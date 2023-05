Volotea: c’è la firma ufficiale dell’accordo commerciale con Eurowings Volotea ed Eurowings hanno ufficialmente firmato l’accordo commerciale annunciato lo scorso febbraio, che prevede l’acquisto di biglietti per voli verso 104 rotte operate da Eurowings e 46 effettuate da Volotea, per un totale di 150 rotte europee. Poiché i network delle due compagnie non si sovrappongono, l’accordo porterà a una forte crescita nell’offerta voli sia sul sito di Volotea che sul sito del più grande vettore leisure tedesco. Tra i voli sono presenti otto nuove rotte operate da Volotea che, a partire da fine maggio o metà ottobre, collegheranno aeroporti tedeschi come Berlino, Düsseldorf, Amburgo e Stoccarda direttamente con città francesi e italiane. Così, grazie a Volotea, saranno raggiungibili senza scalo dalla Germania anche Bordeaux, Lione, Nantes, Firenze e Verona. “Questo è un passo importante nei nostri piani di crescita in Europa – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore della compagnia spagnola -. L’accordo rappresenta un’autentica opportunità per Volotea di offrire a un numero ancora maggiore di clienti voli non-stop a prezzi accessibili, per esplorare nuove destinazioni attraverso il nostro ampio network”. “La partnership con Volotea è un’altra pietra miliare nel concetto di rafforzamento dell’“Euro” presente nel marchio Eurowings – ha rimarcato Jens Bischof, ceo del vettore tedesco -. D’ora in poi i nostri passeggeri potranno beneficiare di una gamma molto più ampia di voli low cost e a prezzi convenienti diretti in Europa. Inoltre, stiamo rafforzando in modo significativo le opportunità di vendita, in particolare nell’Europa meridionale“.

