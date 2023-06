Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere – ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l’offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. [post_title] => Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte [post_date] => 2023-06-27T12:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687869590000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro. “L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. [post_title] => Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905 [post_date] => 2023-06-27T12:03:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687867408000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea. F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà "la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia" e sarà anche "l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”. Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come "L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì. Disservizi Gilardi ha parlato di "profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa. Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: "Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia. [post_title] => Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: "Profonde inadempienze" [post_date] => 2023-06-27T11:50:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687866642000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due novità greche in casa Curio Cullection. L'upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce, oppure sulla spiaggia. Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema. [post_title] => Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi [post_date] => 2023-06-27T11:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687866587000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi. La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma. In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”. [post_title] => Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco [post_date] => 2023-06-27T11:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687865906000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'Egitto la regina del medio raggio griffato Mistral Tour. Nelle vendite dell'operatore Quality Group, la meta nordafricana è poi seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita. Ma tutte le prenotazioni sui prodotti Mistral sono in generale crescita con buoni risultati anche dell'advance booking. “L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri, sia di fatturati - spiega il product manager Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari, quali per esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale. Le crociere sul Nilo stanno poi godendo di un forte ritorno di popolarità e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, 40 cabine molto ampie, di circa 28 metri quadrati, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo". Per quanto riguarda le altre mete, "gli Emirati Arabi, che nel 2021/2022 hanno registrato numeri record, tra le poche destinazioni aperte al turismo nella prima riapertura post pandemica, avvenuta in concomitanza con Expo Dubai, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori, che la scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città, sia come destinazione mare e naturalistica”, aggiunge sempre D’Errico. E per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario Perle del Golfo, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein, oltre a proposte di soggiorno in campi tendasti di lusso, itinerari esperienziali, attività ed escursioni e soggiorni a Ras Al Khaimah. Anche l’Oman e l’Arabia Saudita stanno poi riscuotendo un notevole gradimento. Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono quindi sicuramente i campi tendati eco-friendly, arredati con un gusto etnico e tessuti naturali ricreando gli ambienti beduini, e il nuovo tour in fuoristrada Oman on the road, che da Muscat porta tra i canyon, le pareti rocciose e i villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa, per poi attraversare il deserto di Wahiba, quello delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz. Anche le richieste di viaggi in Arabia Saudita sono in costante crescita. Il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni, è la proposta più completa e la più richiesta e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa. [post_title] => Egitto sugli scudi per Mistral, che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio [post_date] => 2023-06-27T10:53:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687863183000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste. È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio. Prenotazioni in agenzia Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane. Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane. Caro-vacanze e last minute A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi "sotto data". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2. Mare e viaggi fuori dall'Europa Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare. Egitto da record Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il "lungo raggio", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio. [post_title] => Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%) [post_date] => 2023-06-27T10:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687862638000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448523" align="alignleft" width="300"] Isabella Maggi[/caption] In occasione dei 40 anni del gruppo Gattinoni, l’azienda vuole raccontare questo “viaggio” segnato da crescita e cambiamenti, attraverso quattro eventi dedicati a quattro differenti tematiche di forte valore ed importanza per il gruppo. Si tratta di 4 incontri dal taglio istituzionale, a cui parteciperanno un esperto/a del tema, un parterre di aziende di livello nazionale, una persona del gruppo Gattinoni e un giornalista della testata Forbes Italia in veste di moderatore. «La scelta del numero 4 non è casuale – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni – oltre a riprendere il numero dei 40 anni, riflette tematiche, strategie e campi di interesse propri del gruppo, che in questi anni abbiamo portato avanti e che si possono riassumere appunto in quattro aree: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Obiettivo di questi eventi, che non a caso abbiamo scelto di realizzare insieme a un partner editoriale importante come Forbes, è quello di dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi, attorno a temi e valori comuni». Gli eventi, aperti al pubblico previa registrazione, si terranno presso l’Hub Gattinoni di Via Statuto 2 a Milano nel tardo pomeriggio con aperitivo finale. Il primo incontro si terrà a giugno e gli altri tre a settembre, ottobre e novembre 2023. Oltre a Forbes come media partner, gli eventi sono realizzati in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. Partner dell’iniziativa è anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso dallo scorso anno per diventare una realtà sostenibile: tutti e 4 gli eventi sono infatti Carbon Neutral, così come già successo per i precedenti quali l’evento dei 40 anni, lo stand alle manifestazioni fieristiche di Rimini TTG Travel Experience e alla BIT di Milano. Le emissioni di Co2 degli eventi saranno compensate attraverso l’adesione ai progetti green certificati sostenuti dal Gruppo. L’appuntamento del 29 giugno avrà per titolo: “La creatività ha cinque sensi. Dall’ideazione alla realizzazione, il percorso per creare esperienze che lasciano il segno.” Insieme a Elisa Presutti, managing director events del gruppo Gattinoni, protagonisti della serata saranno Tomaso Trussardi, founder fast cars Slow Food, che racconterà il percorso esperienziale che nasce dall’abbinamento di motori e cibo; Luca Cardone, responsabile 5G&Corporate solutions di Windtre, che porterà l’esperienza di creatività e di eventi di una grande azienda; Max Ferrari, co-founder MC2 Saint Barth, esplorerà il comparto della moda; Eliana Salvi, founder e ceo di Cosmic, spiegherà il legame tra creatività, eventi e il mondo di TikTok; infine ci sarà la sound designer Chiara Luzzana, president & ceo Chiara Luzzana Soundscape S.r.l.. Modera Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes. [post_title] => Gruppo Gattinoni: 40 anni di attività in 4 incontri istituzionali [post_date] => 2023-06-27T10:34:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687862080000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] Il rapporto Irpet sul turismo in Toscana nel 2022 certifica la ripresa definitiva dopo i due anni segnati dal Covid. Lo studio sottolinea quegli elementi che hanno consentito il rilancio del turismo toscano: ritorno dei turisti internazionali (in crescita anche quelli nazionali), resilienza e capacità di adattamento del sistema turistico, ricchezza e la varietà delle proprie attrattive che fanno della Toscana una delle mete più richieste a livello mondiale. Dopo il complicato biennio 2020-21, il 2022 è stato l’anno della riscossa: +36,6% delle presenze sul 2021 e avvicinamento ai livelli pre-pandemici (‘solo’ -8,2 rispetto al 2019). Protagonista il turismo internazionale: +92% di presenze rispetto al 2021 (-12% rispetto ai livelli del 2019). Crescita anche per il mercato nazionale: +5% rispetto al 2021 nonostante la riapertura delle destinazioni internazionali e divario rispetto al 2019 pressoché azzerato, -3,8%. Confermano il trend anche i dati del primo trimestre 2023: +36,6% le presenze rispetto al 2022. Il turismo nel 2019 ha inciso per il 12% del Pil toscano. Il consumo turistico nel 2022 è sostanzialmente tornato ai livelli del 2019 attestandosi sui 10 miliardi (resta da recuperare ancora il 4,8%). Le presenze straniere tra il 2021 e il 2022 sono raddoppiate passando da 12,5 a 24 milioni. Non solo europei (+59,3%) ma soprattutto extraeuropei (+303,9%) in particolare da America e Oceania. Le presenze USA hanno registrato un +335,6 rispetto al 2021 praticamente recuperando i livelli 2019. Quelle asiatiche 2022 invece hanno segnato -64,1% in confronto a quelle 2019. Notevole tuttavia il confronto col 2021: +275,7%, con segnali molto confortanti dai mercati dell’estremo oriente anche per il 2023. Ottimo il contributo dai paesi centro-europei di lingua tedesca che, dopo la crescita del 2021, si consolidano anche nel 2022 con un aumento intorno al 30%. I flussi nazionali provengono soprattutto dalle regioni del centro-sud, seppur con un 10% ancora da recuperare rispetto al 2019. Sono soprattutto le strutture alberghiere, in particolare 4 e 5 stelle, a trainare la ripresa 2022, grazie al ritorno del turismo di massa nelle città d’arte e di europei ed extraeuropei. I 5 stelle nel confronto 2019-22 sono i più vicini ai livelli pre pandemia, -4,2%. Il ritardo dei 4 e 3 stelle rispetto al 2019 resta ancora ampio: ricercati da un turismo con minor capacità di spesa, penalizzato da inflazione e aumento del costo dei voli. Aumentano invece le presenze in appartamenti e case affittate su piattaforme online, +38,4% nel 2022 sul 2021, oltrepassando di oltre il 51% i livelli 2019. Buona la performance delle strutture dedicate al turismo a contatto con la natura e all’aria aperta, come i villaggi turistici e gli agriturismi. A fronte di una crescita media annua (al netto delle locazioni turistiche brevi) modesta nel 2008-2019 (+1,1%), con le locazioni turistiche brevi il dato è più che raddoppiato, +2,6%. Con il Covid questo tipo di ricettività si è dimostrato il più resiliente in termini di domanda e il più capace di venire incontro ai bisogni degli utenti. Le destinazioni marittime e quelle montane sono le uniche ad aver pienamente recuperato i livelli 2019: +5,5% e +1,9% rispettivamente. Quelle collinari si fermano al -4,8%. Netto ancora il ritardo delle città d’arte, -23,7%, dipendenti dai flussi internazionali. [post_title] => Toscana è una delle mete più richieste, il 2022 ha segnato la definitiva ripresa [post_date] => 2023-06-27T10:28:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687861708000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea accelera dalla puglia con 191 000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3926,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro.\r

