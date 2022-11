Wizz Air aggiunge tre nuove destinazioni da Venezia e Verona, da gennaio 2023 Wizz Air apre 3 nuove rotte dagli aeroporti di Venezia e Verona: dal 12 gennaio il Marco Polo sarà collegato con Erevan (Armenia), con due voli alla settimana operati il giovedì e il sabato. Dal 14 gennaio 2023 e per tutta la stagione invernale, saranno attivate altri due nuove rotte che collegheranno il Catullo di Verona alle città polacche di Danzica e Poznań. Entrambe le destinazioni saranno servite con un volo alla settimana, il sabato. Wizz Air mantiene un’elevata flessibilità per l’acquisto dei biglietto attraverso il servizio Wizz Flex: aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

Ivano Zilio

Oramai alla vigilia dei 30 anni di attività, il gruppo Primarete riparte con una serie di iniziative dedicate ai clienti e alle agenzie partner. A cominciare dall'evento Festival della musica in mare, realizzato a bordo di Msc Bellissima e dedicato alle sonorità degli anni '70 e '80. Il tutto arricchito da un cast molto variegato che comprendeva gruppi musicali come i Dik Dik, nonché cantanti quali Mel e un paio di comici di Zelig. "Nei prossimi mesi altri eventi saranno pubblicizzati con lo scopo di portare clienti nuovi in agenzia - racconta il presidente Ivano Zilio -. Ma ci siamo mossi anche in altri ambiti, trovando terreno fertile nei buoni welfare: chi è possessore di tali buoni può infatti contattare la nostra agenzia più vicina per il proprio viaggio e farsi scontare il buono". "Durante la pandemia - prosegue Zilio - abbiamo ridisegnato i nostri obiettivi, abbiamo investito sulla digitalizzazione, grazie anche all'introduzione di un servizio di customer care denominato Call me che spazia dal prodotto al travel insurance con un proprio motore di ricerca. Abbiamo inoltre inserito la legal assistance. Ma la novità più grande riguarda proprio le agenzie e consiste nel fatto che non ci sono più tre contratti di affiliazione ma uno solo dal nome Conosciamoci. Si tratta di un documento realizzato sul modello del gruppo d’acquisto, snello e flessibile che si basa sulle esigenze di un gruppo altamente professionale umano e a misura d’uomo. Soprattutto è una formula pay and use (paga e usa), nel quale la flessibilità non rappresenta una debolezza ma un grande valore aggiunto. E lo dimostra il fatto che c’è un’ottima adesione al nuovo contratto". [post_title] => Le novità Primarete: eventi ad hoc per attirare clienti e un nuovo contratto unico pay and use per le adv [post_date] => 2022-11-04T11:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667559827000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam Airlines, come anticipato, ha concluso il processo di ristrutturazione finanziaria negli Stati Uniti. Il processo è stato avviato volontariamente a maggio 2020 per ridurre il proprio debito, accedere a nuove fonti di finanziamento e trasformare la propria attività, in risposta alla pandemia globale. Latam è oggi un gruppo più efficiente, con una flotta più moderna, con la rete di collegamenti più estesa del Sud America e il più grande programma di fidelizzazione del continente. “La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per Latam e per i nostri stakeholder. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l'eccellenza operativa” ha affermato Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group. [post_title] => Latam Airlines è uscita dal Chapter 11: maggiore efficienza e network più esteso del Sud America [post_date] => 2022-11-04T10:55:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667559345000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà all'interno del complesso da 46 piani a uso misto Sidra Tower di Dubai il primo indirizzo emiratino della Nh Collection. Dotato di 256 camere, la Suite Hotel offrirà diverse soluzioni di soggiorno tra cui stanze, suite e appartamenti con una, due o tre camere da letto. Tra i servizi spiccano un ristorante, una lobby lounge, un miniclub per bambini, sale meeting, una palestra e spazi ricreativi, oltre ad aree commerciali disponibili all’affitto. La struttura sarà gestita dal gruppo Minor Hotels, a cui appartengono i marchi Nh, a partire dal primo trimestre del 2023. Il ribranding in Nh Collection avverrà però solo nella seconda parte dell'anno, dopo un’importante ristrutturazione. Situato in posizione strategica lungo la Sheikh Zayed Road, la strada principale di Dubai, l'immobile