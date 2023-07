Volotea investe sulla sostenibilità: accordo con Cepsa per la produzione di Saf Volotea ha siglato un accordo con Cepsa per la produzione di Saf. La compagnia aerea e la società energetica specializzata nella produzione e distribuzione di carburante per l’aviazione del mercato spagnolo, lavoreranno insieme e daranno la priorità allo sviluppo di questi carburanti sostenibili come strumento per continuare a ridurre l’impronta di carbonio del trasporto aereo, e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. L’intesa prevede, a partire dal 2025, la distribuzione di Saf di Cepsa a Volotea per le rotte che la compagnia aerea opera in Spagna, dove è presente in 22 aeroporti, tra cui Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Tenerife Sud e Gran Canaria. La produzione di questo carburante sostenibile avverrà a partire da residui organici come per esempio oli usati in cucina o rifiuti agricoli, tra gli altri. Questi biocarburanti incentivano l’economia circolare poichè vengono prodotti da scarti che, altrimenti, finirebbero in discariche, e riducono inoltre le emissioni dei velivoli fino al 90% rispetto ai combustibili tradizionali. L’accordo prevede anche lo sviluppo di nuove alternative energetiche, come l’idrogeno rinnovabile e l’elettrificazione delle flotte di terra di Volotea, che includono i veicoli per le consegne, le operazioni di carico e scarico dei bagagli e l’assistenza agli aerei. L’iniziativa rispecchia la serie di misure Fit for 55 della Commissione europea, che include l’iniziativa legislativa “RefuelEU Aviation”, il cui obiettivo è promuovere i carburanti sostenibili per l’aviazione nell’Unione Europea, raggiungendo il 2% entro il 2025 e il 6% entro il 2030. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In una lettera aperta, il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi vuole fare il punto sulle pesanti ripercussioni sul turismo degli incendi che stanno devastando lacune destinazione della Grecia, ma anche Sicilia e Calabria. Ecco la lettera: «Sicuramente non siamo noi a dover giudicare i danni al turismo dell’impatto climatico, occorrono ricerche molto approfondite sia sul consumo, e quindi rivolte ai turisti, sia dal punto di vista scientifico, e quindi rivolte a chi si occupa di studi climatici. Siamo quindi perplessi quando troviamo legato il tema degli incendi a quello del cambiamento climatico quando ancora, in molti casi, non si sono capite le cause di origine degli incendi stessi. Perché siamo noi, invece, a subire i danni degli incendi, soprattutto per la riprotezione di passeggeri con inevitabili disagi che non sono mai piacevoli in vacanza. Ancora di più subiamo i danni di chi sceglie, a causa di queste preoccupazioni, di cambiare o rinunciare alla propria prenotazione, siano essi gli italiani che vanno in alcune destinazioni della Grecia avendo acquistato un pacchetto da imprese italiane, o siano essi turisti, anche internazionali, che hanno scelto la Sicilia per il loro soggiorno. Essendo il primo anello della filiera, le agenzie di viaggio sono quelle a diretto contatto con i turisti e si stanno adoperando in ogni modo per trovare soluzioni a questa situazione. Chi non ha acquistato un pacchetto in agenzia di viaggio, anche in questa occasione, si ritrova non tutelato, perché con grande sacrificio, ancora una volta, le agenzie stanno cercando di non far gravare il peso sui consumatori. L’aeroporto di Palermo ha ripreso il suo regolare funzionamento, anche se l’incendio ha ulteriormente spaventato i turisti in viaggio verso Sicilia, ma resta il problema grave di Catania. Vogliamo anche far osservare che ci sono operatori turistici siciliani che hanno charter in partenza da Catania per altre mete di vacanza internazionali che si sono visti bloccare le partenze per tutto questo periodo, perdendo la totalità del loro fatturato di stagione. Il presidente Fiavet Sicilia, Gianluca Glorioso, da giorni con noi denuncia una perdita grave nel turismo per il mancato ripristino dell’aeroporto di Catania. Perdite per la riprotezione dei passeggeri, perdite per l’annullamento delle prenotazioni, perdite sui pacchetti turistici in partenza dalla Sicilia. Siamo contenti di apprendere che il ministro del turismo, Daniela Santanché, abbia proposto al Consiglio dei ministri uno stanziamento di 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia a partire dal giorno di blocco dell’aeroporto di Catania. Il benessere del turista, la sua soddisfazione è per noi essenziale, tuttavia riteniamo che ove ci fosse un ristoro finanziario, almeno una parte dovrebbe essere destinata alle imprese del turismo organizzato che stanno subendo perdite economiche ingenti. [post_title] => Ciminnisi (Fiavet): anche le adv devono avere i ristori per gli incendi [post_date] => 2023-07-28T10:29:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690540165000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat. «La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio». L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi». «Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche» [post_title] => La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti [post_date] => 2023-07-28T10:10:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690539049000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano i ricavi, ma il bilancio resta in rosso: il secondo trimestre di Boeing è stato chiuso con una perdita di 149 milioni di dollari malgrado le vendite siano salite fino a 19,75 miliardi di dollari - una crescita del 18% - con 136 aeromobili consegnati tra aprile e giugno. E' stata la divisione commerciale a trainare i ricavi, mentre il settore space and defence e gli alti costi di produzione hanno penalizzato il risultato finale. In costante crescita la produzione dei velivoli maggiormente richiesti dal mercato: per il 737 Max, la produzione è prevista attestarsi a 38 aerei al mese dagli attuali 31 e per il 787 Dreamliner da quattro a cinque al mese entro fine 2023. "Abbiamo avuto un secondo trimestre forte, con un aumento delle consegne e un solido cash flow. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e oltre - ha commentato Dave Calhoun, presidente e ceo di Boeing -. Riconosciamo il lavoro che dobbiamo ancora fare, ma stiamo facendo progressi nel nostro turnaround e stiamo migliorando la stabilità dei nostri impianti e della catena dei fornitori per rispettare gli impegni presi con i nostri clienti". A fronte di una domanda ancora forte, stiamo aumentando costantemente i tassi di produzione dei nostri programmi chiave e continuiamo a investire nel nostro personale, nei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie". [post_title] => Boeing: aumentano i ricavi del secondo trimestre, che chiude comunque in rosso [post_date] => 2023-07-28T10:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690538910000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori. Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite. Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026. I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024. [post_title] => Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale [post_date] => 2023-07-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690538109000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania. Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi "sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza". Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: "Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico". Sac sottolinea infine che "sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali". [post_title] => Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora [post_date] => 2023-07-28T09:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690537553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. «La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità». Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto». Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni». [post_title] => Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale [post_date] => 2023-07-27T09:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449935000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%. Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni. A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag. A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019. [post_title] => Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro [post_date] => 2023-07-27T09:15:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449348000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di Crociera hanno firmato Blue Flag, un accordo volontario per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla Spezia. Le firme sono quelle di Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune; Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Ducci, Comandante della Capitaneria di Porto; Davide Triacca per Costa Crociere e per tutto il gruppo Carnival Corporation; Michele Francioni per MSC Cruises; Alessandro Carollo di Royal Caribbean Group in rappresentanza di Royal Caribbean International, Silversea, TUI, Hapag Lloyd e Celebrity Cruises. Il nuovo accordo, che rafforza quello sottoscritto nel 2019, prevede l’utilizzo di carburanti con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 in massa non solo all’ormeggio, ma anche in fase di manovra e avvicinamento al porto. Vengono rafforzati i controlli per ciò che concerne le emissioni di Nox (ossidi di azoto) e la Capitaneria di Porto si impegna a pubblicare trimestralmente sul proprio sito il numero di controlli ed i relativi esiti eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi. Non solo, il Comune della Spezia farà parte di un Tavolo Tecnico che sigla la collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e terminal crociere, per tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed avere un punto di contatto con le Compagnie. Viene anche ribadito che l’Autorità Portuale si impegna alla realizzazione dell’elettrificazione delle banchine entro il 2025 per il Garibaldi Ovest. Anche il nuovo Molo Crociere, realizzato dall’AdSP, sarà dotato di infrastrutture per il cold ironing. «Un altro importante passo in avanti sulla strada della mitigazione ambientale immediata e della progressiva de carbonizzazione – spiega il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva - E’ molto importante che, proprio dalle compagnie di navigazione, partano iniziative ed impegni per far crescere la sostenibilità ambientale del traffico crocieristico. Mi pare una strada tracciata lungo il percorso che ci porterà all’utilizzo di combustibili alternativi ed alla fornitura di elettricità da terra (cold ironing)». «Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale – aggiunge il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - la Capitaneria di Porto, le compagnie Royal Caribbean, Costa Crociere e Msc Crociere per aver rinnovato l’accordo Blue Flag, che prevede l’utilizzo di un carburante cinque volte più pulito di quello ammesso dalla normativa attuale per le navi da crociera quando entrano nelle acque del nostro golfo. Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per garantire una navigazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Siamo consapevoli dell’importanza del turismo e delle crociere per il nostro territorio, ma lo siamo altrettanto della necessità di proteggere l’ecosistema e la sua preziosa biodiversità». [post_title] => La Spezia, con l’accordo Blue Flag si riduce ancora l’impatto delle navi da crociera [post_date] => 2023-07-27T09:13:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449191000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il 4 novembre 2023 il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia e presentata oggi alla stampa a Roma. L’evento, promosso dalla fondazione Green Weddings, vedrà 3 momenti principali. Il primo convegno “Il destination wedding nella promozione del Made in Italy” sarà aperto e presenziato dal ministro degli Affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e avrà come tema principale l’attrazione del mercato internazionale del wedding tourism. L’obiettivo è quello di sostenere non solo l’industria turistica, ma anche la produzione italiana dell’eccellenza. «Quando parliamo di matrimoni e del sistema del wedding in Italia dobbiamo preventivare l’erogazione di servizi di altissimo livello professionale – sottolinea il presidente della fondazione Green Weddings Armando Soldaini -. Quella professionalità diventa oggi, per l’Italia, la vera attrattiva sul mercato. Materie prime, abiti, fiori, decine di servizi correlati: tutto deve parlare dell’eccellenza del Made in Italy, da offrire in una logica green, intesa come ritorno all’autenticità, ai valori delle nostre tradizioni culturali, soprattutto agresti, scoperta della biodiversità dei territori, contatto con le comunità e le culture locali. Crediamo fermamente che ci possa essere una grande evoluzione concettuale e culturale di cui si possa avvantaggiare tutto il sistema». Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori” tratterà proprio gli strumenti e le soluzioni da trovare sul territorio per soddisfare la crescente richiesta di qualità e strutturare un miglior sistema dell’accoglienza specializzato. Parteciperanno enti regionali, amministratori, operatori ed aziende per individuare best practice e elaborare programmi di formazione allo scopo di consentire ai territori di attrezzarsi al mglio per affrontare e vincere la competizione globale. La giornata del 4 novembre di Green Weddings vedrà anche lo svolgimento del primo Wedding planners european congress, un momento di incontro, aggiornamento e reciproca informazione e formazione per gli attori del comparto produttivo. L’evento vedrà la media partership del Gruppo Travel, con le testate Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. «Il wedding è un settore che porta notevoli benefici per tutto il comparto turistico incoming – spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. La spesa per ogni evento si aggira intorno ai 55 mila euro, rappresentando una grandissima potenzialità per gli operatori e per i territori, soprattutto quelli meno gettonati dal turismo di massa, che possono godere di flussi turistici interessati alla scoperta dell’Italia più autentica e più esperienziale, quella che raccontiamo attraverso il portale ItaliAbsolutely all’estero». [gallery ids="450412,450413,450414"] Il matrimonio è un'industria Il progetto Green Weddings 2023 sarà supportato dal coinvolgimento di importanti rappresentanti dell’impresa ma anche del mondo politico. Fabio Ridolfi, vice presidente fondazione Green Weddings e operatore del settore da circa 20 anni, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per dare un vero slancio al settore. «Il matrimonio rappresenta una vera e propria industria – spiega – fondamentale per il nostro Paese e per i nostri territori, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia. Oggi abbiamo l’occasione, grazie a questa opportunità, di approdare ai tavoli istituzionali importanti in cui discutere tutte le tematiche per il settore, formulare proposte che seguiranno un iter istituzionale e quindi permettere una consacrazione da questo punto di vista». Sergio Caci, coordinatore dei rapporti con le istituzioni per l’evento e braccio destro del ministro Tajani, assicura che l’attenzione del Governo è molto alta. «C’è sicuramente bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore – spiega – e una vicinanza da parte delle istituzioni. Ci occuperemo di coordinare tutte le realtà istituzionali principali, compresi quattro ministeri e gli enti regionali per offrire il massimo aiuto a questo segmento e agli operatori coinvolti». [post_title] => Green Weddings 2023: l'evento a Roma. Gruppo Travel media partner [post_date] => 2023-07-26T14:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690381052000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea investe sulla sostenibilita accordo con cepsa per la produzione di saf" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2093,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In una lettera aperta, il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi vuole fare il punto sulle pesanti ripercussioni sul turismo degli incendi che stanno devastando lacune destinazione della Grecia, ma anche Sicilia e Calabria.\r

