Vueling rilancia da Firenze con le due rotte per Bari e Düsseldorf L’estate 2023 di Vueling, che conta a livello globale 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 paesi, riserva anche due novità per il mercato italiano, con le rotte Firenze-Bari e Firenze-Düsseldorf; riprenderà inoltre anche la rotta Firenze-Bilbao, con due frequenze settimanali. Il network italiano conta quindi 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi. Attualmente, il vettore del gruppo Iag offre collegamenti con 16 aeroporti italiani, con Firenze e Roma Fiumicino tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari. A livello europeo la summer di Vueling include 9 nuove rotte. Si tratta dei collegamenti tra Bilbao e le città di Bruxelles, Faro, Praga, Amburgo, Zurigo e Marrakech, oltre alla rotta Siviglia-Bruxelles e a quelle già citate tra Firenze e Düsseldorf e tra Firenze e Bari. Inoltre, la compagnia si sta impegnando nel rafforzamento delle tratte verso le principali città europee. In particolare: mantiene i collegamenti tra Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca con Nantes e Lione; rafforzerà quelli da Oviedo, Lanzarote, Fuerteventura, Granada, Ibiza e Minorca verso Parigi-Orly; potenzia le rotte da Malaga, Bilbao, Barcellona, Siviglia e Santiago verso Londra-Gatwick. Allo stesso modo, spiccano le frequenze sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie e verso le principali capitali europee come Londra, Roma, Parigi o Amsterdam, tra le altre.