\r

“L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico.","post_title":"Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905","post_date":"2023-06-27T12:03:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687867408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l'aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea.\r

\r

F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà \"la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia\" e sarà anche \"l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”.\r

\r

Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l'accaduto, in un'intervista rilasciata al TgR dell'Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come \"L'ultimo sia stato solo la punta dell'iceberg\" di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì.\r

Disservizi\r

Gilardi ha parlato di \"profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì\", ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa.\r

\r

Secondo Gilardi la summer lascia spazio all'ottimismo: \"Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all'aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari\". Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia.","post_title":"Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: \"Profonde inadempienze\"","post_date":"2023-06-27T11:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687866642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due novità greche in casa Curio Cullection. L'upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce, oppure sulla spiaggia.\r

\r

Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema.","post_title":"Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi","post_date":"2023-06-27T11:49:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687866587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi.\r

\r

La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma.\r

\r

In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”.","post_title":"Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco","post_date":"2023-06-27T11:38:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687865906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Egitto la regina del medio raggio griffato Mistral Tour. Nelle vendite dell'operatore Quality Group, la meta nordafricana è poi seguita da Giordania, Uzbekistan, Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita. Ma tutte le prenotazioni sui prodotti Mistral sono in generale crescita con buoni risultati anche dell'advance booking.\r

\r

“L’Egitto classico continua a registrare elevate performance a livello sia di passeggeri, sia di fatturati - spiega il product manager Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Il successo di questa destinazione è dovuto sicuramente all’ampia offerta che riusciamo a proporre alla clientela e che rinnoviamo e miglioriamo con continuità. Anche quest’anno abbiamo inserito a catalogo nuovi itinerari con navigazioni in esclusiva che stanno avendo un ottimo gradimento di pubblico, così come le proposte esperienziali che impreziosiscono la visita a luoghi iconici con attività particolari, quali per esempio passeggiate a dorso di mulo a Tebe o a cavallo tra le piramidi, e ancora con aperitivi da gustare nello storico hotel Mena House con vista mozzafiato sulla piana di Giza, luogo di soggiorno prediletto da reali, presidenti, artisti e scrittori di fama mondiale. Le crociere sul Nilo stanno poi godendo di un forte ritorno di popolarità e sono molto richieste dalla nostra clientela che apprezza il comfort e il servizio offerto dalle due motonavi che utilizziamo in esclusiva per la navigazione, Farida e Salima, e che potremmo definire delle navi boutique a 5 stelle, 40 cabine molto ampie, di circa 28 metri quadrati, a fronte di un minor numero di passeggeri a bordo\".\r

\r

Per quanto riguarda le altre mete, \"gli Emirati Arabi, che nel 2021/2022 hanno registrato numeri record, tra le poche destinazioni aperte al turismo nella prima riapertura post pandemica, avvenuta in concomitanza con Expo Dubai, mantengono un elevato gradimento da parte dei viaggiatori, che la scelgono sia per ammirare le numerose attrazioni avveniristiche che ogni anno impreziosiscono le città, sia come destinazione mare e naturalistica”, aggiunge sempre D’Errico. E per soddisfare questa tendenza Mistral Tour ha aggiunto tra le varie novità della programmazione l’itinerario Perle del Golfo, che porta alla scoperta delle nuove capitali del Golfo Persico, Doha, Abu Dhabi, Dubai fino al Bahrein, oltre a proposte di soggiorno in campi tendasti di lusso, itinerari esperienziali, attività ed escursioni e soggiorni a Ras Al Khaimah.\r

