Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte» «Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull’andamento dell’operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un’intervista a SkyTg24 Economia. La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell’Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio». «Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni “legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all’interno del paese che all’esterno, e che ha anche rotte transatlantiche». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell'estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione. «La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell'importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l'auto per poi passare al traghetto». Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall'estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l'Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l'opzione più aderente alle proprie esigenze». Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l'estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». [post_title] => Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024 [post_date] => 2024-03-15T12:30:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710505805000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_378272" align="alignright" width="300"] Il Commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager[/caption] «Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull'andamento dell'operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un'intervista a SkyTg24 Economia. La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell'Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio». «Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni "legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all'interno del paese che all'esterno, e che ha anche rotte transatlantiche». [post_title] => Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte» [post_date] => 2024-03-15T12:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710504073000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero. Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi. Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto. «Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio». “Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”. [post_title] => Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna [post_date] => 2024-03-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710502313000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Juneyao Air avanza lungo il percorso di espansione in Europa con l'apertura di altri due nuovi collegamenti intercontinentali da Shanghai verso Manchester e Bruxelles, che decolleranno dal prossimo luglio. Il volo tra Shanghai e Bruxelles partirà dal 1° luglio con tre frequenze alla settimana operate ogni lunedì, venerdì e domenica; la rotta Shanghai-Manchester sarà invece attiva dal prossimo 3 luglio, sempre con tre collegamenti alla settimana, mercoledì, venerdì e domenica. Le due new entry europee della compagnia aerea cinese si sommano alle più recenti novità che includono il debutto della Shanghai-Atene, dal prossimo aprile, e quello tutto italiano di Milano Malpensa con i voli da Zhengzhou (operativi dallo scorso ottobre); il vettore serve anche Helsinki, con voli sia da Shanghai sia da Zhengzhou. [post_title] => Juneyao Air amplia il network in Europa: nuove rotte da Shanghai per Manchester e Bruxelles [post_date] => 2024-03-15T10:10:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710497433000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il Sud Italia è di fondamentale importanza per noi sia per il traffico outgoing che per quello incoming»: Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare, commenta così la partecipazione della compagnia all'edizione 2024 di Bmt, in corso in questi giorni a Napoli. «Quest'estate - prosegue la manager - opereremo voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali verso Bari, Brindisi, Napoli, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Proprio a Napoli, inoltre, si svolgerà la quinta tappa del nostro roadshow Italy Sales durante il quale stiamo incontrando le agenzie di viaggio, player fondamentali per noi tanto che il nostro fatturato a livello mondo viene generato al 65% proprio dal segmento intermediato». Il vettore è presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5029-5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e i maggiori operatori del settore. Qui è possibile anche iscriversi a Volare, il programma fedeltà che ha già superato la soglia di 1.8 milioni di soci. Il programma conta più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono 8. Inoltre, nella seconda metà dello scorso anno sono state lanciate con successo le carte Co-branded con American Express ed è stata aperta la sezione Executive Reserved, dedicata a vantaggi esclusivi per i nostri soci del Tier più alto. Grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte da Ita Airways, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla compagnia tra le mete più richieste Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. [post_title] => Ita Airways in Bmt: «Sud Italia strategico, oltre 500 voli settimanali da Milano Linate e Roma» [post_date] => 2024-03-15T09:27:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710494837000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green. «Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo». I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio. [post_title] => Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green [post_date] => 2024-03-14T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419203000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012. Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024. Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due. A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno. «In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno». «Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi». [post_title] => Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività [post_date] => 2024-03-14T12:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417642000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma. [caption id="attachment_463459" align="alignright" width="300"] La famiglia Lazzarini[/caption] "Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. [post_title] => Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia [post_date] => 2024-03-14T12:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417626000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora sciopero negli aeroporti tedeschi: il sindacato Ver.di ieri ha esteso l'appello all'astensione dal lavoro del personale di sicurezza anche a venerdì, in almeno dieci scali. La mobilitazione è già in corso negli aeroporti di Amburgo, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia e Berlino e domani si aggiungeranno anche quelli di Hannover, Dortmund, Weeze, Lipsia e Dresda. Gli scioperi viaggiano parallelamente alla trattativa in corso per un aumento salariale per i circa 25.000 dipendenti del settore a livello nazionale. Secondo Ver.di, finora non è stato raggiunto alcun accordo nelle cinque tornate di contrattazione collettiva con l'Associazione federale delle imprese di sicurezza aerea. Le trattative salariali continueranno fino al 20 marzo. Intanto, secondo le stime dell'associazione aeroportuale Adv, a causa dell'azione rischiano di essere cancellati più di 580 voli e 90.000 viaggiatori dovranno riprogrammare. Il più grande aeroporto tedesco, quello di Francoforte, non è interessato dagli scioperi del personale di sicurezza aerea di oggi e domani. Tuttavia, a causa dello sciopero di due giorni del personale di cabina Lufthansa di martedì e mercoledì nei due aeroporti, potrebbero verificarsi ancora ritardi e cancellazioni di voli. [post_title] => Ancora scioperi negli aeroporti tedeschi: centinaia di voli a rischio oggi e domani [post_date] => 2024-03-14T11:14:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710414845000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vestager su lufthansa ita siamo sulla buona strada ma resta il problema delle rotte sovrapposte" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":124,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2816,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell'estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione.\r