è presente dal 2010 nella Sidra Tower, insieme a uffici, negozi e ristoranti. È adiacente ai quartieri residenziali di lusso di Dubai Marina e Media City, che ospitano aziende internazionali, e anche a The Palm Jumeirah, la famosa isola artificiale a forma di palma. Inoltre, dista solo 20 minuti dall'aeroporto internazionale della città, si trova nei pressi della spiaggia di Al Sufouh ed è vicina anche a importanti aziende internazionali, oltre che all'Università americana di Dubai. La novità testimonia il costante impegno di Minor Hotels nell'espandere i brand di Nh Hotel Group al di fuori delle loro tradizionali aree di attività in Europa e in America. L'Nh Collection la Suite Hotel, Dubai è di proprietà di Ali bin Khalfan Al Mutawa Al Dhaheri, founder e presidente di Abk Investments e Ali & Sons Holding, società emiratina con una forte presenza nei settori hospitality, automobilistico, commerciale, petrolifero e del gas, della vendita al dettaglio, dell'edilizia, della gestione immobiliare, del manifatturiero e dell'informatica. [post_title] => Nh Collection sbarca negli Emirati Arabi con la Suite Hotel, Dubai [post_date] => 2022-11-04T10:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667558884000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways potenzia il network aumentando la frequenza dei voli verso diverse destinazioni, in risposta all'aumento della domanda durante il picco della stagione invernale. La compagnia punta a garantire maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub del vettore. "Qatar Airways continua a migliorare operativo e network aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Questo incremento offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International Airport”. Tra le rotte che vedranno un aumento dei voli ci sono quelle per Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022; Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022; Abu Dhabi, da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022; Almaty da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023; Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023; Hong Kong da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023; Lusaka e Harare da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023; Ho Chi Minh da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Hanoi da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Adelaide e Auckland da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 2023. [post_title] => Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l'inverno [post_date] => 2022-11-04T10:36:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667558172000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Serata capitolina per Azemar che ha presentato alle agenzie partner i nuovi prodotti, insieme al partner Ita Airways, che ha annunciato il nuovo volo diretto da Roma alle Maldive in partenza dall’aeroporto di Fiumicino dal 17 dicembre. E sono proprio le Maldive, insieme a Zanzibar, i due punti d’eccellenza nell’oceano Indiano dell’operatore milanese. Alessandro Azzola, managing director e fondatore della Cocoon Collection, ha annunciato in particolare che a maggio dell’anno prossimo aprirà una nuova struttura di proprietà, il resort Joy Island nell’atollo di Malé nord: “E' a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale e avrà 150 camere, di cui 60 over-water villas, un campo da tennis, uno da padel e un miniclub. In ogni destinazione noi offriamo una scelta molto ampia, dall’hotel più economico a quello più esclusivo”. Ambiziosi i prossimi progetti annunciati da Azzola tra i quali un nuovo albergo di proprietà a Zanzibar: “È presto per parlarne, ma posso anticipare che si dovrà aprire fra meno di due anni. Sarà un hotel eco-chic di 70 camere sull’isola di Bawe. La mia intenzione è quella di creare la struttura più bella di tutta l’Africa, almeno per i prossimi cinquant’anni”. [post_title] => Azzola, Azemar: al Joy Island di Malé nord seguirà entro due anni un hotel eco-chic a Zanzibar [post_date] => 2022-11-04T10:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667557549000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fatturato di 2,7 miliardi di euro in Italia e oltre 75 miliardi di euro in Europa: sono questi i numeri del turismo Lgbtq+ emersi in occasione della recente “Iglta Milano 2022”. In linea con le politiche dell’Unione europee incentrate sul turismo sostenibile e inclusivo, la Convention si è concentrata sul comparto turistico