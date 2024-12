Vueling in allungo sulla Genova-Barcellona con un +20% di capacità per l’estate Vueling rafforza la capacità prevista sulla rotta tra Genova e Barcellona per l’estate 2025 con un incremento di oltre il 20% rispetto alla summer precedente. Il vettore spagnolo conferma le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore aumento nei mesi di luglio e agosto quando i voli settimanali saliranno a cinque. “La decisione di Vueling di rafforzare l’operativo estivo sulla Genova – Barcellona contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo, anche grazie ai voli in connessione che permettono di collegare la nostra città con numerose destinazioni della Spagna e non solo – afferma Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova – “Un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”. “Con l’aumento delle frequenze tra Genova e Barcellona per la prossima stagione estiva, Vueling conferma la sua strategia di incremento dei voli per offrire ai nostri passeggeri un servizio sempre migliore e più diversificato – dichiara Jordi Pla, chief network and strategy officer della compagnia -. Inoltre, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell’Italia, puntando a rafforzare i collegamenti strategici in questo mercato per noi fondamentale”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling rafforza la capacità prevista sulla rotta tra Genova e Barcellona per l'estate 2025 con un incremento di oltre il 20% rispetto alla summer precedente. Il vettore spagnolo conferma le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore aumento nei mesi di luglio e agosto quando i voli settimanali saliranno a cinque. “La decisione di Vueling di rafforzare l’operativo estivo sulla Genova - Barcellona contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo, anche grazie ai voli in connessione che permettono di collegare la nostra città con numerose destinazioni della Spagna e non solo - afferma Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - “Un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”. "Con l'aumento delle frequenze tra Genova e Barcellona per la prossima stagione estiva, Vueling conferma la sua strategia di incremento dei voli per offrire ai nostri passeggeri un servizio sempre migliore e più diversificato - dichiara Jordi Pla, chief network and strategy officer della compagnia -. Inoltre, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell'Italia, puntando a rafforzare i collegamenti strategici in questo mercato per noi fondamentale”. [post_title] => Vueling in allungo sulla Genova-Barcellona con un +20% di capacità per l'estate [post_date] => 2024-12-10T11:31:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733830300000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allarga l'operativo di Eurowings per l'estate 2025, quando la compagnia volerà attraverso un network di 412 rotte verso circa 142 destinazioni in 36 Paesi. Diverse novità riguarderanno il mercato Italia, che vedrà l'aggiunta delle seguenti nuove rotte: da Dortmund per Catania; da Hannover per Roma, Milano Bergamo, Olbia e Lamezia Terme; più frequenze sulle rotte da Colonia/Bonn verso Palermo e Verona. Oltre alle nuove destinazioni, il vettore del gruppo Lufthansa aggiungerà nuove frequenze verso le destinazioni leisure più richieste. In questo caso spicca un maggior numero di voli per Dubai: la compagnia opererà il collegamento anche durante le vacanze scolastiche di Pasqua e d'autunno. Eurowings collega l'emirato del deserto direttamente con Berlino, Stoccarda e Colonia/Bonn fino a 13 volte alla settimana. [post_title] => Eurowings sull'estate 2025 con 142 destinazioni: le novità sull'Italia [post_date] => 2024-12-10T09:07:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733821644000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_335181" align="alignleft" width="300"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption] Ancora un anno con il segno più per il turismo emiliano-romagnolo. Lo confermano i dati relativi ai primi dieci mesi del 2024 con oltre 37,8 milioni di presenze, in aumento del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre gli arrivi superano i 10,6 milioni, pari al +2%, sempre sull’anno scorso. Una crescita trainata in particolare dai turisti stranieri che fanno segnare un +8% degli arrivi e un +9,3% dei pernottamenti, mentre si può parlare di sostanziale tenuta per quelli italiani: -0,4% gli arrivi, +0,6% le presenze. È quanto risulta dai primi dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna. “Il 2024 si conferma un altro anno molto positivo per il turismo emiliano-romagnolo. Anche questi ultimi dati confermano l’attrattività dell’Emilia-Romagna nel suo complesso e la capacità di tenuta di un intero sistema, nonostante le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie italiane–sottolinea l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini -. Sempre più stranieri scelgono la nostra regione e le sue località: dal mare alla collina, all’Appennino. Né va dimenticato il ruolo sempre più rilevante del turismo sportivo, grazie a un calendario di eventi che ha fatto di questa regione la vera Sport Valley italiana". [post_title] => Emilia Romagna: 37,8 milioni di presenze nel 2024 (+3,1%) [post_date] => 2024-12-09T11:10:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733742619000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines introduce una nuova destinazione all'interno del proprio network mediterraneo per l'estate 2025: Salonicco, seconda città della Grecia, che sarà collegata all'hub di Varsavia, con voli giornalieri dal prossimo 17 giugno. Per offrire ai passeggeri la massima flessibilità, ci saranno due diversi orari di partenza da Varsavia: mercoledì, venerdì e domenica alle 9.40; lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 14.10. La durata del volo sarà di circa due ore e venti minuti. La rotta per Salonicco sarà operata tutto l'anno: durante la stagione invernale, i collegamenti saranno ridotti a quattro voli settimanali: mercoledì e domenica con partenza da Varsavia alle 9:45; lunedì e giovedì con partenza da Varsavia alle 14:05. Il network mediterraneo di Lot include i collegamenti per Atene, Lione, Larnaca e Tenerife che sono decollati solo di recente, mentre Lisbona e Malta debutteranno l'anno prossimo, rispettivamente il 3 febbraio e il 16 aprile. L'Italia ha un alto valore strategico per Lot Polish Airlines, che attualmente vola ogni giorno da Roma, Milano (Linate) e Venezia a Varsavia. All'aeroporto Chopin della città, i passeggeri possono connettersi senza problemi ai servizi della compagnia aerea all'interno della Polonia e dell'Europa, nonché verso il Nord America, il Medio Oriente, l'India e l'Estremo Oriente. [post_title] => Lot amplia il network mediterraneo con Salonicco, dal 17 giugno [post_date] => 2024-12-09T11:03:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733742229000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%). «Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi». Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie. Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. [post_title] => Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare [post_date] => 2024-12-06T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733488562000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma Fiumicino è stato l'aeroporto europeo che nel 2023 ha registrato il più elevato aumento di traffico passeggeri. Secondo i dati Eurostat, il numero totale di passeggeri che l'anno scorso hanno viaggiato in aereo all’interno del territorio dell’Unione europea è stato di 973 milioni, +19,3% rispetto al 2022 (816 milioni). Lo scalo di Roma Fiumicino, che risulta sesto per numero complessivo di persone transitate, ha centrato però il maggiore incremento tra i primi dieci aeroporti più grandi, con un balzo in avanti del +38,2%. Un aumento che a tutti gli effetti doppia la media europea, che mostra una centralità tutta nuova di uno scalo cresciuto per traffico come nessun altro. La top ten Eurostat conferma come invariate le prime cinque posizioni rispetto al 2022, ma tutti hanno registrato aumenti significativi. Parigi Charles de Gaulle ha registrato 67,4 milioni di passeggeri trasportati (+17,3%), Amsterdam Schiphol 61,9 milioni di passeggeri (+17,9%), Madrid Barajas 60,1 milioni (+20,4%), Francoforte Main 59,3 milioni (+21,5%) e Barcellona El Prat 49,8 milioni (+20,6%). Parigi Orly è sceso dall'8° al 10° posto, registrando l'aumento percentuale minore del numero di passeggeri trasportati nel 2023 rispetto al 2022 (+10,6%). [post_title] => A Roma Fiumicino il primato della crescita passeggeri nel 2023: i dati Eurostat [post_date] => 2024-12-06T12:23:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733487818000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari. “Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”. [post_title] => Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia [post_date] => 2024-12-06T12:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486813000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo. "Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore". La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. "Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente". Le aspettative sono naturalmente alte, "soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo". [post_title] => La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo [post_date] => 2024-12-06T11:53:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486030000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica. Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato. Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato. «Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato». Costi L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula "Buy Now, Pay Later", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale. La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti. Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità Previsioni Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia. Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta. [post_title] => Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno» [post_date] => 2024-12-06T11:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483326000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vueling in allungo sulla genova barcellona con un 20 di capacita per lestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":104,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2544,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling rafforza la capacità prevista sulla rotta tra Genova e Barcellona per l'estate 2025 con un incremento di oltre il 20% rispetto alla summer precedente.\r

