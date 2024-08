Utili in calo nel trimestre del Singapore Airlines Group Flessione dell’utile operativo nel primo trimestre di Singapore Airlines Group, il primo segno meno registrato dopo la pandemia: nei tre mesi conclusi lo scorso 30 giugno, il gruppo (Singapore Airlines e la divisione low cost Scoot) ha totalizzato un risultato operativo di 470 milioni di dollari (351 milioni di dollari Usa), in calo di quasi il 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono cresciuti del +5,3% rispetto all’anno precedente, salendo a 4,7 miliardi di dollari di Singapore. I ricavi da passeggeri sono aumentati del 4% rispetto all’anno precedente, in quanto entrambe le compagnie aeree hanno trasportato il 13,8% in più di passeggeri nel trimestre. Ciò ha contribuito a compensare un calo del 4,6% dello yield. Benché si preveda un buon andamento della domanda che nel breve termine “rimarrà sana” lo yield continuerà a rimanere al di sotto dei livelli dell’anno precedente, a causa della maggiore capacità offerta sul mercato. Condividi

\r

I ricavi sono cresciuti del +5,3% rispetto all'anno precedente, salendo a 4,7 miliardi di dollari di Singapore. I ricavi da passeggeri sono aumentati del 4% rispetto all'anno precedente, in quanto entrambe le compagnie aeree hanno trasportato il 13,8% in più di passeggeri nel trimestre. Ciò ha contribuito a compensare un calo del 4,6% dello yield.\r

\r

Benché si preveda un buon andamento della domanda che nel breve termine \"rimarrà sana\" lo yield continuerà a rimanere al di sotto dei livelli dell'anno precedente, a causa della maggiore capacità offerta sul mercato.","post_title":"Utili in calo nel trimestre del Singapore Airlines Group","post_date":"2024-08-01T11:46:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722512769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio ai vertici di Boeing che ha nominato nuovo chief executive officer Robert Kelly Ortberg: veterano del settore, Ortberg - che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 8 agosto - è chiamato a rilanciare la società alle prese con una crisi dietro l'altra che ne hanno compromesso la reputazione.\r

\r

\r

\r

\"La scelta di Ortberg è la migliore notizia che arriva da Boeing da molto tempo. Boeing ha bisogno di un medico che non lasci nulla di intentato e che porti a termine una svolta efficace», affermano gli analisti.\r

\r

Intanto, i risultati del secondo trimestre 2024, hanno evidenziato ricavi inferiori del 15% rispetto al 2023 e una perdita netta di 1,4 miliardi di dollari, quasi dieci volte quella dello stesso trimestre di un anno fa e un flusso di cassa operativo negativo di 3,9 miliardi rispetto al flusso di cassa positivo di 2,875 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2023. Il dato dei primi sei mesi dell'anno vede un fatturato di 33,4 miliardi di dollari contro i 37,67 miliardi dell'anno precedente, nonché un rosso di 7,285 miliardi di dollari contro un utile di 2,56 miliardi.\r

\r

\"Nonostante il trimestre difficile stiamo facendo progressi sostanziali nel rafforzare la gestione della sicurezza e posizionare la società per il futuro\", ha commentato il ceo uscente Dave Calhoun.\r

\r

\r

","post_title":"Boeing: Ortberg è il nuovo ceo. Rosso da 1,4 mld di dollari nel secondo trimestre","post_date":"2024-08-01T10:53:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722509631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance positiva per il collegamento tra Ponta Delgada e Milano Malpensa di Azores Airlines: la compagnia aerea ha infatti confermato la rotta anche per la stagione invernale, che decollerà il prossimo 27 ottobre.\r

\r

Allo stesso modo sono confermati i voli diretti per Montreal e Faro. \"Queste tre operazioni aeree, iniziate ad aprile (Montreal) e giugno (Milano e Faro) - spiega una nota del vettore - consentono ad Azores Airlines di consolidare la propria presenza in mercati con un grande potenziale di crescita, offrendo ai viaggiatori la possibilità di visitare la destinazione Azzorre al di fuori dell'alta stagione e, di conseguenza, contribuendo a mitigare la stagionalità della destinazione\".\r