attraverso nuove ricerche ponendo l’attenzione sul valore di questo mercato in Europa per quanto riguarda normative, sostenibilità sociale ed economia. Una ricerca svolta da Marianna di Salle, Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi per Aitgl in collaborazione con Sonders&Beach e Iglta sul turismo Lgbtq+ dal titolo “Italia: esperienza dei viaggiatori Lgbtq+”, ha realizzato uno studio su un campione internazionale con focus sull’Italia, su 1000 viaggiatori nordamericani e europei Lgbtq+. L’analisi testimonia la ricchezza del turismo di questo settore, con viaggiatori che fanno almeno 3 vacanze l’anno e hanno una spesa media tra i 2 e i 3000 dollari a persona. Gli itinerari sono orientati sulla cultura e sui paesaggi, ispirati da fonti specializzate. Con l’Italia per la prima volta al quarto posto (14%), dalla ricerca emerge che la destinazione prediletta è Parigi (27%) seguita da New York (24%) e Londra mentre Roma conquista il 5 posto (11%). Tra i Paesi da visitare almeno una volta per il turista Lgbtq+, gli Usa svettano al primo posto, seguono la Francia e l’Italia, per la prima volta sul podio, al terzo posto con l’11% delle citazioni. “Anni fa questa situazione era impensabile non eravamo nemmeno nei primi 10 Paesi da visitare – afferma Alessio Virgili presidente Aitgl – l’attività svolta per ospitare la Convention Iglta ha giocato senz’altro un ruolo fondamentale in questo avanzamento”. Tutti sognano l’Italia, ma c’è ancora da lavorare perché sia un Paese Lgbtq+ friendly, oggi all’ottavo posto, Olanda, Scandinavia e Spagna sono sul podio, tra i Paesi europei ritenuti più friendly. Per quanto riguarda la percezione della destinazione all’estero, i principali fattori di attrazione sono: i siti storici e culturali (9 su 10), seguiti dai paesaggi naturali (8,5), l’enogastronomia (8,4), ma anche le esperienze (8,4), le attività outdoor (7,9) e il mare (7,7), la nightlife (7,5), i matrimoni (7,4) e per la prima volta la percezione dell’Italia come destinazione di vacanza per famiglie arcobaleno con bambini (6,7). Le nostre città ritenute più accoglienti sono Roma (33%), Milano (24%), Firenze (8%). Il periodo in cui si preferisce viaggiare in Italia va da aprile ad ottobre. Settembre, con il 17% delle preferenze, è il periodo preferito da turisti LGBTQ+, Usa e Canada in particolare, mentre gli europei prediligono luglio e agosto. Positiva anche l’impressione sulla nostra offerta ricettiva considerata di alto livello (8 su 10), che gli italiani sono simpatici e accoglienti (7,6) e che il Paese è sicuro (7,5). Per quanto riguarda la ricettività, nell’ultimo viaggio in Italia la maggioranza ha preferito il soggiorno in Hotel (51%). Il 43% di coloro che hanno visitato l’Italia ha soggiornato in un hotel upper level, il 23% in una struttura budget e 14% in una struttura di lusso. La maggioranza ha viaggiato in Italia con il partner (50%). L’Italia è anche una meta di vacanza con gli amici (25%) o da solo (18%). L'Italia viene scelta dai viaggiatori Lgbtq+ soprattutto per le sue destinazioni più classiche (87%) (le città del Grand Tour), per il patrimonio culturale (64%) ed enogastronomico (45%). La vacanza in Italia è una vacanza all’insegna della scoperta: esplorare i luoghi più famosi (89%) e visitare i musei e le gallerie (76%). L'esperienza di viaggio in Italia è estremamente positiva: genera una soddisfazione mediamente alta (8.5 su 10). Nella scelta di una destinazione, al primo posto spicca la sicurezza personale (8,6 su 10), e solo successivamente si considerano i costi del viaggio (8,1) e la friendliness (7,8). La ricerca della destinazione avviene sul web (79%), il 60% lo fa su siti, blog e guide specializzate. I nord americani (21%) ricorrono ad agenzie e tour operator specializzati per viaggi Lgbtq+. [post_title] => Turismo Lgbtq+ in Italia: fatturato da 2,7 miliardi di euro e prospettive di ulteriore crescita [post_date] => 2022-11-04T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667557203000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annalia Bassi, 33enne originaria di Treviso, passa da sales manager Italia a responsabile vendite internazionale per tutto il gruppo ao Hostels. In azienda dal 2017, da settembre ha preso il ruolo di Anne Spanjersberg, diventata direttore delle risorse umane ed Esg. “In questi cinque anni in ao Hostels, di cui due in piena pandemia Covid, ho potuto apprendere molto e sono pronta per guidare la squadra internazionale verso nuovi obiettivi - spiega la stessa Annalia