\r

Anche l’Oman e l’Arabia Saudita stanno poi riscuotendo un notevole gradimento. Tra le proposte più apprezzate dalla clientela di Misura Tour in Oman ci sono quindi sicuramente i campi tendati eco-friendly, arredati con un gusto etnico e tessuti naturali ricreando gli ambienti beduini, e il nuovo tour in fuoristrada Oman on the road, che da Muscat porta tra i canyon, le pareti rocciose e i villaggi di montagna del Wadi Barni Awf e Nizwa, per poi attraversare il deserto di Wahiba, quello delle rocce di Duqm e arrivare alle spiagge remote e selvagge di Masirah e alla baia e Ras Aljinz. Anche le richieste di viaggi in Arabia Saudita sono in costante crescita. Il Gran Tour, un itinerario di gruppo della durata di 12 giorni, è la proposta più completa e la più richiesta e include la visita di Jeddah e della città santa Medina, del sito archeologico di Al Ula, dell’oasi di Wadi al Dissah, e dei sito Unesco di Al-Turaif e Al Ahasa.","post_title":"Egitto sugli scudi per Mistral, che registra ottimi risultati su tutto il medio raggio","post_date":"2023-06-27T10:53:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687863183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste.\r

È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio.\r

Prenotazioni in agenzia\r

Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane.\r

\r

Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane.\r

Caro-vacanze e last minute\r

A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi \"sotto data\". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2.\r

Mare e viaggi fuori dall'Europa\r

Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare.\r

Egitto da record\r

Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il \"lungo raggio\", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio.","post_title":"Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%)","post_date":"2023-06-27T10:43:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687862638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_448523\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

\r

In occasione dei 40 anni del gruppo Gattinoni, l’azienda vuole raccontare questo “viaggio” segnato da crescita e cambiamenti, attraverso quattro eventi dedicati a quattro differenti tematiche di forte valore ed importanza per il gruppo. \r

\r

Si tratta di 4 incontri dal taglio istituzionale, a cui parteciperanno un esperto/a del tema, un parterre di aziende di livello nazionale, una persona del gruppo Gattinoni e un giornalista della testata Forbes Italia in veste di moderatore. \r

\r

«La scelta del numero 4 non è casuale – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni – oltre a riprendere il numero dei 40 anni, riflette tematiche, strategie e campi di interesse propri del gruppo, che in questi anni abbiamo portato avanti e che si possono riassumere appunto in quattro aree: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Obiettivo di questi eventi, che non a caso abbiamo scelto di realizzare insieme a un partner editoriale importante come Forbes, è quello di dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi, attorno a temi e valori comuni».\r

\r

Gli eventi, aperti al pubblico previa registrazione, si terranno presso l’Hub Gattinoni di Via Statuto 2 a Milano nel tardo pomeriggio con aperitivo finale. Il primo incontro si terrà a giugno e gli altri tre a settembre, ottobre e novembre 2023. Oltre a Forbes come media partner, gli eventi sono realizzati in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. \r

\r

Partner dell’iniziativa è anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso dallo scorso anno per diventare una realtà sostenibile: tutti e 4 gli eventi sono infatti Carbon Neutral, così come già successo per i precedenti quali l’evento dei 40 anni, lo stand alle manifestazioni fieristiche di Rimini TTG Travel Experience e alla BIT di Milano. Le emissioni di Co2 degli eventi saranno compensate attraverso l’adesione ai progetti green certificati sostenuti dal Gruppo.\r

\r

L’appuntamento del 29 giugno avrà per titolo: “La creatività ha cinque sensi. Dall’ideazione alla realizzazione, il percorso per creare esperienze che lasciano il segno.”\r

\r

Insieme a Elisa Presutti, managing director events del gruppo Gattinoni, protagonisti della serata saranno Tomaso Trussardi, founder fast cars Slow Food, che racconterà il percorso esperienziale che nasce dall’abbinamento di motori e cibo; Luca Cardone, responsabile 5G&Corporate solutions di Windtre, che porterà l’esperienza di creatività e di eventi di una grande azienda; Max Ferrari, co-founder MC2 Saint Barth, esplorerà il comparto della moda; Eliana Salvi, founder e ceo di Cosmic, spiegherà il legame tra creatività, eventi e il mondo di TikTok; infine ci sarà la sound designer Chiara Luzzana, president & ceo Chiara Luzzana Soundscape S.r.l.. \r

