Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti. I numeri uno delle due compagnie aeree – il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof – sottolineano più volte che in vista non c’è alcuna fusione. “Ci siamo già affermati nell’Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l’Europa meridionale – afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all’interno dell’Europa meridionale”. “Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese – aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco”. I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile).

I voli per Orlando inizieranno il 25 maggio, quelli per Fort Lauderdale il 26 maggio e si aggiungeranno all'attuale collegamento giornaliero Londra-New York, inaugurato nell'agosto 2022.\r

\r

La rotta per Orlando sarà servita quattro volte a settimana a maggio e giugno che saliranno a sette nel picco della stagione estiva; i voli per Fort Lauderdale saranno operati tre volte a settimana a maggio e giugno e quattro volte a settimana per il resto della summer.\r

\r

\"Siamo molto lieti di annunciare due nuove rotte da Londra Gatwick verso la popolare destinazione turistica della Florida. Oltre ai nostri attuali voli giornalieri per New York, entro la fine di febbraio metteremo in vendita altre destinazioni tra Londra e gli Stati Uniti - dichiara Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Di conseguenza, quest'estate la nostra compagnia aerea con sede nel Regno Unito, Norse Atlantic Uk, servirà più destinazioni verso gli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altro vettore\".\r

\r

","post_title":"Norse Atlantic a Londra Gatwick: da maggio i voli per Orlando e Fort Lauderdale","post_date":"2023-02-16T09:31:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676539869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale (\"un sistema obsoleto\") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. \r

\r

La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno.\r

\r

\"Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola\".","post_title":"Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: \"La continuità è un sistema obsoleto\"","post_date":"2023-02-16T08:54:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti.\r

\r

I numeri uno delle due compagnie aeree - il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof - sottolineano più volte che in vista non c'è alcuna fusione. \"Ci siamo già affermati nell'Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l'Europa meridionale - afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all'interno dell'Europa meridionale\".\r

\r

\"Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese - aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco\".\r

\r

I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte","post_date":"2023-02-16T08:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità.\r

Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”.\r

Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel.\r

International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”.\r

Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori.\r

\r

Tariffe\r

“La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”.\r

E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I\r

l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”.","post_title":"Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless","post_date":"2023-02-15T15:09:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676473763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lezioni gratuite di pure barre, yoga six e stretch lab, grazie alla partnership con Xponential Fitness, nonché di club pilates, cycle bar e dtride. Ma anche nuovi dessert, tra cui coppe di gelato, pasticceria mignon e caramelle, disponibili presso la gelateria Swirls o Coffee and Cones. Si arricchiscono i programmi Plus e Premier di Princess Cruises. \r

\r

Per un costo di 60 euro a persona al giorno, la Princess Plus offrirà in particolare agli ospiti quasi il 60% di sconto sul prezzo al dettaglio, corrispondente a 140 dollari, se tutti i componenti venissero acquistati separatamente. Princess Plus, che già comprende il pacchetto beverage plus, il piano wifi per un singolo dispositivo e le mance al personale di bordo, si arricchisce ulteriormente di due dessert artigianali premium, due lezioni di fitness al giorno e succhi illimitati.\r

\r

Con Princess Premier si sale ulteriormente di livello. Gli ospiti, con 80 euro a persona al giorno, ricevono benefits per un valore totale al dettaglio fino a 257 dollari, se i componenti venissero acquistati separatamente, risparmiando quasi il 70%. All'interno del pacchetto Princess Premier si otterrà quindi un pacchetto bevande premier, un piano wifi per quattro dispositivi, le mance al personale di bordo, due cene nei ristoranti di specialità, un pacchetto fotografico, dessert premium illimitati, frullati e succhi illimitati, lezioni di fitness, posti riservati al Princess theatre e un accessorio per il Medallion in omaggio.\r

\r

“Le due nuove opzioni Princess Plus e Princess Premier sono già prenotabili per tutte le crociere Princess in partenza dal 20 febbraio” ricorda Gioco Viaggi, agente di vendita Princess per l’Italia.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: si arricchiscono i programmi Princess Plus e Princess Premier","post_date":"2023-02-15T10:15:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676456103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Nei nostri progetti c'è l'apertura di un collegamento diretto da Milano Malpensa a Marrakech, così come un ritorno su Napoli che è sicuramente uno scalo strategico\": Ilham Kazzini, chief commercial officer di Royal Air Maroc, sottolinea una volta di più la valenza del mercato Italia per il vettore, che già nel 2022 aveva recuperato all'85% dei livelli 2019 in termini di traffico e revenue.\r