\r

«La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell'importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l'auto per poi passare al traghetto».\r

\r

Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall'estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l'Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». \r

\r

A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l'opzione più aderente alle proprie esigenze».\r

\r

Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l'estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». ","post_title":"Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024","post_date":"2024-03-15T12:30:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710505805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_378272\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager[/caption]\r

\r

«Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull'andamento dell'operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un'intervista a SkyTg24 Economia.\r

\r

La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell'Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio».\r

\r

«Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni \"legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all'interno del paese che all'esterno, e che ha anche rotte transatlantiche».","post_title":"Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte»","post_date":"2024-03-15T12:01:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710504073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; si dedicano allo sci ed in generale ad attività sportive, a passeggiate e ad esperienze legate ad eventi enogastronomici; sono pronti a rinunciare a località troppo care per via della minore capacità di spesa, ma non alla possibilità di fare un soggiorno in montagna, magari aggiustando il tiro per evitare di sforare con il budget; prediligono le destinazioni del Nord Italia soprattutto per la settimana bianca; per lo sci nel week end le località montane del Centro Sud recuperano, laddove la performance è stata penalizzata dalle scarse nevicate sull’Appennino. Ma soprattutto: solo il 4,5% di essi ha scelto di recarsi all’estero.\r

\r

Questa la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione delle vacanze sulla neve secondo il rapporto realizzato da Tecnè per conto della Federalberghi.\r

\r

Tra coloro che hanno dedicato alla propria vacanza un’intera settimana (6,5 milioni) e quelli che invece hanno deciso di sciare solo nel week end (2,4 milioni), è certo che l’appuntamento con la neve per gli italiani non è andato deserto.\r

\r

«Per noi è una bella conferma che arriva a ridosso della Pasqua, il che fa ben sperare. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, temendo che il turismo invernale potesse essere penalizzato in termini di performance dalle scarse nevicate. La diretta conseguenza è evidente soprattutto per ciò che riguarda l’Appennino. Attualmente le cime sono ben innevate e lo scenario potrebbe cambiare. Di certo siamo sempre più ammirati del fatto che i nostri concittadini continuano a prediligere mete italiane nel progettare il proprio viaggio». Cosi ha commentato la ricerca di Tecnè il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.\r

\r

«La soluzione in hotel resta la favorita nel periodo delle settimane bianche, una bella boccata di ossigeno per le nostre imprese – ha proseguito Bocca - Tutto questo è di ottimo auspicio».\r

\r

“Ciò che gioca contro la prospettiva di vacanza, di qualsiasi periodo si voglia parlare, è purtroppo l’impatto della minore capacità di spesa – ha concluso il presidente di Federalberghi – Secondo la nostra indagine, sette italiani su dieci hanno dovuto fare i conti con i rincari, orientando diversamente le proprie scelte. E per noi questa non potrà mai essere una buona notizia”.","post_title":"Federalberghi: 8,9 milioni di italiani hanno scelto la montagna","post_date":"2024-03-15T11:31:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Juneyao Air avanza lungo il percorso di espansione in Europa con l'apertura di altri due nuovi collegamenti intercontinentali da Shanghai verso Manchester e Bruxelles, che decolleranno dal prossimo luglio.\r

