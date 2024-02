Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461221" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Prima partecipazione alla Bit per I4T, forte di una esperienza assicurativa cinquantennale e da venti anni referente di fiducia del mondo travel. Chiuso il 2023 con un volume di affari di oltre 50 milioni di euro, e avviato il 2024 con il rinnovo di tutti i contratti con i network, l’intermediario assicurativo punta ora a un prodotto sempre più performante. “Veniamo da anni in cui, fra pandemie, instabilità di talune aree del mondo e conseguenti cancellazioni, l’assicurazione è diventata un elemento fondamentale del viaggio - chiarisce Christian Garrone, responsabile di I4T -. Il nostro obiettivo è di operare con maggiore dinamismo, offrire prestazioni e forme di consulenza sempre più flessibili e adattabili al modello business dei nostri clienti”. Per fare fronte alle richieste, spesso diverse fra le zone d’Italia, I4T ha nominato due nuovi area manager: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata, portando a 14 addetti il proprio team commerciale. Segnali di una crescita progressiva che, per il 2024, punta essenzialmente al consolidamento, a promozioni di iniziative che coinvolgano i clienti nel segno di una svolta green. [post_title] => I4T: nel 2023 volumi per oltre 50 mln. Pierluigi Picilli e Gabriele de Stefano nuovi area manager [post_date] => 2024-02-09T12:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707480930000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana. “Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”. Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen). [post_title] => Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa [post_date] => 2024-02-09T11:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479375000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà messo in vendita entro la fine di febbraio il 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, che l’hanno acquisita nel 2015 attraverso la lussemburghese Cavour Aero. La holding 2i Aeroporti, in cui è presente al 51% il fondo italiano F2i, partecipa in un gran numero delle società di gestione aeroportuali italiane: nel dettaglio, detiene il 100% di Sagat (aeroporto di Torino), l’83,125% di Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), il 55% di Trieste Airport, il 36,39% di Sea (società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa), il 4,09% di AdB (aeroporto di Bologna) e controlla con F2i Aeroporti 2 sgr il 71,25% di Sogeaal (aeroporto di Alghero) e l’80% di Geasar (aeroporto Olbia Costa Smeralda). Il valore della quota sul mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, è stimato intorno al miliardo di euro. All’acquisto sarebbero interessati fondi di investimento, fondi sovrani e fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di infrastrutture. Nel pool di pretendenti ci sarebbero Brookfield e JP Morgan asset management, Axa e Swiss Life, British Columbia investment, ma anche fondi emiratini e qatarioti. Alcune fonti riportano anche l’interesse che sarebbe stato manifestato da Interogo, appartenente alla famiglia Kamprad, proprietaria di Ikea. [post_title] => 2i Aeroporti: in vendita il 49% oggi nelle mani di Ardian e Credit Agricole Assurances [post_date] => 2024-02-09T10:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707475308000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lounge esclusive che offriranno un nuovo livello di servizi, su misura per i viaggiatori alto spendenti: questa la nuova proposta di Delta Air Lines che mira all'apertura di cinque nuove lounge nel 2024, con l'aggiunta di più di 2.700 posti al network esistente. La prima lounge debutterà a giugno all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e, con i suoi 38.000 metri quadrati, sarà la più grande tra le lounge del vettore. I nuovi club arrivano mentre la compagnia si concentra sulla crescente importanza dei viaggiatori che volano nelle classi premium: i ricavi derivanti dai biglietti di business class o premium economy sono cresciuti del 26% lo scorso anno - come sottolinea lo stesso vettore - generando un fatturato di 19,1 miliardi di dollari, mentre le vendite dei biglietti della cabina principale sono aumentate del 20%, raggiungendo i 24,5 miliardi di dollari. Delta non ha svelato quali saranno i requisiti di ingresso alle lounge ma le nuove lounge premium saranno inaugurate al Jfk di New York, Los Angeles e Boston; inoltre, il Delta Sky Club debutterà a Charlotte, aggiungerà un secondo Club a Seattle e amplierà i Club esistenti di Miami e New York La Guardia. "Vogliamo che ognuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato - ha dichiarato Claude Roussel, vice president - Sky Club and Lounge Experience -. Non basta avere spazi bellissimi e offerte eccezionali. I clienti delle lounge premium devono sentirsi accolti e conosciuti quando entrano, proprio come nel loro hotel o ristorante preferito". [post_title] => Delta