\r

Gli operativi rappresentano anche una comoda possibilità per viaggiare tra Europa e Nord America con uno scalo alle Azzorre. \r

\r

Dal 27 ottobre, i voli tra Montreal e Ponta Delgada saranno operati due volte alla settimana, il lunedì e il sabato; i voli diretti da Faro saranno effettuati il giovedì e la domenica; mentre quelli da Milano saranno attivi una volta alla settimana il lunedì.\r

\r

I nuovi collegamenti sono già prenotabili attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Azores Airlines conferma la Milano-Ponta Delgada anche per la stagione invernale","post_date":"2024-08-01T10:17:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722507446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss Group International in partnership con il gsa Rep Air sarà operativo con una doppia frequenza settimanale (domenica e lunedì) da Napoli a Sharm El-Sheikh, tra il 4 agosto e il 2 settembre: i voli saranno effettuati da Red Sea Airlines e Star Est Airlines.\r

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con Rep Air che, come annunciato di recente, vedrà uno sviluppo importante anche per tutto il 2025 – dichiara Francesca Deborah Berthold, direttore commerciale del broker aereo con sede a Zurigo -. Una partnership di valore che sottolinea il nostro impegno nel fornire qualità e affidabilità a livello operativo.”\r

Un'opportunità colta dal tour operator Viaggi Buy Bye di Castellammare di Stabia per assicurare al mercato leisure una disponibilità esclusiva dallo scalo di Napoli nelle settimane di altissima stagione con operativi decisamente competitivi.\r

“Ci teniamo a ringraziare il presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu ed il presidente di Aidit Campania Cesare Foà per il supporto a tutto campo con Regione Campania, Comune di Napoli e Gesac – commenta Giuseppe Scandurra, ceo di Rep Air Gsa – Siamo orgogliosi di rappresentare e gestire l’unica operazione charter sul Mar Rosso dall’aeroporto di Capodichino in agosto”.\r

","post_title":"Swiss Group International: due voli settimanali per tutto agosto sulla Napoli-Sharm","post_date":"2024-08-01T10:03:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722506585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo gli esperti del settore, il trasporto aereo mostra già chiari sintomi di crisi derivante dalla fine dell’espansione post-pandemia. In Europa, Lufthansa, Air France e Ryanair hanno annunciato il rallentamento della domanda, così come hanno appena fatto American e Southwest Airlines negli Stati Uniti.\r

\r

Alcuni esperti come Mike Boyd o George Ferguson, citati dai media specializzati, indicano che “ci sarà un bagno di sangue, perché la capacità è stata notevolmente aumentata. Sarà un brutto momento, peggiore di quanto avevamo previsto”.\r

Southwest\r

Southwest ha registrato un calo dei profitti del 46%, cosa che l'ha portata ad annunciare un'immediata modifica delle sue condizioni operative, introducendo una tariffa per posto, cosa che non aveva mai applicato sin dalla sua fondazione.\r

\r

Tra pochi giorni si conosceranno i dati di IAG, il gruppo in cui fanno parte sia Iberia che Vueling, e che presentava risultati migliori rispetto ai suoi due rivali tradizionali, Air France e Lufthansa.","post_title":"Gli analisti del trasporto aereo sono pessimisti: \"Già chiari i segnali di crisi\"","post_date":"2024-07-31T12:03:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722427409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rex Airlines ha messo a terra tutti i suoi voli: la terza compagnia aerea australiana - specializzata in voli verso decine di piccole città regionali in tutto il Paese, molte delle quali non sono servite dai più grandi competitor, Qantas e Virgin Australia - è entrata in amministrazione controllata.\r

Fondata nel 2002 dopo il fallimento di Ansett, Rex vola attraverso un network di circa 56 aeroporti con una flotta di 66 aeromobili, per lo più Saab 340 da 34 posti, ma anche nove Boeing 737-800. Dal 2020 ha utilizzato questi aerei più grandi per operare tra città più grandi come Melbourne, Sydney e Brisbane: questi voli sono stati cancellati e i 737-800 sono stati messi a terra.\r

