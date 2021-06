Vueling lancia Global, piattaforma di prenotazione per i voli in connessione sul lungo raggio

Si chiama Vueling Global il nuovo servizio sviluppato dal vettore spagnolo in collaborazione con il fornitore di tecnologia Dohop.

Vueling Global propone ai passeggeri della compagnia aerea una rete di voli in coincidenza verso destinazioni a lungo raggio attraverso il network Vueling e collegamenti con le compagnie aeree partner tramite il sistema interline virtuale di Dohop. Il servizio è a disposizione dei passeggeri che prenotano voli da Barcellona a Buenos Aires, attraverso la sua partnership con Level, primo vettore Iag ad aderire al network. L’utilizzo di Glboal sarà esteso ai clienti che prenoteranno voli per San Francisco a fine mese e per New York e Cancun, a luglio.

I passeggeri Vueling e Level potranno effettuare prenotazioni online da e per le destinazioni offerte da entrambe le compagnie sulla stessa piattaforma.

“Vueling – sottolinea Charlotte Dumesnil, director of sales, distribution and alliances – effettua collegamenti da anni tra le compagnie aeree del proprio network come Level e altre, tra cui Qatar Airways o American Airlines, con oltre il 10% dei nostri passeggeri che hanno fruito di voli in connessione nel 2019. Questo strumento rende l’iter di prenotazione più semplice e amplia la gamma di possibilità a disposizione dei passeggeri.”