\r

Il vettore spagnolo conferma le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore aumento nei mesi di luglio e agosto quando i voli settimanali saliranno a cinque. \r

\r

“La decisione di Vueling di rafforzare l’operativo estivo sulla Genova - Barcellona contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo, anche grazie ai voli in connessione che permettono di collegare la nostra città con numerose destinazioni della Spagna e non solo - afferma Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - “Un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”.\r

\r

\"Con l'aumento delle frequenze tra Genova e Barcellona per la prossima stagione estiva, Vueling conferma la sua strategia di incremento dei voli per offrire ai nostri passeggeri un servizio sempre migliore e più diversificato - dichiara Jordi Pla, chief network and strategy officer della compagnia -. Inoltre, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell'Italia, puntando a rafforzare i collegamenti strategici in questo mercato per noi fondamentale”.","post_title":"Vueling in allungo sulla Genova-Barcellona con un +20% di capacità per l'estate","post_date":"2024-12-10T11:31:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733830300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allarga l'operativo di Eurowings per l'estate 2025, quando la compagnia volerà attraverso un network di 412 rotte verso circa 142 destinazioni in 36 Paesi.\r

\r

Diverse novità riguarderanno il mercato Italia, che vedrà l'aggiunta delle seguenti nuove rotte: da Dortmund per Catania; da Hannover per Roma, Milano Bergamo, Olbia e Lamezia Terme; più frequenze sulle rotte da Colonia/Bonn verso Palermo e Verona.\r

\r

Oltre alle nuove destinazioni, il vettore del gruppo Lufthansa aggiungerà nuove frequenze verso le destinazioni leisure più richieste. In questo caso spicca un maggior numero di voli per Dubai: la compagnia opererà il collegamento anche durante le vacanze scolastiche di Pasqua e d'autunno. Eurowings collega l'emirato del deserto direttamente con Berlino, Stoccarda e Colonia/Bonn fino a 13 volte alla settimana.\r

\r

","post_title":"Eurowings sull'estate 2025 con 142 destinazioni: le novità sull'Italia","post_date":"2024-12-10T09:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733821644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_335181\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption]\r

\r

Ancora un anno con il segno più per il turismo emiliano-romagnolo. Lo confermano i dati relativi ai primi dieci mesi del 2024 con oltre 37,8 milioni di presenze, in aumento del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre gli arrivi superano i 10,6 milioni, pari al +2%, sempre sull’anno scorso.\r

\r

Una crescita trainata in particolare dai turisti stranieri che fanno segnare un +8% degli arrivi e un +9,3% dei pernottamenti, mentre si può parlare di sostanziale tenuta per quelli italiani: -0,4% gli arrivi, +0,6% le presenze.\r

\r

È quanto risulta dai primi dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna.\r

\r

“Il 2024 si conferma un altro anno molto positivo per il turismo emiliano-romagnolo. Anche questi ultimi dati confermano l’attrattività dell’Emilia-Romagna nel suo complesso e la capacità di tenuta di un intero sistema, nonostante le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie italiane–sottolinea l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini -. Sempre più stranieri scelgono la nostra regione e le sue località: dal mare alla collina, all’Appennino. Né va dimenticato il ruolo sempre più rilevante del turismo sportivo, grazie a un calendario di eventi che ha fatto di questa regione la vera Sport Valley italiana\".","post_title":"Emilia Romagna: 37,8 milioni di presenze nel 2024 (+3,1%)","post_date":"2024-12-09T11:10:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733742619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines introduce una nuova destinazione all'interno del proprio network mediterraneo per l'estate 2025: Salonicco, seconda città della Grecia, che sarà collegata all'hub di Varsavia, con voli giornalieri dal prossimo 17 giugno.\r