Bassi, adesso a capo di un team di sette persone dislocate tra Regno Unito, Italia, Danimarca, Olanda, Ungheria, Polonia e Albania, che si occupano di tutti gli aspetti commerciali a livello globale. Negli ultimi anni ao Hostels, come tutto il mondo dell’hotellerie, ha dovuto reinventarsi e trovare nuove soluzioni per sopravvivere. “Il prodotto ao Hostels è molto dinamico e versatile - aggiunge la nuova head of sales -. Può adattarsi facilmente e velocemente a qualsiasi cambiamento del mercato, focalizzandosi nello stesso momento su diverse tipologie di clientela: famiglie, scolaresche, club sportivi, viaggiatori singoli o coppie che si vogliono fermare per una notte, un weekend o fare long stay". [post_title] => Annalia Bassi nuova head of international sales di ao Hostels [post_date] => 2022-11-04T10:16:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667557016000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che sia l’Africa dei safari nella natura selvaggia, oppure quella dei deserti e dei paesaggi senza limiti o ancora dei riti tribali e delle genti, da ben 50 anni African Explorer è punto di riferimento in Italia per i viaggi con mete in 16 Paesi su tutto il continente. Per celebrare questo traguardo, l'operatore milanese intende condurre i viaggiatori alla scoperta di Tanzania e Namibia per il prossimo Capodanno, con ben tre proposte che prevedono sconti fino a mille euro a coppia. Tanzania Explorer: sette giorni di safari nella terra dei grandi parchi (27 dicembre - 5 gennaio) Tour in fuoristrada con tettuccio apribile attraverso i più bei parchi del Nord della Tanzania: i territori di Lake Manyara e dei grandi parchi nazionali Serengeti, Ngorongoro e Tarangire. Partenze da Roma e Milano, sette notti con trattamento pensione completa in campi tendati e lodge di categoria superior, tutti inseriti armoniosamente nell’ambiente. Guida italiano/inglese per tutto il periodo. Namibia Explorer e Namibia Freedom: scegli la tua Namibia (27 dicembre - 8 gennaio) Comunque si decida di attraversare la Namibia, i pacchetti Freedom ed Explorer permetteranno di vivere ed esplorare un paese estremamente complesso. Il pacchetto Namibia Explorer prevede un tour in veicolo 4x4 con guida in lingua italiana e trattamento pensione completa, mentre il pacchetto Namibia Freedom propone una formula più agile fly & drive con noleggio di una vettura 4x4 per spostarsi in autonomia. Dai deserti del Namib e del Kalahari, alla fascia costiera di Cape Cross e Sandwich Harbour e ai paesaggi del Damaraland disseminati di incisioni rupestri tra le più antiche al mondo, la Namibia è una tavolozza di colori ed esperienze sempre intense e prive di sfumature. [post_title] => African Explorer festeggia il proprio Giubileo con tre proposte speciali per un Capodanno in Tanzania e in Namibia [post_date] => 2022-11-04T10:10:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667556645000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari "grazie all'agilità operativa e alla capacità di soddisfare la crescente domanda con un ampio network di voli, preservato anche durante la pandemia. La nostra azienda è riuscita a concludere il suo quinto trimestre consecutivo in utile, nonostante il difficile contesto operativo che persiste dal 2020". Il fatturato del trimestre ha raggiunto i 6,1 miliardi di dollari, superando del 52% il risultato dello stesso periodo del 2019. I ricavi cargo, che rappresentano il 14% dei ricavi totali, sono aumentati del 110% rispetto allo stesso periodo del 2019, per un totale di circa 880 milioni di dollari. "Nonostante i disservizi che hanno coinvolti gli aeroporti europei, la nostra compagnia è riuscita a soddisfare la domanda dei passeggeri portando a termine con successo le proprie operazioni". Nel terzo trimestre la capacità di trasporto passeggeri ha superato del 16% i livelli del 2019 e Turkish Airlines ha trasportato complessivamente 23 milioni di passeggeri con un load factor del 91,4% sui voli domestici e dell'85,3% sui voli internazionali. [post_title] => Turkish Airlines centra l'utile per il quinto trimestre consecutivo [post_date] => 2022-11-04T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667555983000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air aggiunge tre nuove destinazioni da venezia e verona da gennaio 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":11084,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_377149\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivano Zilio[/caption]\r