Air Lines punta sul segmento up-level con il debutto delle lounge premium [post_date] => 2024-02-09T09:17:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707470245000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A fine febbraio Piergiulio Donzelli lascerà definitivamente Aci blueteam. Lo comunica la stessa società del gruppo Automobile Club Italia, ricordando come il manager abbia guidato Blueteam travel Network gestendo la trattativa che ha portato alla vendita allo stesso gruppo Aci. Da fine aprile 2023, terminata la fase di riorganizzazione e di rilancio, ha poi lasciato l’incarico di direttore generale, per proseguire la propria attività come consulente di direzione. “Ringrazio Piergiulio Donzelli per l’attività svolta in questi anni di proficua collaborazione; anni che hanno portato all’acquisizione da parte del gruppo Aci e al brillante superamento del difficile periodo della pandemia – dichiara Adriano Baso, presidente Aci blueteam –. L’azienda, forte dei risultati ottenuti e della grande soddisfazione espressa dai suoi clienti, prosegue in continuità con lo sviluppo del piano industriale”. Dallo scorso anno, l’incarico di direttore generale è stato affidato a Roberto Bettinelli, già cfo della società, coadiuvato dal cbo Alfredo Pezzani, a cui sono affidate tutte le attività commerciali e operative, nonché il coordinamento del team di direzione delle business unit corporate travel, mice, leisure e travel partners. “Termino la mia lunga collaborazione con Aci blueteam soddisfatto di avere portato a compimento tutti i progetti concordati con il consiglio d’amministrazione – commenta lo stesso Donzelli –. Ringrazio la proprietà per la fiducia e il sostegno, tutti i colleghi che in questi anni mi hanno supportato e grazie ai quali è stato possibile raggiungere risultati insperati. Concludo un percorso di grandissima soddisfazione professionale e personale”. [post_title] => Piergiulio Donzelli lascia Aci blueteam a fine febbraio [post_date] => 2024-02-08T13:24:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707398694000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso dicembre, in occasione della presentazione della partnership con Bit Milano, Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, aveva dichiarato: “È la nostra prima convention dopo il Covid, sarà un evento senza precedenti, dove Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e un attrattore d’eccellenza della nostra Convention sulla quale puntiamo molto” . E i risultati ottenuti oggi confermano la sua previsione. Superate le aspettative, dunque, per un evento senza eguali nella Travel Industry. Per la prima volta, infatti, una Convention è stata organizzata in concomitanza e in partnership con una fiera, coinvolgendo oltre 2000 addetti ai lavori per tutta la durata della manifestazione. “In OrBita - Insieme verso il turismo di domani” il tema dell’edizione 2024, scelto perché rappresenta perfettamente l’equilibrio tra il Network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i Partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle Agenzie che vi orbitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al "pianeta" giusto. Durante la Convention si sono svolte due sessioni plenarie moderate una da Matteo Caccia, conosciuto attore teatrale, autore e conduttore radiofonico e l’altra da Marco Berry, conduttore televisivo, mago, illusionista ed escapologo. Adriano Apicella, affiancato da Simona Greco, direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, ha dato il via ai lavori con l’apertura della sessione plenaria del primo giorno che ha visto la presenza del Ministro del Turismo on. Daniela Santanchè e l’intervento di Nicola Minasi, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina che, sul tema della sicurezza, ha manifestato grande vicinanza alle Agenzie di Viaggio e lo ha fatto direttamente dal luogo in cui si trova attualmente in missine speciale per la tutela e il salvataggio di bambini coinvolti nel conflitto Medio Orientale. Dopo il momento dedicato alle Istituzioni, sono saliti sul palco Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World e Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere. Neos, la compagnia aerea del Gruppo, Allianz Partners, ITA Airways, Amex e Sekurest, si sono poi intrattenuti con Adriano Apicella in un interessante talk show per delineare l’evoluzione del mercato turistico e la sua inevitabile trasformazione. La seconda giornata di lavori ha visto come protagonisti i vertici delle direzioni generali e commerciali di Alpitour World e Costa Crociere, quindi, il ceo Adriano Apicella, insieme al direttore network Dante Colitta e al chief information officer Ludovico Baiano, ha condiviso il percorso del Network presentando iniziative, progetti e servizi. Il focus è stato posto sulla chiara visione del futuro e sugli strumenti messi in campo per sostenere le Agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell'evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni. Un processo che andrà gestito con l’impegno e la