post_date":"2024-09-04T09:55:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725443720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia potrebbe accogliere nel 2024 fino a quasi 36 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo iniziale di 35 milioni, con relative entrate che dovrebbero raggiungere i 53 miliardi di dollari.\r

\r

Secondo la Tat - Tourism Authority of Thailand, infatti, negli ultimi quattro mesi dell'anno, arriveranno nel Paese ben 12,2 milioni di visitatori stranieri che genereranno entrate per 19,9 miliardi di dollari. I turisti saranno in gran parte provenienti dall'Asia orientale, dall'Europa e dall'Asia meridionale.\r

\r

Complessivamente, tra il 1° gennaio e il 25 agosto, la Thailandia ha accolto oltre 23 milioni di turisti stranieri, secondo il Ministero del Turismo, per una spesadi 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il primo mercato, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia.\r

\r

«Le prospettive per il 2024 prevedono che 35,99 milioni di turisti stranieri visiteranno la Thailandia, con un aumento del 28%, in linea con l'obiettivo del Tat di raggiungere almeno i 35 milioni. Le entrate turistiche dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.800 miliardi di Thb (53 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente» ha affermato Thapanee Kiatphaibool, governor della Tat.\r

\r

Una performance positiva per la destinazione, benché sia ancora al di sotto di quella pre-Covid, quanto i visitatori erano stati 39,8 milioni. Intanto, per il 2025, la Tat punta ad un incremento delle entrate turistiche del Paese del 7,5%.","post_title":"Thailandia oltre l'obiettivo dei 35 milioni di arrivi internazionali previsti nel 2024","post_date":"2024-09-04T09:47:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725443259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Finale Ligure si prepara alla stagione autunno/inverno dell’outdoor e all’arrivo di nuovi flussi di turisti internazionali, adottando una serie di iniziative puntuali e concrete che mirano alla sostenibilità, alla tutela della bellezza del territorio e alla vivibilità dei centri storici e delle aree urbane.\r

\r

Prende infatti il via in questi giorni la campagna di sensibilizzazione “Follow the rules”, dedicata in particolare all’educazione urbana e stradale e ai bikers, ma non solo, promossa dal Comune di Finale Ligure, in stretta collaborazione con il Consorzio FOR e la Polizia Municipale, e realizzata da Studiowiki.\r

\r

14 semplici regole, raffigurate in cartelli bilingue di immediata interpretazione visiva, invitano turisti e cittadini a comportarsi in maniera responsabile e rispettosa della convivenza civile e del territorio. Ad essere richiamate sono quindi le norme di sicurezza stradale collegate alla circolazione delle biciclette - quali ad esempio non pedalare contromano o sui marciapiedi, condurre la bici a mano nei centri abitati e parcheggiare le bici nelle apposite rastrelliere – ma anche di tutela dell’ambiente e del decoro. #iorispettoFinale è l’hashtag di riferimento della campagna, che sarà veicolata con apposita segnaletica in città, oltre che online sul sito VisitFinaleLigure.it (https://visitfinaleligure.it/viaggiatore-sostenibile/) e sui canali social della destinazione. Ruolo fondamentale nella diffusione dell’iniziativa avranno anche gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), che porteranno le novità a conoscenza dei visitatori.\r

\r

«Grazie alla capacità di diversificare la sua offerta turistica puntando decisamente sull’outdoor, negli ultimi decenni Finale Ligure ha saputo prevenire la saturazione del turismo balneare estivo e arrivare a una reale destagionalizzazione. Oggi questo indubbio successo deve essere gestito, ancora una volta, non con parole ma con scelte quotidiane e concrete, che richiedono visione e programmazione a lungo termine spiega Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure - Le prime iniziative che presentiamo oggi testimoniano la volontà dell’amministrazione pubblica di lavorare insieme agli operatori privati per un turismo responsabile, nella consapevolezza che proteggere la bellezza, straordinaria ma fragile, del nostro territorio non possa che essere responsabilità condivisa e impegno di tutti. Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che 'bellezza', 'sostenibilità' e ‘vivibilità’ non restino concetti astratti, ma si traducano in azioni concrete, giorno dopo giorno, a beneficio della collettività tutta, senza distinzione tra turisti e residenti».\r

\r

In questa direzione, oltre alla campagna “Follow the rules” vanno anche due ulteriori novità a cui l’amministrazione comunale sta lavorando insieme al Consorzio FOR: l’istituzione di steward per sensibilizzare i visitatori, facilitando il rispetto delle regole, e il potenziamento degli stalli per le biciclette nei centri storici, a partire da Finalborgo. Si cercherà anche di individuare un bike-park per depositare le biciclette per un tempo limitato.\r

\r

«Siamo tutti pienamente consapevoli dell'importanza che il turismo outdoor riveste per il nostro territorio. - commenta Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio FOR - La limitata disponibilità di spazi, di cui ci occupiamo ora, rende indispensabili alcune azioni concrete, affrontabili con un lavoro condiviso e cooperazione, ingredienti questi per la ricetta più importante che è indispensabile tutti i territori portino avanti nel presente e nel futuro. L’installazione sul nostro territorio comunale di cartellonistica dedicata e di stalli per le biciclette rappresenta un ottimo punto di partenza per accogliere in modo più adeguato i nostri visitatori, proprio come avviene in altre destinazioni turistiche. Questi interventi non solo miglioreranno l'esperienza dei nostri ospiti, ma contribuiranno anche a preservare la vivibilità del territorio per i residenti».\r

\r

Da gennaio a maggio Finale Ligure ha contato infatti 229.000 presenze, di cui per la prima volta oltre la metà (51%) di provenienza internazionale, con un incremento (+50.000 presenze rispetto al 2019) che compensa la decrescita del mercato interno (-20.000 presenze rispetto al 2019).\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, con \"Follow the rules\" nuove iniziative per tutelare la destinazione","post_date":"2024-09-03T12:16:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725365796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet vola sull'estate 2025 mettendo in vendita un operativo di oltre 7 milioni di posti disponibili su quasi 40.000 voli tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025.\r

A disposizione dei viaggiatori italiani ci sono circa 226 rotte operate dalla compagnia dai principali scali del nostro Paese. In pratica destinazioni per tutti i target di passeggeri: la Grecia, per scoprire le bellezze e il fascino del Mediterraneo con Mykonos e Santorini, ma anche Atene e Creta. E poi la Croazia, con voli per Dubrovnik, Spalato e Pola.\r

Per chi invece preferisce rimanere in Italia, Sicilia e Sardegna sono sempre tra le destinazioni preferite degli italiani: ad esempio Catania, Palermo e Comiso, oppure Cagliari e Olbia.","post_title":"EasyJet vola sull'estate 2025: in vendita oltre 7 milioni di posti","post_date":"2024-09-03T12:01:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725364883000]}]}}