\r

Elevate le aspettative per la stagione 2023, con una previsione di aumento di capacità offerta e traffico attorno al +10% rispetto ai numero pre pandemia. \"Dall'Italia registriamo una grande domanda per la destinazione Marocco. Attualmente siamo operativi da Milano Malpensa con 2 voli giornalieri, Roma Fiumicino, che nel picco stagionale arriva a 9-10 voli settimanali, Bologna con due voli giornalieri e puntiamo a rafforzare le frequenze da Venezia e Torino. che oggi sono tre a settimana: l'Italia resta un mercato fortemente strategico per Ram, sia in considerazione dell'ampia comunità marocchina residente in Italia, sia per l'importanza della destinazione Marocco per i turisti italiani e nella programmazione dei tour operator\".\r

\r

I progetti da Milano e su Napoli sono \"verosimilmente concretizzabili nel 2024, essendo legati principalmente alle consegne di nuovi aeromobili. Abbiamo ordini per velivoli da impiegare sia sulle rotte di medio raggio (Boeing 737-800 e Max) sia per quello di lungo raggio, dove attualmente operiamo con i Dreamliner 787 versione 8 e 9\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Air Maroc rilancia gli investimenti in Italia: da Napoli, alla Milano-Marrakech","post_date":"2023-02-15T10:00:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676455227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific riprende quota e, dopo il ritorno dell'anno scorso sulle principali rotte europee che hanno di fatto trainato la ripresa del traffico, ora beneficia della riapertura della regione asiatica. \"Cina, certo, dove abbiamo programmato 100 voli a settimana verso 14 destinazioni - dichiara Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe della compagnia -, ma anche di destinazioni quali Thailandia, dove operiamo tre voli giornalieri su Bangkok e uno quotidiano su Phuket; e ancora Filippine e Giappone, senza dimenticare l'Australia. Tutt mete di grande richiamo anche per i turisti italiani\". \r

\r

Il collegamento Milano Malpensa-Hong Kong, \"ripristinato lo scorso ottobre e attualmente attivo con due frequenze settimanali, risponde a una domanda che si dimostra elevata e costante. A livello globale la capacità messa in campo da Cathay a fine 2022 si attestava attorno al 30% dei livelli pre pandemia, ma salirà al 70% per fine 2023 e contiamo di raggiunge i numeri 2019 entro fine 2024\".\r

\r

Una tabella di marcia che corre in parallelo agli ambiziosi piani di sviluppo del vettore: \"Attendiamo l'ingresso in flotta di 48 nuovi aeromobili da qui al 2028, che supporteranno l'espansione del network internazionale considerata anche l'apertura nel 2025 delle nuova pista di dell'aeroporto di Hong Kong che ci consentirà di disporre di un numero di slot superiore del 50% rispetto al livello attuale\".\r

\r

Nel frattempo, per incentivare il ritorno di Hong Kong quale destinazione turistica internazionale è partita la campagna 'Hello, Hong Kong' con la messa a disposizione di 500.000 biglietti aerei gratuiti per raggiungere la città: \"Ora l'iniziativa riguarda la regione del Sud-est asiatico, ma arriverà anche in Europa e dunque in Italia, dove Cathay in collaborazione con alcuni partner to e agenzie, si farà carico della distribuzione\".","post_title":"Cathay Pacific scandisce i numeri della ripresa. Domanda elevata dall'Italia","post_date":"2023-02-15T09:30:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676453438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita.\r

\r

“I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”.\r

\r

“La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.","post_title":"Aeroitalia mette in vendita i voli in ct da Olbia a Linate e tende la mano al trade","post_date":"2023-02-15T09:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676452491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte da Pisa e Torino a Stoccolma Arlanda, che opereranno entrambe due volte a settimana da aprile nell’ambito dell’operativo per l'estate 2023.\r

\r

“Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani - Mauro Bolla, country manager per l'Italia - con l'aggiunta di queste nuove rotte per Stoccolma al nostro operativo estivo, garantendo ai nostri clienti di Pisa e Torino ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Stoccolma quest'estate poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia\".\r

\r

Il Gruppo collega oggi oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno entro il 2026.","post_title":"Ryanair apre due nuove rotte per Stoccolma per l'estate 2023","post_date":"2023-02-14T11:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676372421000]}]}}