\r

Ecco la lettera:\r

\r

«Sicuramente non siamo noi a dover giudicare i danni al turismo dell’impatto climatico, occorrono ricerche molto approfondite sia sul consumo, e quindi rivolte ai turisti, sia dal punto di vista scientifico, e quindi rivolte a chi si occupa di studi climatici. Siamo quindi perplessi quando troviamo legato il tema degli incendi a quello del cambiamento climatico quando ancora, in molti casi, non si sono capite le cause di origine degli incendi stessi.\r

\r

Perché siamo noi, invece, a subire i danni degli incendi, soprattutto per la riprotezione di passeggeri con inevitabili disagi che non sono mai piacevoli in vacanza.\r

\r

Ancora di più subiamo i danni di chi sceglie, a causa di queste preoccupazioni, di cambiare o rinunciare alla propria prenotazione, siano essi gli italiani che vanno in alcune destinazioni della Grecia avendo acquistato un pacchetto da imprese italiane, o siano essi turisti, anche internazionali, che hanno scelto la Sicilia per il loro soggiorno.\r

\r

Essendo il primo anello della filiera, le agenzie di viaggio sono quelle a diretto contatto con i turisti e si stanno adoperando in ogni modo per trovare soluzioni a questa situazione. Chi non ha acquistato un pacchetto in agenzia di viaggio, anche in questa occasione, si ritrova non tutelato, perché con grande sacrificio, ancora una volta, le agenzie stanno cercando di non far gravare il peso sui consumatori.\r

\r

L’aeroporto di Palermo ha ripreso il suo regolare funzionamento, anche se l’incendio ha ulteriormente spaventato i turisti in viaggio verso Sicilia, ma resta il problema grave di Catania.\r

\r

Vogliamo anche far osservare che ci sono operatori turistici siciliani che hanno charter in partenza da Catania per altre mete di vacanza internazionali che si sono visti bloccare le partenze per tutto questo periodo, perdendo la totalità del loro fatturato di stagione.\r

\r

Il presidente Fiavet Sicilia, Gianluca Glorioso, da giorni con noi denuncia una perdita grave nel turismo per il mancato ripristino dell’aeroporto di Catania. Perdite per la riprotezione dei passeggeri, perdite per l’annullamento delle prenotazioni, perdite sui pacchetti turistici in partenza dalla Sicilia.\r

\r

Siamo contenti di apprendere che il ministro del turismo, Daniela Santanché, abbia proposto al Consiglio dei ministri uno stanziamento di 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia a partire dal giorno di blocco dell’aeroporto di Catania. Il benessere del turista, la sua soddisfazione è per noi essenziale, tuttavia riteniamo che ove ci fosse un ristoro finanziario, almeno una parte dovrebbe essere destinata alle imprese del turismo organizzato che stanno subendo perdite economiche ingenti.","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): anche le adv devono avere i ristori per gli incendi","post_date":"2023-07-28T10:29:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690540165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat.\r

\r

«La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio».\r

\r

L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi».\r

\r

«Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche»\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti","post_date":"2023-07-28T10:10:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690539049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano i ricavi, ma il bilancio resta in rosso: il secondo trimestre di Boeing è stato chiuso con una perdita di 149 milioni di dollari malgrado le vendite siano salite fino a 19,75 miliardi di dollari - una crescita del 18% - con 136 aeromobili consegnati tra aprile e giugno.\r

