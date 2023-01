Volotea: aperte le vendite dei voli in continuità territoriale sulla Olbia-Roma Fiumicino Volotea ha aperto le vendite dei biglietti per volare in regime di continuità territoriale tra Olbia e Roma Fiumicino. I collegamenti, con 3 frequenze giornaliere a/r, saranno operati dal prossimo 17 febbraio dalla low cost senza alcuna compensazione economica. “La gestione di questa tratta tra la Sardegna e la penisola italiana è la riprova della vicinanza di Volotea ai passeggeri isolani. Ogni giorno collegheremo Olbia e Roma Fiumicino con 3 frequenze come previsto dal bando della Regione Sardegna. Sono in vendita i biglietti per volare fino al 25 marzo, ma una volta ricevuto il via libera dagli enti competenti, apriremo le vendite dei biglietti anche per i mesi successivi” – ha affermato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. Volotea ha pianificato numerosi investimenti finalizzati a sostenere e supportare il tessuto economico della Regione Sardegna. A livello locale sono presenti due delle 7 basi italiane del vettore, una a Cagliari e una a Olbia: presso questi due aeroporti, la presenza del vettore ha consentito la creazione di numerosi posti di lavoro.

\r

Tra le altre novità, l'inaugurazione di un altro Only You a Siviglia prevista per il primo trimestre dell'anno prossimo: la struttura è attualmente in fase di ristrutturazione completa, al termine dei cui lavori nascerà un 5 stelle da 226 camere, dotato di un'ampia gamma di ristoranti e spazi per eventi, tra cui una vasta area esterna con piscina. Entrambi i progetti di interior design, a Siviglia e a Venezia, sono a cura dello studio internazionale di Lázaro Rosa-Violán.\r

\r

Nel corso del 2023, l'Hard Rock Hotel Marbella aprirà invece l’area Oasis, aggiungendo 174 camere, tra cui due nuove categorie, le Rock suite e le Rock Star suite. La struttura inaugurerà anche la Rock spa e oltre 900 metri quadrati di spazi per meeting. Inoltre, a partire da questa primavera, l'Hard Rock di Marbella sarà aperto tutto l'anno.\r

\r

Infine, la compagnia spagnola ha pure annunciato investimenti significativi da parte dei proprietari degli asset esistenti, per la ristrutturazione e il rinnovamento di una serie di hotel in Europa e in America. Il budget ammonta a 160 milioni di euro per progetti da realizzare nel biennio 2023-2024. Dopo l'ampio restyling effettuato l'anno scorso del Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, sarà questa la volta di intervenire sul Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in Riviera Maya, nonché sul Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mentre nel 2024 è prevista la ristrutturazione degli hotel in Messico e a Punta Cana.","post_title":"Il gruppo Palladium approda a Venezia con il brand Only You Hotels","post_date":"2023-01-20T11:09:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674212967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Sono circa 500 i profili aperti con la nuova campagna di reclutamento \"Sali a bordo con noi!\" appena lanciata da Corsica Sardinia Ferries. \"Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw - si legge in una nota -. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce”.\r

\r

Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale addetto alle cabine; personale sala/bar/casse; personale di cucina; receptionist/hostess e medici di bordo. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per gli addetti sala/bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma a indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese.\r

\r

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. Gli interessati possono candidarsi inviando il cv tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica Lavora con noi www.corsica-ferries.it/lavoro ","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: al via la nuova campagna reclutamento. Si cercano 500 risorse","post_date":"2023-01-20T10:09:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674209353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha aperto le vendite dei biglietti per volare in regime di continuità territoriale tra Olbia e Roma Fiumicino. I collegamenti, con 3 frequenze giornaliere a/r, saranno operati dal prossimo 17 febbraio dalla low cost senza alcuna compensazione economica.\r

“La gestione di questa tratta tra la Sardegna e la penisola italiana è la riprova della vicinanza di Volotea ai passeggeri isolani. Ogni giorno collegheremo Olbia e Roma Fiumicino con 3 frequenze come previsto dal bando della Regione Sardegna. Sono in vendita i biglietti per volare fino al 25 marzo, ma una volta ricevuto il via libera dagli enti competenti, apriremo le vendite dei biglietti anche per i mesi successivi” - ha affermato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.\r

Volotea ha pianificato numerosi investimenti finalizzati a sostenere e supportare il tessuto economico della Regione Sardegna. A livello locale sono presenti due delle 7 basi italiane del vettore, una a Cagliari e una a Olbia: presso questi due aeroporti, la presenza del vettore ha consentito la creazione di numerosi posti di lavoro.","post_title":"Volotea: aperte le vendite dei voli in continuità territoriale sulla Olbia-Roma Fiumicino","post_date":"2023-01-20T09:53:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674208422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437642\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Handwritten francese Saint Gervais[/caption]\r

\r

La tredicesima firma è stata annunciata ieri, proprio in occasione della presentazione online del quarantacinquesimo marchio del gruppo. Si tratta del Relais San Martino, nel leccese, ed entrerà a far parte della Handwritten Collection a partire dalla prossima estate. E' questo infatti il nome del terzo soft-brand della compagnia francese, che va a colmare il gap midscale nell'offerta di collezioni Accor, fino a ieri composta dalla Mgallery lanciata nel 2008 per l'upper-upscale e dalla Emblems introdotta l'anno scorso per il segmento luxury.\r