\r

Oramai alla vigilia dei 30 anni di attività, il gruppo Primarete riparte con una serie di iniziative dedicate ai clienti e alle agenzie partner. A cominciare dall'evento Festival della musica in mare, realizzato a bordo di Msc Bellissima e dedicato alle sonorità degli anni '70 e '80. Il tutto arricchito da un cast molto variegato che comprendeva gruppi musicali come i Dik Dik, nonché cantanti quali Mel e un paio di comici di Zelig. \"Nei prossimi mesi altri eventi saranno pubblicizzati con lo scopo di portare clienti nuovi in agenzia - racconta il presidente Ivano Zilio -. Ma ci siamo mossi anche in altri ambiti, trovando terreno fertile nei buoni welfare: chi è possessore di tali buoni può infatti contattare la nostra agenzia più vicina per il proprio viaggio e farsi scontare il buono\".\r

\"Durante la pandemia - prosegue Zilio - abbiamo ridisegnato i nostri obiettivi, abbiamo investito sulla digitalizzazione, grazie anche all'introduzione di un servizio di customer care denominato Call me che spazia dal prodotto al travel insurance con un proprio motore di ricerca. Abbiamo inoltre inserito la legal assistance. Ma la novità più grande riguarda proprio le agenzie e consiste nel fatto che non ci sono più tre contratti di affiliazione ma uno solo dal nome Conosciamoci. Si tratta di un documento realizzato sul modello del gruppo d’acquisto, snello e flessibile che si basa sulle esigenze di un gruppo altamente professionale umano e a misura d’uomo. Soprattutto è una formula pay and use (paga e usa), nel quale la flessibilità non rappresenta una debolezza ma un grande valore aggiunto. E lo dimostra il fatto che c’è un’ottima adesione al nuovo contratto\".\r

\r

","post_title":"Le novità Primarete: eventi ad hoc per attirare clienti e un nuovo contratto unico pay and use per le adv","post_date":"2022-11-04T11:03:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667559827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam Airlines, come anticipato, ha concluso il processo di ristrutturazione finanziaria negli Stati Uniti. Il processo è stato avviato volontariamente a maggio 2020 per ridurre il proprio debito, accedere a nuove fonti di finanziamento e trasformare la propria attività, in risposta alla pandemia globale.\r

Latam è oggi un gruppo più efficiente, con una flotta più moderna, con la rete di collegamenti più estesa del Sud America e il più grande programma di fidelizzazione del continente.\r

“La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per Latam e per i nostri stakeholder. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l'eccellenza operativa” ha affermato Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group.","post_title":"Latam Airlines è uscita dal Chapter 11: maggiore efficienza e network più esteso del Sud America","post_date":"2022-11-04T10:55:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667559345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà all'interno del complesso da 46 piani a uso misto Sidra Tower di Dubai il primo indirizzo emiratino della Nh Collection. Dotato di 256 camere, la Suite Hotel offrirà diverse soluzioni di soggiorno tra cui stanze, suite e appartamenti con una, due o tre camere da letto. Tra i servizi spiccano un ristorante, una lobby lounge, un miniclub per bambini, sale meeting, una palestra e spazi ricreativi, oltre ad aree commerciali disponibili all’affitto. La struttura sarà gestita dal gruppo Minor Hotels, a cui appartengono i marchi Nh, a partire dal primo trimestre del 2023. Il ribranding in Nh Collection avverrà però solo nella seconda parte dell'anno, dopo un’importante ristrutturazione.\r