collaborazione di tutti e dunque: “ InOrbita insieme verso il turismo di domani”. A chiudere la Convention, è stato l'eccezionale intervento di Maurizio Cheli, Ufficiale pilota, è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Pur consapevole dei rischi e pericoli di una missione spaziale, ha eseguito i delicati compiti con determinazione, slancio e altissima competenza, guadagnandosi l'apprezzamento della pubblica opinione e dando lustro all'Aeronautica Militare e all'intera Nazione. Attraverso il suo motivante intervento, Cheli è riuscito a coinvolgere la platea, portando davvero "in Orbita" tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando fantastiche immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, noti in particolare agli Agenti per i quali quei luoghi sono i “prodotti in vendita” e suscitando in essi grande emozione e apprezzamento. [post_title] => Grande perfomance della Convention del gruppo Welcome [post_date] => 2024-02-08T12:14:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707394486000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv (gruppo Msc) ha annunciato durante la Bit di Milano una speciale promozione di San Valentino valida dal 14 al 18 febbraio: i viaggiatori potranno godere di sconti fino al 40% sulle prenotazioni per viaggi programmati fino al 30 settembre 2024, escluse le opzioni e le prevendite. La promo si applicherà a diverse linee della compagnia, coprendo una vasta gamma di destinazioni nel Mediterraneo, comprese le rotte italiane verso la Sardegna, la Sicilia, il Marocco, l'Albania e la Tunisia. Interrogato sui risultati dello scorso anno, Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv si è dichiarato soddisfatto: “La compagnia ha concluso un 2023 sicuramente positivo con un +5% in termini di viaggi last minute rispetto al 2022, nonostante una flessione generale per la questione relativa all’Egitto. Ci stiamo quindi preparando a un 2024 con una domanda in forte crescita, confermando le tratte su Sicilia, Sardegna, Albania, Baleari, Tunisia e Marocco. Il tutto coinvolgendo 26 navi e 31 linee”. E i dati supportano la strategia di Gnv, visto l’aumento del 7% sulle prenotazioni rispetto al 2023, in particolare sulle rotte tra Italia e Medio Oriente. In relazione ai piani futuri Della Valle ha confermato inoltre l'aggiunta di una terza nave sulla rotta Genova-Palermo durante l'alta stagione e “miglioramenti sulle rotte per la Sardegna, in particolare sulla tratta Olbia, Genova e Civitavecchia. Si sta lavorando a migliorie generali anche sulla linea di collegamento alla Tunisia, oltre che aggiornamenti riguardanti i servizi di prenotazione e rinnovo del programma di fidelizzazione My Gnv”. Avendo quindi domandato se ci sia da aspettarsi un allargamento della flotta, il chief passengers sales&marketing officer ha così risposto: “E' in arrivo a novembre direttamente dalla Cina il Polaris, primo di quattro traghetti di ultimissima generazione in grado di ospitare 1.500 passeggeri grazie alle 650 cabine presenti a bordo. Questi nuovi innesti ci consentiranno di allargare la flotta con navi dotate di impianti in grado di ridurre del 30% i consumi durante il tragitto. L’obiettivo è quindi introdurre progressivamente a partire dal 2026 nuovi traghetti a gas naturale con un impatto ambientale migliore del 50%.” Chiedendo se l’aggiunta di nuove navi più green sia da leggere come una risposta alla nuova normativa europea riguardante le emissioni, Della Valla ha confermato: “La nostra scelta ci permette di adeguare l’offerta alla tassa europea sulle emissioni, che sta spingendo noi armatori ad adottare tecnologie sempre più verdi. Questo ha causato malumori nel settore obbligandoci a un aumento generale sui costi delle rotte. A nome del gruppo Msc, posso però annunciare che siamo stati in grado di limitare il rincaro a soli 4 euro in più per tratta”. Il rappresentante Gnv non si è comunque dichiarato soddisfatto del fatto che la norma ponga condizioni stringenti solo in alcune branche industriale. Servirebbe infatti più uniformità in termini di legislazione: “Un esempio è fornito dal settore automobilistico, che al momento inquina il 90% in più del trasporto navale”. Interrogato infine sulla possibilità di altri miglioramenti in termini di servizi a bordo, Della Valle ha prontamente risposto: “L’attenzione da parte nostra non si sta concentrando su una crescita in soli termini di sostenibilità, ma anche di connettività. Tutte le navi della flotta si stanno dotando di antenne collegate al sistema Starlink di Elon Musk, così da garantire una copertura totale nelle aree comuni e nelle cabine. Il servizio sarà disponibile su ciascuna delle nostre unità a partire da quest’estate”. [post_title] => Gnv tra promo San Valentino e questione norme green. Matteo Della Valle a tutto campo [post_date] => 2024-02-08T11:39:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707392373000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways ha siglato un accordo di codeshare con Air Europa, che consentirà al vettore africano di consolidare la propria