\r

Stando al management Accor, l'80% delle nuove affiliazioni riguarderà conversioni di hotel indipendenti, mentre il contratto tipo sarà quello di franchising. Pochi come sempre nel caso dei soft-brand gli standard imposti. Tra questi, una procedura di benvenuto personalizzata, il check-in e un'offerta f&b disponibile 24 ore su 24, biancheria e amenities di qualità, nonché una proposta di prodotti fatti in casa a colazione, ha spiegato la global senior vice president of economy and midscale brands di Accor, Caroline Bernard. Da rispettare anche una decina di criteri ambientali, nonché una dozzina di standard di design eco, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni.\r

\r

Tra le prime 13 strutture già firmate, oltre all'hotel pugliese, il francese Saint Gervais e il Shanghai Sheshan Oriental hanno già aperto i propri battenti il giorno stesso della presentazione. Tra questo e il prossimo anno seguiranno quindi quattro strutture ancora in Francia, un paio in Australia, nonché una ciascuna a Tallin, in Estonia, a Madrid, a Bucarest e una in Vietnam. Per il futuro l'obiettivo è quello di raggiungere un portfolio di circa 250 Handwritten entro il 2030. Al momento ci sarebbero peraltro già 110 trattative a vari stadi di avanzamento per un totale di 11.500 camere. I target di sviluppo sono piuttosto diversificati e riguardano sia le destinazioni primarie, sia quelle secondarie, nonché le mete leisure, per un prodotto che può rivolgersi tanto ai vacanzieri, quanto ai business traveller. Il tutto con un occhio di riguardo per i Millennials alla ricerca di nuove esperienze.\r

\r

\"L'idea di lanciare un nuovo brand collezione è nata dalla constatazione che, durante la pandemia, sempre più hotel indipendenti si sono resi conto della necessità di poter accedere a piattaforme globali come la nostra, al contempo desiderando mantenere la propria personalità\", ha raccontato Camil Yazbeck che dallo scorso 6 gennaio, ossia dal giorno della prima implementazione della nuova organizzazione Accor in due divisioni distinte, è diventato chief development officer of premium, midscale and economy brands: un offerta che comprende circa l'85% del portfolio del gruppo (l'altro cluster è dedicato ai segmenti luxury e lifestyle, ndr).\r

\r

Non solo, ha concluso Yazbeck: \"In un contesto nel quale l'asset class hotel sta diventando sempre più appetibile per gli investitori a livello globale, essendo in grado di garantire ritorni mediamente superiori a quelli di altre tipologie classiche di immobili come gli uffici e la logistica, i soft brand sono in questo momento sicuramente tra i più appetibili sul mercato\".","post_title":"Il pugliese Relais San Martino tra i primi hotel del nuovo soft brand Handwritten di Accor","post_date":"2023-01-20T09:47:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674208054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: \"L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti\".\r

\r

Il ritorno dell'advance booking\r

\r

[caption id=\"attachment_407780\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Candiani[/caption]\r

\r

A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: \"Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria\".\r

\r

Le novità soprattutto sul lungo raggio\r

\r

Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.","post_title":"Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali","post_date":"2023-01-19T15:25:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674141902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi.\r

La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. \r

L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.\r

Una nota di Ita precisa poi che \"Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri\".","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli in ct da Cagliari per Roma e Milano Linate","post_date":"2023-01-19T13:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674136330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio di un nuovo sistema di prenotazione e rafforzamento della presenza in tutte le macro destinazioni servite. Per Grandi Navi Veloci il 2023 si apre all’insegna delle novità.\r

\r

«Per il prossimo anno confermiamo la programmazione del 2022, rinnovando la già capillare presenza sul mercato italiano – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director GNV - Inoltre, per garantire al consumatore la massima puntualità ed efficienza del servizio di tutte le unità della flotta, GNV continuerà ad avvalersi del Maritime Support Centre Department messo in funzione nel 2022 a Genova, una torre di controllo con tecnologia all’avanguardia che permette di monitorare e di fornire supporto costante a tutte le navi della flotta».\r

\r

L’obiettivo per il 2023 è ripetere i numeri fatti l’anno precedente concentrando l’attenzione sul mercato nazionale e le destinazioni italiane, che da sempre sono al centro dell’offerta e puntando inoltre a consolidare la flotta GNV, che nell’ultimo biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi del 2019 alle attuali 25 unità.\r

\r

«Questi due anni - conclude Della Valle - ci hanno insegnato che la flessibilità è uno dei principi irrinunciabili per chi vuole prenotare una vacanza, non smetteremo di focalizzarci anche su questo aspetto. Durante l’ultimo trimestre del 2023 introdurremo un nuovo sistema di prenotazione che, oltre a garantire la semplificazione e velocizzazione del servizio, esaudirà molte delle richieste di implementazione e miglioramento arrivate dagli agenti di viaggio. Inoltre, alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila. Infine abbiamo due uffici dedicati a tutte le agenzie per qualsiasi problematica esse abbiano, oltre a, naturalmente, la nostra forza vendite».","post_title":"GNV, nel 2023 un nuovo sistema di prenotazione per velocizzare e andare incontro alle adv","post_date":"2023-01-19T12:32:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674131572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Sardegna ha dato il via, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, alla procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate, dopo che nessuna compagnia aveva presentato offerte nel bando.\r

\r

L'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, spiega: \"Abbiamo mantenuto l'impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile, in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo\".\r

\r

La gara, come riferisce l'Ansa, si chiuderà il 31 gennaio, stessa scadenza del termine per le offerte sulle rotte agevolate senza compensazioni economiche.","post_title":"Alghero: al via la procedura negoziata per le rotte in continuità. Termine il 31 gennaio","post_date":"2023-01-19T11:47:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674128844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione.\r

\r

“È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”.\r

\r

\"Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”.\r

\r

La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class.","post_title":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade","post_date":"2023-01-19T10:07:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674122831000]}]}}