\r

Il volo tra Shanghai e Bruxelles partirà dal 1° luglio con tre frequenze alla settimana operate ogni lunedì, venerdì e domenica; la rotta Shanghai-Manchester sarà invece attiva dal prossimo 3 luglio, sempre con tre collegamenti alla settimana, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

Le due new entry europee della compagnia aerea cinese si sommano alle più recenti novità che includono il debutto della Shanghai-Atene, dal prossimo aprile, e quello tutto italiano di Milano Malpensa con i voli da Zhengzhou (operativi dallo scorso ottobre); il vettore serve anche Helsinki, con voli sia da Shanghai sia da Zhengzhou.","post_title":"Juneyao Air amplia il network in Europa: nuove rotte da Shanghai per Manchester e Bruxelles","post_date":"2024-03-15T10:10:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710497433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Sud Italia è di fondamentale importanza per noi sia per il traffico outgoing che per quello incoming»: Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare, commenta così la partecipazione della compagnia all'edizione 2024 di Bmt, in corso in questi giorni a Napoli.\r

«Quest'estate - prosegue la manager - opereremo voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali verso Bari, Brindisi, Napoli, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Proprio a Napoli, inoltre, si svolgerà la quinta tappa del nostro roadshow Italy Sales durante il quale stiamo incontrando le agenzie di viaggio, player fondamentali per noi tanto che il nostro fatturato a livello mondo viene generato al 65% proprio dal segmento intermediato». \r

Il vettore è presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5029-5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e i maggiori operatori del settore.\r

Qui è possibile anche iscriversi a Volare, il programma fedeltà che ha già superato la soglia di 1.8 milioni di soci. Il programma conta più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono 8. Inoltre, nella seconda metà dello scorso anno sono state lanciate con successo le carte Co-branded con American Express ed è stata aperta la sezione Executive Reserved, dedicata a vantaggi esclusivi per i nostri soci del Tier più alto.\r

Grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte da Ita Airways, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla compagnia tra le mete più richieste Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

","post_title":"Ita Airways in Bmt: «Sud Italia strategico, oltre 500 voli settimanali da Milano Linate e Roma»","post_date":"2024-03-15T09:27:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710494837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green.\r

\r

«Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo».\r

\r

I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio.","post_title":"Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green","post_date":"2024-03-14T12:26:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710419203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012.\r

\r

Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024.\r

\r

Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.\r

\r

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno.\r

\r

«In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno».\r

\r

«Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività","post_date":"2024-03-14T12:00:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710417642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma.\r

\r

[caption id=\"attachment_463459\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La famiglia Lazzarini[/caption]\r

\r

\"Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”.","post_title":"Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia","post_date":"2024-03-14T12:00:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710417626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora sciopero negli aeroporti tedeschi: il sindacato Ver.di ieri ha esteso l'appello all'astensione dal lavoro del personale di sicurezza anche a venerdì, in almeno dieci scali.\r

\r

La mobilitazione è già in corso negli aeroporti di Amburgo, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia e Berlino e domani si aggiungeranno anche quelli di Hannover, Dortmund, Weeze, Lipsia e Dresda.\r

\r

Gli scioperi viaggiano parallelamente alla trattativa in corso per un aumento salariale per i circa 25.000 dipendenti del settore a livello nazionale. Secondo Ver.di, finora non è stato raggiunto alcun accordo nelle cinque tornate di contrattazione collettiva con l'Associazione federale delle imprese di sicurezza aerea. Le trattative salariali continueranno fino al 20 marzo.\r

\r

Intanto, secondo le stime dell'associazione aeroportuale Adv, a causa dell'azione rischiano di essere cancellati più di 580 voli e 90.000 viaggiatori dovranno riprogrammare. \r

\r

Il più grande aeroporto tedesco, quello di Francoforte, non è interessato dagli scioperi del personale di sicurezza aerea di oggi e domani. Tuttavia, a causa dello sciopero di due giorni del personale di cabina Lufthansa di martedì e mercoledì nei due aeroporti, potrebbero verificarsi ancora ritardi e cancellazioni di voli.","post_title":"Ancora scioperi negli aeroporti tedeschi: centinaia di voli a rischio oggi e domani","post_date":"2024-03-14T11:14:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710414845000]}]}}