presenza in Europa e negli Stati Uniti. Il nuovo accordo consentirà ai passeggeri di Air Europa di volare a Nairobi da Amsterdam, e allo stesso modo permetterà ai viaggiatori di Kenya Airways di raggiungere Madrid, Palma di Maiorca, New York e Miami. L'accordo ha ampliato in modo significativo le opzioni di viaggio con maggiore convenienza, i passeggeripotranno beneficiare di vantaggi quali l'acquisto di un unico biglietto, il check-in unico e le coincidenze con tempi di attesa minimi. Kenya Airways apporrà i propri codici su quattro rotte di Air Europa, Amsterdam-Madrid, Madrid-Palma de Mallorca, Madrid-New York e Miami, mentre Air Europa apporrà il suo codice sul volo Kenya Airways da Amsterdam a Nairobi. "Siamo entusiasti di questa partnership che offrirà ai nostri clienti opzioni di viaggio più convenienti verso l'Europa e gli Stati Uniti. Air Europa è nostro partner nell'Alleanza SkyTeam e questo accordo ci permette di collaborare ulteriormente per il vantaggio reciproco dei nostri clienti, offrendo loro maggiore accesso e connettività", ha dichiarato Martin Gitonga, responsabile network planning and alliances della compagnia aerea africana -. Questo accordo riflette la crescita della strategia di partnership di Kenya Airways, che è stata ampiamente ripristinata nel 2022". "Oltre a lavorare con una delle compagnie aeree più affermate e prestigiose dell'Africa, questa alleanza ci permette di estendere in modo significativo la nostra portata in una regione in cui la domanda è in crescita, il che sarà sicuramente di grande beneficio per i nostri passeggeri", ha sottolineato Estelle Leray, direttore delle alleanze di Air Europa. [post_title] => Kenya Airways: decolla il codeshare con Air Europa [post_date] => 2024-02-08T10:45:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707389150000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates completa il ripristino del network verso l'Australia con il prossimo ritorno ad Adelaide, che decollerò il 28 ottobre 2024, con frequenze giornaliere da Dubai. Il servizio risponderà la crescente domanda di viaggi da e per l'Australia meridionale e permetterà ai passeggeri di viaggiare tra più di 140 destinazioni nel network globale di Emirates, offrendo un'ampia scelta, flessibilità e connettività. Emirates ha lanciato per la prima volta i suoi servizi per Adelaide nel 2012 e ha trasportato più di 165.000 passeggeri tra Dubai e la città nel 2019. Entro il 1° dicembre, quando il vettore ripristinerà anche il suo secondo collegamento giornaliero per Perth, la compagnia aerea offrirà 77 voli settimanali dall'Australia con la possibilità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per il Paese, tornando così alla sua capacità pre-pandemia. Il ritorno di Emirates segna un importante traguardo per la ripresa dell’Australia del Sud dalla pandemia. Secondo le stime della South Australian Tourism Commission, la spesa turistica dei voli diretti giornalieri senza scalo di Emirates genererà più di 62 milioni di dollari all'anno e creerà più di 315 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno per gli australiani del Sud legati al turismo. Ogni volo offrirà anche 14 tonnellate di spazio per le merci, per un totale di 196 tonnellate settimanali tra Dubai e Adelaide. Il valore delle esportazioni di merci è stimato in 98 milioni di dollari all'anno, portando la spesa totale generata dai voli di Emirates ad Adelaide a 160 milioni di dollari. Il servizio risponderà la crescente domanda di viaggi da e per l'Australia meridionale e permetterà ai passeggeri di viaggiare tra più di 140 destinazioni nel network globale di Emirates, offrendo un'ampia scelta, flessibilità e connettività. \r

Emirates ha lanciato per la prima volta i suoi servizi per Adelaide nel 2012 e ha trasportato più di 165.000 passeggeri tra Dubai e la città nel 2019. Entro il 1° dicembre, quando il vettore ripristinerà anche il suo secondo collegamento giornaliero per Perth, la compagnia aerea offrirà 77 voli settimanali dall'Australia con la possibilità di trasportare 68.000 passeggeri a settimana da e per il Paese, tornando così alla sua capacità pre-pandemia.\r

Il ritorno di Emirates segna un importante traguardo per la ripresa dell’Australia del Sud dalla pandemia. Secondo le stime della South Australian Tourism Commission, la spesa turistica dei voli diretti giornalieri senza scalo di Emirates genererà più di 62 milioni di dollari all'anno e creerà più di 315 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno per gli australiani del Sud legati al turismo. Ogni volo offrirà anche 14 tonnellate di spazio per le merci, per un totale di 196 tonnellate settimanali tra Dubai e Adelaide. Il valore delle esportazioni di merci è stimato in 98 milioni di dollari all'anno, portando la spesa totale generata dai voli di Emirates ad Adelaide a 160 milioni di dollari.","post_title":"Emirates completa il network sull'Australia con il ripristino, da ottobre, dei voli per Adelaide","post_date":"2024-02-08T10:09:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707386952000]}]}}