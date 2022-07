Volotea operativa sulla nuova rotta da Roma a Lille

Volotea ha aperto oggi, 14 luglio, la nuova rotta Roma Fiumicino-Lille, che avrà 2 frequenze settimanali (ogni giovedì e domenica), e rappresenta il terzo collegamento internazionale della compagnia aerea dal Leonardo da Vinci, dopo quelli per Nantes e Strasburgo attivi da inizio giugno.

A Roma Fiumicino, l’offerta di Volotea prevede quindi un totale di 5 rotte, 2 domestiche e 3 verso la Francia. “I passeggeri in partenza da Roma potranno ora raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, alcune tra le più interessanti destinazioni d’Oltralpe – ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -: oltre al nuovo volo verso l’alta Francia, sono, infatti, già disponibili i nuovi collegamenti per Nantes e Strasburgo. Allo stesso tempo, sarà favorito anche il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare la città eterna e le zone circostanti. Non vanno dimenticati, poi, i nostri collegamenti per la Sardegna: le rotte per Cagliari e Olbia sono disponibili 7 giorni su 7 con più frequenze giornaliere”.