Modera Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes.","post_title":"Gruppo Gattinoni: 40 anni di attività in 4 incontri istituzionali","post_date":"2023-06-27T10:34:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687862080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Il rapporto Irpet sul turismo in Toscana nel 2022 certifica la ripresa definitiva dopo i due anni segnati dal Covid. Lo studio sottolinea quegli elementi che hanno consentito il rilancio del turismo toscano: ritorno dei turisti internazionali (in crescita anche quelli nazionali), resilienza e capacità di adattamento del sistema turistico, ricchezza e la varietà delle proprie attrattive che fanno della Toscana una delle mete più richieste a livello mondiale.\r

\r

Dopo il complicato biennio 2020-21, il 2022 è stato l’anno della riscossa: +36,6% delle presenze sul 2021 e avvicinamento ai livelli pre-pandemici (‘solo’ -8,2 rispetto al 2019). Protagonista il turismo internazionale: +92% di presenze rispetto al 2021 (-12% rispetto ai livelli del 2019). Crescita anche per il mercato nazionale: +5% rispetto al 2021 nonostante la riapertura delle destinazioni internazionali e divario rispetto al 2019 pressoché azzerato, -3,8%. Confermano il trend anche i dati del primo trimestre 2023: +36,6% le presenze rispetto al 2022.\r

\r

Il turismo nel 2019 ha inciso per il 12% del Pil toscano. Il consumo turistico nel 2022 è sostanzialmente tornato ai livelli del 2019 attestandosi sui 10 miliardi (resta da recuperare ancora il 4,8%).\r

\r

Le presenze straniere tra il 2021 e il 2022 sono raddoppiate passando da 12,5 a 24 milioni. Non solo europei (+59,3%) ma soprattutto extraeuropei (+303,9%) in particolare da America e Oceania. Le presenze USA hanno registrato un +335,6 rispetto al 2021 praticamente recuperando i livelli 2019. Quelle asiatiche 2022 invece hanno segnato -64,1% in confronto a quelle 2019. Notevole tuttavia il confronto col 2021: +275,7%, con segnali molto confortanti dai mercati dell’estremo oriente anche per il 2023. Ottimo il contributo dai paesi centro-europei di lingua tedesca che, dopo la crescita del 2021, si consolidano anche nel 2022 con un aumento intorno al 30%. I flussi nazionali provengono soprattutto dalle regioni del centro-sud, seppur con un 10% ancora da recuperare rispetto al 2019.\r

\r

Sono soprattutto le strutture alberghiere, in particolare 4 e 5 stelle, a trainare la ripresa 2022, grazie al ritorno del turismo di massa nelle città d’arte e di europei ed extraeuropei. I 5 stelle nel confronto 2019-22 sono i più vicini ai livelli pre pandemia, -4,2%. Il ritardo dei 4 e 3 stelle rispetto al 2019 resta ancora ampio: ricercati da un turismo con minor capacità di spesa, penalizzato da inflazione e aumento del costo dei voli. Aumentano invece le presenze in appartamenti e case affittate su piattaforme online, +38,4% nel 2022 sul 2021, oltrepassando di oltre il 51% i livelli 2019. Buona la performance delle strutture dedicate al turismo a contatto con la natura e all’aria aperta, come i villaggi turistici e gli agriturismi.\r

\r

A fronte di una crescita media annua (al netto delle locazioni turistiche brevi) modesta nel 2008-2019 (+1,1%), con le locazioni turistiche brevi il dato è più che raddoppiato, +2,6%. Con il Covid questo tipo di ricettività si è dimostrato il più resiliente in termini di domanda e il più capace di venire incontro ai bisogni degli utenti.\r

\r

Le destinazioni marittime e quelle montane sono le uniche ad aver pienamente recuperato i livelli 2019: +5,5% e +1,9% rispettivamente. Quelle collinari si fermano al -4,8%. Netto ancora il ritardo delle città d’arte, -23,7%, dipendenti dai flussi internazionali.\r

\r

","post_title":"Toscana è una delle mete più richieste, il 2022 ha segnato la definitiva ripresa","post_date":"2023-06-27T10:28:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687861708000]}]}}