\r

Situato in posizione strategica lungo la Sheikh Zayed Road, la strada principale di Dubai, l'immobile è presente dal 2010 nella Sidra Tower, insieme a uffici, negozi e ristoranti. È adiacente ai quartieri residenziali di lusso di Dubai Marina e Media City, che ospitano aziende internazionali, e anche a The Palm Jumeirah, la famosa isola artificiale a forma di palma. Inoltre, dista solo 20 minuti dall'aeroporto internazionale della città, si trova nei pressi della spiaggia di Al Sufouh ed è vicina anche a importanti aziende internazionali, oltre che all'Università americana di Dubai. La novità testimonia il costante impegno di Minor Hotels nell'espandere i brand di Nh Hotel Group al di fuori delle loro tradizionali aree di attività in Europa e in America. L'Nh Collection la Suite Hotel, Dubai è di proprietà di Ali bin Khalfan Al Mutawa Al Dhaheri, founder e presidente di Abk Investments e Ali & Sons Holding, società emiratina con una forte presenza nei settori hospitality, automobilistico, commerciale, petrolifero e del gas, della vendita al dettaglio, dell'edilizia, della gestione immobiliare, del manifatturiero e dell'informatica.","post_title":"Nh Collection sbarca negli Emirati Arabi con la Suite Hotel, Dubai","post_date":"2022-11-04T10:48:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667558884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways potenzia il network aumentando la frequenza dei voli verso diverse destinazioni, in risposta all'aumento della domanda durante il picco della stagione invernale. La compagnia punta a garantire maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub del vettore.\r

\"Qatar Airways continua a migliorare operativo e network aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Questo incremento offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International Airport”.\r

Tra le rotte che vedranno un aumento dei voli ci sono quelle per Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022; Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022; Abu Dhabi, da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022; Almaty da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023; Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023; Hong Kong da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023; Lusaka e Harare da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023; Ho Chi Minh da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Hanoi da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Adelaide e Auckland da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 2023.","post_title":"Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l'inverno","post_date":"2022-11-04T10:36:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667558172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Serata capitolina per Azemar che ha presentato alle agenzie partner i nuovi prodotti, insieme al partner Ita Airways, che ha annunciato il nuovo volo diretto da Roma alle Maldive in partenza dall’aeroporto di Fiumicino dal 17 dicembre. E sono proprio le Maldive, insieme a Zanzibar, i due punti d’eccellenza nell’oceano Indiano dell’operatore milanese. Alessandro Azzola, managing director e fondatore della Cocoon Collection, ha annunciato in particolare che a maggio dell’anno prossimo aprirà una nuova struttura di proprietà, il resort Joy Island nell’atollo di Malé nord: “E' a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale e avrà 150 camere, di cui 60 over-water villas, un campo da tennis, uno da padel e un miniclub. In ogni destinazione noi offriamo una scelta molto ampia, dall’hotel più economico a quello più esclusivo”.\r

\r

Ambiziosi i prossimi progetti annunciati da Azzola tra i quali un nuovo albergo di proprietà a Zanzibar: “È presto per parlarne, ma posso anticipare che si dovrà aprire fra meno di due anni. Sarà un hotel eco-chic di 70 camere sull’isola di Bawe. La mia intenzione è quella di creare la struttura più bella di tutta l’Africa, almeno per i prossimi cinquant’anni”.","post_title":"Azzola, Azemar: al Joy Island di Malé nord seguirà entro due anni un hotel eco-chic a Zanzibar","post_date":"2022-11-04T10:25:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667557549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Un fatturato di 2,7 miliardi di euro in Italia e oltre 75 miliardi di euro in Europa: sono questi i numeri del turismo Lgbtq+ emersi in occasione della recente “Iglta Milano 2022”. In linea con le politiche dell’Unione europee incentrate sul turismo sostenibile e inclusivo, la Convention si è concentrata sul comparto turistico attraverso nuove ricerche ponendo l’attenzione sul valore di questo mercato in Europa per quanto riguarda normative, sostenibilità sociale ed economia.\r

Una ricerca svolta da Marianna di Salle, Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi per Aitgl in collaborazione con Sonders&Beach e Iglta sul turismo Lgbtq+ dal titolo “Italia: esperienza dei viaggiatori Lgbtq+”, ha realizzato uno studio su un campione internazionale con focus sull’Italia, su 1000 viaggiatori nordamericani e europei Lgbtq+. L’analisi testimonia la ricchezza del turismo di questo settore, con viaggiatori che fanno almeno 3 vacanze l’anno e hanno una spesa media tra i 2 e i 3000 dollari a persona. Gli itinerari sono orientati sulla cultura e sui paesaggi, ispirati da fonti specializzate.\r

