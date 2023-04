Volotea cresce in Italia: le novità e le nuove rotte Volotea annuncia una serie di novità per il mercato italiano. Tra le prime, l’apertura della nuova base su Firenze e il lancio di 12 nuove destinazioni dall’hub Toscano, italiane (come Bari, Cagliari, Olbia, Catania e Palermo) e internazionali, verso la Francia e la Spagna. “Siamo molto felici di questo nuovo lancio che ci permette di raggiungere la quota di 7 basi sul territorio italiano – spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Sul mercato italiano siamo tornati ai livelli di capacità del periodo prepandemico“. Tra gli hub più importanti per il network Volotea per la summer 2023, anche l’aeroporto di Olbia. “In estate diventerà tra i più importanti – spiega Rebasti -, con 28 destinazioni nel periodo estivo e oltre 1 milione e 100mila posti in vendita”.

Non meno rilevante il presidio del vettore in Veneto, con due basi operative a Venezia e Verona. “Per la prima volta nella nostra storia Verona sarà collegata con due capitali (Parigi e Berlino, novità del 2023, con lo start dei voli a maggio) e una città straniera importante come Barcellona. Non mancano le attenzioni nei confronti della distribuzione. “Una sezione del nostro sito permette agli agenti di accedere a un prodotto esclusivo per loro – precisa Rebasti -; inoltre abbiamo un reparto gruppi dedicato, abbiamo migliorato la presenza sui gds, dato accesso per alcune tariffe alla classe flex”.

