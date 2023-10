Volotea amplia il network internazionale da Firenze con i voli su Praga, dal 22 marzo Volotea decollerà da Firenze alla volta di Praga nella prossima primavera, e precisamente dal 22 marzo, con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). La nuova rotta per la capitale della Repubblica Ceca, che prevede un’offerta complessiva di oltre 25.500 posti in vendita, si affianca agli altri voli operati dal Vespucci per un totale di 5 collegamenti domestici e 8 internazionali. «L’annuncio della nuova rotta Praga-Firenze operata da Volotea testimonia la solida relazione di collaborazione che abbiamo costruito negli ultimi anni con la compagnia. Solo sei mesi fa abbiamo inaugurato la nuova base della compagnia presso l’Aeroporto di Firenze, e oggi siamo lieti di vedere questa partnership crescere ulteriormente. Volotea offre una rete molto ampia di rotte in tutta Europa e continua a credere nello scalo ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri. Questo nuovo collegamento è un importante dimostrazione dell’impegno non solo nei confronti dei viaggiatori ma anche del territorio, promuovendone lo sviluppo economico» ha dichiarato Toscana Aeroporti. Dalla più recente delle basi italiane del vettore sono stati operati «Più di 2.600 voli, per una capacità record di oltre 413.000 posti in vendita, il 30% in più rispetto al 2023» afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea. La compagnia conferma anche per il 2024 il numero di posti di lavoro su Firenze, con più di 30 posti di lavoro diretti e oltre 170 indiretti. Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2024, la compagnia effettuerà anche per il prossimo anno i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani. Condividi