\r

“Tutti gli aerei regionali continuano a volare come da programma” spiega una nota del vettore.\r

\r

Sia Qantas sia Virgin Australia sono intervenute per offrire assistenza ai passeggeri in possesso di biglietti Rex ora inutilizzabili, con riprotezione sui propri voli: a titolo gratuito.\r

\r

Il fermo di Rex Airlines arriva pochi mesi dopo il fallimento di un'altra compagnia aerea australiana, Bonza.","post_title":"Rex Airlines entra in amministrazione controllata: voli a terra","post_date":"2024-07-31T10:21:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722421302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bees Airlines ha avviato il countdown per il decollo dei primi voli di linea: la neonata compagnia aerea della Romania sarà operativa da da due aeroporti in Romania e uno in Moldavia e tra le destinazioni previste dal network iniziale ha incluso anche Verona, unica città servita in Italia.\r

\r

La programmazione prevede quindi, dall'aeroporto di Bucarest collegamenti per Irakleion (2 volte a settimana dal 5 agosto); Praga Václav Havel (3 volte a settimana dal 23 agosto), Verona (2 volte a settimana dal 27 agosto), Tel Aviv Ben Gurion (2 volte a settimana dal 1° settembre), e Karlsruhe/Baden-Baden (2 volte a settimana dal 23 settembre).\r

\r

La compagnia collegherà inoltre Suceava con Tel Aviv (settimanalmente dal 7 settembre) e Karlsruhe/Baden-Baden (due volte alla settimana a partire dall'11 ottobre), e Chisinau International con Verona (due volte alla settimana da agosto).\r

\r

“Ma in calendario ci sono già altre destinazioni, che annunceremo ai nostri passeggeri al momento giusto”, ha dichiarato l'amministratore delegato Viktor Antohe.\r

\r

Bees Airlines opera attualmente con un solo A320-200 e ha in wet lease un'altro velivolo dello stesso tipo da Fly2Sky, che utilizza per voli charter e leisure; la compagnia sarebbe intenzionata a passare agli A321-200, ma il progetto è al momento frenato dalla mancanza di aeromobili disponibili.","post_title":"Decollo d'agosto per la rumena Bees Airlines. Voli anche per Verona","post_date":"2024-07-31T09:50:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722419406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines ha accolto in flotta il primo dei sei nuovi Airbus A220-300, aeromobile che segna l'avvio dell'ambizioso piano di rinnovo della flotta. Il velivolo è stato consegnato da Air Lease Corporation.\r

\r

Nell'anno in cui celebra il suo 35° anniversario, la compagnia di bandiera croata e membro di Star Alliance ha infatti intrapreso il più grande progetto della sua storia: il rinnovo dell'intera flotta di aeromobili. Una volta completate le consegne la flotta sarà composta da 15 nuovi A220.\r

\r

L'arrivo del secondo aereo è prevista per la fine del 2024, mentre le consegne dei sei successivi sono previste per il 2025, quattro per il 2026 e tre per il 2027. Oltre ad Alc, i nuovi aeromobili sono stati acquistati con contratti di leasing con Griffin Global Asset Management e Azorra.\r

\r

La nuova flotta “semplificherà l'ulteriore sviluppo dell'attività e le operazioni di successo e sostenibili della compagnia aerea” si legge in un comunicato stampa della compagnia.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: decolla il rinnovo della flotta con l'arrivo del primo A220-300","post_date":"2024-07-31T09:25:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722417915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba.\r

\r

La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. \r

\r

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente.\r

\r

«Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività».\r

\r

E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone».\r

\r

Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. \r

\r

Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica.\r

\r

A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio.\r

\r

\r

\r

Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore.\r

\r

Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. \r

\r

La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante.\r

\r

«Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura».\r

\r

La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico.\r

\r

","post_title":"La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile","post_date":"2024-07-31T09:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722417004000]}]}}