Con l’Italia per la prima volta al quarto posto (14%), dalla ricerca emerge che la destinazione prediletta è Parigi (27%) seguita da New York (24%) e Londra mentre Roma conquista il 5 posto (11%). Tra i Paesi da visitare almeno una volta per il turista Lgbtq+, gli Usa svettano al primo posto, seguono la Francia e l’Italia, per la prima volta sul podio, al terzo posto con l’11% delle citazioni. “Anni fa questa situazione era impensabile non eravamo nemmeno nei primi 10 Paesi da visitare – afferma Alessio Virgili presidente Aitgl – l’attività svolta per ospitare la Convention Iglta ha giocato senz’altro un ruolo fondamentale in questo avanzamento”. Tutti sognano l’Italia, ma c’è ancora da lavorare perché sia un Paese Lgbtq+ friendly, oggi all’ottavo posto, Olanda, Scandinavia e Spagna sono sul podio, tra i Paesi europei ritenuti più friendly.\r

Per quanto riguarda la percezione della destinazione all’estero, i principali fattori di attrazione sono: i siti storici e culturali (9 su 10), seguiti dai paesaggi naturali (8,5), l’enogastronomia (8,4), ma anche le esperienze (8,4), le attività outdoor (7,9) e il mare (7,7), la nightlife (7,5), i matrimoni (7,4) e per la prima volta la percezione dell’Italia come destinazione di vacanza per famiglie arcobaleno con bambini (6,7).\r

Le nostre città ritenute più accoglienti sono Roma (33%), Milano (24%), Firenze (8%). Il periodo in cui si preferisce viaggiare in Italia va da aprile ad ottobre. Settembre, con il 17% delle preferenze, è il periodo preferito da turisti LGBTQ+, Usa e Canada in particolare, mentre gli europei prediligono luglio e agosto.\r

Positiva anche l’impressione sulla nostra offerta ricettiva considerata di alto livello (8 su 10), che gli italiani sono simpatici e accoglienti (7,6) e che il Paese è sicuro (7,5).\r

Per quanto riguarda la ricettività, nell’ultimo viaggio in Italia la maggioranza ha preferito il soggiorno in Hotel (51%). Il 43% di coloro che hanno visitato l’Italia ha soggiornato in un hotel upper level, il 23% in una struttura budget e 14% in una struttura di lusso. La maggioranza ha viaggiato in Italia con il partner (50%). L’Italia è anche una meta di vacanza con gli amici (25%) o da solo (18%).\r

L'Italia viene scelta dai viaggiatori Lgbtq+ soprattutto per le sue destinazioni più classiche (87%) (le città del Grand Tour), per il patrimonio culturale (64%) ed enogastronomico (45%). La vacanza in Italia è una vacanza all’insegna della scoperta: esplorare i luoghi più famosi (89%) e visitare i musei e le gallerie (76%). L'esperienza di viaggio in Italia è estremamente positiva: genera una soddisfazione mediamente alta (8.5 su 10).\r

Nella scelta di una destinazione, al primo posto spicca la sicurezza personale (8,6 su 10), e solo successivamente si considerano i costi del viaggio (8,1) e la friendliness (7,8). La ricerca della destinazione avviene sul web (79%), il 60% lo fa su siti, blog e guide specializzate. I nord americani (21%) ricorrono ad agenzie e tour operator specializzati per viaggi Lgbtq+.","post_title":"Turismo Lgbtq+ in Italia: fatturato da 2,7 miliardi di euro e prospettive di ulteriore crescita","post_date":"2022-11-04T10:20:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667557203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annalia Bassi, 33enne originaria di Treviso, passa da sales manager Italia a responsabile vendite internazionale per tutto il gruppo ao Hostels. In azienda dal 2017, da settembre ha preso il ruolo di Anne Spanjersberg, diventata direttore delle risorse umane ed Esg. “In questi cinque anni in ao Hostels, di cui due in piena pandemia Covid, ho potuto apprendere molto e sono pronta per guidare la squadra internazionale verso nuovi obiettivi - spiega la stessa Annalia Bassi, adesso a capo di un team di sette persone dislocate tra Regno Unito, Italia, Danimarca, Olanda, Ungheria, Polonia e Albania, che si occupano di tutti gli aspetti commerciali a livello globale.\r