E' stata la divisione commerciale a trainare i ricavi, mentre il settore space and defence e gli alti costi di produzione hanno penalizzato il risultato finale.\r

In costante crescita la produzione dei velivoli maggiormente richiesti dal mercato: per il 737 Max, la produzione è prevista attestarsi a 38 aerei al mese dagli attuali 31 e per il 787 Dreamliner da quattro a cinque al mese entro fine 2023.\r

\"Abbiamo avuto un secondo trimestre forte, con un aumento delle consegne e un solido cash flow. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e oltre - ha commentato Dave Calhoun, presidente e ceo di Boeing -. Riconosciamo il lavoro che dobbiamo ancora fare, ma stiamo facendo progressi nel nostro turnaround e stiamo migliorando la stabilità dei nostri impianti e della catena dei fornitori per rispettare gli impegni presi con i nostri clienti\". A fronte di una domanda ancora forte, stiamo aumentando costantemente i tassi di produzione dei nostri programmi chiave e continuiamo a investire nel nostro personale, nei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie\".","post_title":"Boeing: aumentano i ricavi del secondo trimestre, che chiude comunque in rosso","post_date":"2023-07-28T10:08:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690538910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori.\r

\r

Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite.\r

\r

Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026.\r

\r

I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024.","post_title":"Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale","post_date":"2023-07-28T09:55:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690538109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania.\r

Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi \"sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.\r

\r

La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza\". \r

Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: \"Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico\".\r

Sac sottolinea infine che \"sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali\".","post_title":"Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora","post_date":"2023-07-28T09:45:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690537553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\"Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. \r

\r

«La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità».\r

\r

Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto».\r

\r

Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale","post_date":"2023-07-27T09:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690449935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%.\r

\r

Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni.\r

\r

A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag.\r

\r

A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019.","post_title":"Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-27T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690449348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di Crociera hanno firmato Blue Flag, un accordo volontario per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla Spezia. Le firme sono quelle di Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune; Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Ducci, Comandante della Capitaneria di Porto; Davide Triacca per Costa Crociere e per tutto il gruppo Carnival Corporation; Michele Francioni per MSC Cruises; Alessandro Carollo di Royal Caribbean Group in rappresentanza di Royal Caribbean International, Silversea, TUI, Hapag Lloyd e Celebrity Cruises.\r

\r

Il nuovo accordo, che rafforza quello sottoscritto nel 2019, prevede l’utilizzo di carburanti con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 in massa non solo all’ormeggio, ma anche in fase di manovra e avvicinamento al porto. Vengono rafforzati i controlli per ciò che concerne le emissioni di Nox (ossidi di azoto) e la Capitaneria di Porto si impegna a pubblicare trimestralmente sul proprio sito il numero di controlli ed i relativi esiti eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi.\r

\r

Non solo, il Comune della Spezia farà parte di un Tavolo Tecnico che sigla la collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e terminal crociere, per tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed avere un punto di contatto con le Compagnie. Viene anche ribadito che l’Autorità Portuale si impegna alla realizzazione dell’elettrificazione delle banchine entro il 2025 per il Garibaldi Ovest. Anche il nuovo Molo Crociere, realizzato dall’AdSP, sarà dotato di infrastrutture per il cold ironing.\r

\r

«Un altro importante passo in avanti sulla strada della mitigazione ambientale immediata e della progressiva de carbonizzazione – spiega il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva - E’ molto importante che, proprio dalle compagnie di navigazione, partano iniziative ed impegni per far crescere la sostenibilità ambientale del traffico crocieristico. Mi pare una strada tracciata lungo il percorso che ci porterà all’utilizzo di combustibili alternativi ed alla fornitura di elettricità da terra (cold ironing)».\r

\r

«Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale – aggiunge il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - la Capitaneria di Porto, le compagnie Royal Caribbean, Costa Crociere e Msc Crociere per aver rinnovato l’accordo Blue Flag, che prevede l’utilizzo di un carburante cinque volte più pulito di quello ammesso dalla normativa attuale per le navi da crociera quando entrano nelle acque del nostro golfo. Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per garantire una navigazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Siamo consapevoli dell’importanza del turismo e delle crociere per il nostro territorio, ma lo siamo altrettanto della necessità di proteggere l’ecosistema e la sua preziosa biodiversità».","post_title":"La Spezia, con l’accordo Blue Flag si riduce ancora l’impatto delle navi da crociera","post_date":"2023-07-27T09:13:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690449191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il 4 novembre 2023 il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia e presentata oggi alla stampa a Roma.\r