\r

Per offrire ai passeggeri la massima flessibilità, ci saranno due diversi orari di partenza da Varsavia: mercoledì, venerdì e domenica alle 9.40; lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 14.10. La durata del volo sarà di circa due ore e venti minuti.\r

\r

La rotta per Salonicco sarà operata tutto l'anno: durante la stagione invernale, i collegamenti saranno ridotti a quattro voli settimanali: mercoledì e domenica con partenza da Varsavia alle 9:45; lunedì e giovedì con partenza da Varsavia alle 14:05.\r

\r

Il network mediterraneo di Lot include i collegamenti per Atene, Lione, Larnaca e Tenerife che sono decollati solo di recente, mentre Lisbona e Malta debutteranno l'anno prossimo, rispettivamente il 3 febbraio e il 16 aprile.\r

\r

L'Italia ha un alto valore strategico per Lot Polish Airlines, che attualmente vola ogni giorno da Roma, Milano (Linate) e Venezia a Varsavia. All'aeroporto Chopin della città, i passeggeri possono connettersi senza problemi ai servizi della compagnia aerea all'interno della Polonia e dell'Europa, nonché verso il Nord America, il Medio Oriente, l'India e l'Estremo Oriente.","post_title":"Lot amplia il network mediterraneo con Salonicco, dal 17 giugno","post_date":"2024-12-09T11:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733742229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).\r

\r

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi».\r

\r

Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie.\r

\r

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. \r

\r

Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. ","post_title":"Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare","post_date":"2024-12-06T12:36:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733488562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma Fiumicino è stato l'aeroporto europeo che nel 2023 ha registrato il più elevato aumento di traffico passeggeri. Secondo i dati Eurostat, il numero totale di passeggeri che l'anno scorso hanno viaggiato in aereo all’interno del territorio dell’Unione europea è stato di 973 milioni, +19,3% rispetto al 2022 (816 milioni).\r

\r

Lo scalo di Roma Fiumicino, che risulta sesto per numero complessivo di persone transitate, ha centrato però il maggiore incremento tra i primi dieci aeroporti più grandi, con un balzo in avanti del +38,2%. Un aumento che a tutti gli effetti doppia la media europea, che mostra una centralità tutta nuova di uno scalo cresciuto per traffico come nessun altro. \r

\r

La top ten Eurostat conferma come invariate le prime cinque posizioni rispetto al 2022, ma tutti hanno registrato aumenti significativi. Parigi Charles de Gaulle ha registrato 67,4 milioni di passeggeri trasportati (+17,3%), Amsterdam Schiphol 61,9 milioni di passeggeri (+17,9%), Madrid Barajas 60,1 milioni (+20,4%), Francoforte Main 59,3 milioni (+21,5%) e Barcellona El Prat 49,8 milioni (+20,6%).\r

\r

Parigi Orly è sceso dall'8° al 10° posto, registrando l'aumento percentuale minore del numero di passeggeri trasportati nel 2023 rispetto al 2022 (+10,6%).","post_title":"A Roma Fiumicino il primato della crescita passeggeri nel 2023: i dati Eurostat","post_date":"2024-12-06T12:23:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733487818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari.\r

\r

“Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”.","post_title":"Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia","post_date":"2024-12-06T12:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo.\r

\r

\"Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore\".\r

\r

La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. \"Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente\".\r

\r

Le aspettative sono naturalmente alte, \"soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo\".","post_title":"La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo","post_date":"2024-12-06T11:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica.\r

Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato.\r

Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato.\r

«Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato».\r

\r

Costi\r

L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. \r

Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula \"Buy Now, Pay Later\", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale.\r

La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti.\r

Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità\r

\r

Previsioni\r

Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia.\r

Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta.\r

\r

","post_title":"Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno»","post_date":"2024-12-06T11:08:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733483326000]}]}}