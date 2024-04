Volotea inaugura la Venezia-Tolosa, settimana destinazione collegata in Francia Volotea ha aperto la nuova rotta da Venezia a Tolosa, servita con due frequenze alla settimana – il giovedì e la domenica – e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti: salgono così a sette le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo. “Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia”. In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con la compagnia spagnola da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante). Condividi