\r

L’evento, promosso dalla fondazione Green Weddings, vedrà 3 momenti principali.\r

\r

Il primo convegno “Il destination wedding nella promozione del Made in Italy” sarà aperto e presenziato dal ministro degli Affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e avrà come tema principale l’attrazione del mercato internazionale del wedding tourism. L’obiettivo è quello di sostenere non solo l’industria turistica, ma anche la produzione italiana dell’eccellenza.\r

\r

«Quando parliamo di matrimoni e del sistema del wedding in Italia dobbiamo preventivare l’erogazione di servizi di altissimo livello professionale – sottolinea il presidente della fondazione Green Weddings Armando Soldaini -. Quella professionalità diventa oggi, per l’Italia, la vera attrattiva sul mercato. Materie prime, abiti, fiori, decine di servizi correlati: tutto deve parlare dell’eccellenza del Made in Italy, da offrire in una logica green, intesa come ritorno all’autenticità, ai valori delle nostre tradizioni culturali, soprattutto agresti, scoperta della biodiversità dei territori, contatto con le comunità e le culture locali. Crediamo fermamente che ci possa essere una grande evoluzione concettuale e culturale di cui si possa avvantaggiare tutto il sistema».\r

\r

Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori” tratterà proprio gli strumenti e le soluzioni da trovare sul territorio per soddisfare la crescente richiesta di qualità e strutturare un miglior sistema dell’accoglienza specializzato. Parteciperanno enti regionali, amministratori, operatori ed aziende per individuare best practice e elaborare programmi di formazione allo scopo di consentire ai territori di attrezzarsi al mglio per affrontare e vincere la competizione globale.\r

\r

La giornata del 4 novembre di Green Weddings vedrà anche lo svolgimento del primo Wedding planners european congress, un momento di incontro, aggiornamento e reciproca informazione e formazione per gli attori del comparto produttivo.\r

\r

L’evento vedrà la media partership del Gruppo Travel, con le testate Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. «Il wedding è un settore che porta notevoli benefici per tutto il comparto turistico incoming – spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. La spesa per ogni evento si aggira intorno ai 55 mila euro, rappresentando una grandissima potenzialità per gli operatori e per i territori, soprattutto quelli meno gettonati dal turismo di massa, che possono godere di flussi turistici interessati alla scoperta dell’Italia più autentica e più esperienziale, quella che raccontiamo attraverso il portale ItaliAbsolutely all’estero».\r

\r

[gallery ids=\"450412,450413,450414\"]\r

Il matrimonio è un'industria\r

Il progetto Green Weddings 2023 sarà supportato dal coinvolgimento di importanti rappresentanti dell’impresa ma anche del mondo politico. Fabio Ridolfi, vice presidente fondazione Green Weddings e operatore del settore da circa 20 anni, sottolinea l’importanza del supporto istituzionale per dare un vero slancio al settore.\r

\r

«Il matrimonio rappresenta una vera e propria industria – spiega – fondamentale per il nostro Paese e per i nostri territori, soprattutto nel Centro e nel Sud Italia. Oggi abbiamo l’occasione, grazie a questa opportunità, di approdare ai tavoli istituzionali importanti in cui discutere tutte le tematiche per il settore, formulare proposte che seguiranno un iter istituzionale e quindi permettere una consacrazione da questo punto di vista».\r

\r

Sergio Caci, coordinatore dei rapporti con le istituzioni per l’evento e braccio destro del ministro Tajani, assicura che l’attenzione del Governo è molto alta. «C’è sicuramente bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore – spiega – e una vicinanza da parte delle istituzioni. Ci occuperemo di coordinare tutte le realtà istituzionali principali, compresi quattro ministeri e gli enti regionali per offrire il massimo aiuto a questo segmento e agli operatori coinvolti».\r

\r

","post_title":"Green Weddings 2023: l'evento a Roma. Gruppo Travel media partner","post_date":"2023-07-26T14:17:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690381052000]}]}}