\r

Negli ultimi anni ao Hostels, come tutto il mondo dell’hotellerie, ha dovuto reinventarsi e trovare nuove soluzioni per sopravvivere. “Il prodotto ao Hostels è molto dinamico e versatile - aggiunge la nuova head of sales -. Può adattarsi facilmente e velocemente a qualsiasi cambiamento del mercato, focalizzandosi nello stesso momento su diverse tipologie di clientela: famiglie, scolaresche, club sportivi, viaggiatori singoli o coppie che si vogliono fermare per una notte, un weekend o fare long stay\".","post_title":"Annalia Bassi nuova head of international sales di ao Hostels","post_date":"2022-11-04T10:16:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667557016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che sia l’Africa dei safari nella natura selvaggia, oppure quella dei deserti e dei paesaggi senza limiti o ancora dei riti tribali e delle genti, da ben 50 anni African Explorer è punto di riferimento in Italia per i viaggi con mete in 16 Paesi su tutto il continente. Per celebrare questo traguardo, l'operatore milanese intende condurre i viaggiatori alla scoperta di Tanzania e Namibia per il prossimo Capodanno, con ben tre proposte che prevedono sconti fino a mille euro a coppia. \r

\r

Tanzania Explorer: sette giorni di safari nella terra dei grandi parchi (27 dicembre - 5 gennaio)\r

Tour in fuoristrada con tettuccio apribile attraverso i più bei parchi del Nord della Tanzania: i territori di Lake Manyara e dei grandi parchi nazionali Serengeti, Ngorongoro e Tarangire. Partenze da Roma e Milano, sette notti con trattamento pensione completa in campi tendati e lodge di categoria superior, tutti inseriti armoniosamente nell’ambiente. Guida italiano/inglese per tutto il periodo.\r

\r

Namibia Explorer e Namibia Freedom: scegli la tua Namibia (27 dicembre - 8 gennaio)\r

Comunque si decida di attraversare la Namibia, i pacchetti Freedom ed Explorer permetteranno di vivere ed esplorare un paese estremamente complesso. Il pacchetto Namibia Explorer prevede un tour in veicolo 4x4 con guida in lingua italiana e trattamento pensione completa, mentre il pacchetto Namibia Freedom propone una formula più agile fly & drive con noleggio di una vettura 4x4 per spostarsi in autonomia. Dai deserti del Namib e del Kalahari, alla fascia costiera di Cape Cross e Sandwich Harbour e ai paesaggi del Damaraland disseminati di incisioni rupestri tra le più antiche al mondo, la Namibia è una tavolozza di colori ed esperienze sempre intense e prive di sfumature.","post_title":"African Explorer festeggia il proprio Giubileo con tre proposte speciali per un Capodanno in Tanzania e in Namibia","post_date":"2022-11-04T10:10:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667556645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un utile netto di 1,5 miliardi di dollari \"grazie all'agilità operativa e alla capacità di soddisfare la crescente domanda con un ampio network di voli, preservato anche durante la pandemia. La nostra azienda è riuscita a concludere il suo quinto trimestre consecutivo in utile, nonostante il difficile contesto operativo che persiste dal 2020\".\r

\r

Il fatturato del trimestre ha raggiunto i 6,1 miliardi di dollari, superando del 52% il risultato dello stesso periodo del 2019. I ricavi cargo, che rappresentano il 14% dei ricavi totali, sono aumentati del 110% rispetto allo stesso periodo del 2019, per un totale di circa 880 milioni di dollari.\r

\r

\"Nonostante i disservizi che hanno coinvolti gli aeroporti europei, la nostra compagnia è riuscita a soddisfare la domanda dei passeggeri portando a termine con successo le proprie operazioni\". Nel terzo trimestre la capacità di trasporto passeggeri ha superato del 16% i livelli del 2019 e Turkish Airlines ha trasportato complessivamente 23 milioni di passeggeri con un load factor del 91,4% sui voli domestici e dell'85,3% sui voli internazionali.","post_title":"Turkish Airlines centra l'utile per il quinto trimestre consecutivo","post_date":"2022-11-04T09:59:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667555983000]}]}}