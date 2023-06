UrbanV collabora con Sita e crea un’esperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a Roma UrbanV, l’operatore italiano di vertiporti, ha siglato un memorandum d’intesa con Sita per sviluppare un’esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. Dal vertiporto di test di UrbanV situato all’aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. Sita metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l’emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (Aam), sviluppando nuovi standard operativi e un’esperienza digital-first per i passeggeri. Le due società collaboreranno inoltre per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana. UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVtole integrati nell’ecosistema dell’aviazione locale, come l’aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di Sita, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori Aam.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rinnova la partnership tra Costa Crociere e National Geographic, grazie a un nuovo portafoglio di escursioni per dieci esperienze a terra inedite, disponibili per gli itinerari in Mediterraneo, isole Canarie e Madera. In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura. Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell'umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell'esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell'apicoltura e dell'importanza delle api per l'ecosistema. Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino. Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola. In quest'area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l'ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato. [post_title] => Si rinnova la partnership Costa Crociere - National Geographic con dieci nuove escursioni [post_date] => 2023-06-13T14:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686666587000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca. Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno - 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine. “Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia - ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”. [post_title] => Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia [post_date] => 2023-06-13T12:07:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686658078000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447600" align="alignleft" width="300"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption] E' tornato operativo nelle scorso settimane - dopo tre anni di lavori di riqualificazione e un investimento da 300 milioni di dollari - il Nassau Cruise Port presso Prince George Wharf. L'intervento ha visto l'aggiunta di un sesto ormeggio, un nuovo terminal, attrazioni culturali – come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento. «Il nuovo Nassau Cruise Port offre un'esperienza completamente nuova per i crocieristi - ha commentato Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell'aviazione -. La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno.” Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo - un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione – realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy "Vola" Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano. "Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019", afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau. “Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme”. Sempre in tema record, all'inizio di quest'anno il Nassau Cruise Port ha accolto ben 28.554 crocieristi in un giorno, un numero impressionante mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas. [caption id="attachment_447601" align="alignright" width="300"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption] [post_title] => Bahamas: operativo il rinnovato Nassau Cruise Port. Attesi 4,2 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-06-13T11:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686656829000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UrbanV, l'operatore italiano di vertiporti, ha siglato un memorandum d'intesa con Sita per sviluppare un'esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. Dal vertiporto di test di UrbanV situato all'aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. Sita metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l'emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (Aam), sviluppando nuovi standard operativi e un'esperienza digital-first per i passeggeri. Le due società collaboreranno inoltre per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana. UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVtole integrati nell'ecosistema dell'aviazione locale, come l'aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di Sita, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori Aam. [post_title] => UrbanV collabora con Sita e crea un'esperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a Roma [post_date] => 2023-06-13T11:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686654608000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate. Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione. "Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea. Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023. [post_title] => City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319 [post_date] => 2023-06-12T13:11:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686575460000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fam trip ad hoc realizzato in collaborazione con Ita Airways è stato l'occasione per presentare la nuova programmazione India griffata Columbus. Riservato a un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e accompagnato dalla nuova direttrice del to, Manuela Altinier, nonché dalla business sales per il Triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, il viaggio si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni. L'itinerario ha quindi toccato Haridwar, città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala, capitale buddista e sede del governo tibetano in esilio, e Amritsar, dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple. "Abbiamo voluto che il nostro fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer. E grazie alla disponibilità e all’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio - racconta la stessa Manuela Altinier -. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio: i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar; pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna; festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh; raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso; provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony: la cerimonia dell'ammaina bandiera al confine Attari-Wagah, caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall'alzare le gambe il più in alto possibile; un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni". Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, l'offerta India è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator: "Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui grandi classici, suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre agli itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici, abbiamo pensato a proposte dalla forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione. La linea Platinum dedicata al lusso nasce dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge Safari e di palazzi gestiti da Maharaja, nonché soprattutto dall’esclusivo rapporto con la catena Aman: un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale". Ita Airways collega con quattro voli settimanali Roma Fiumicino a Delhi con tratte dirette. I collegamenti aumenteranno a cinque con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 Neo [post_title] => Un gruppo di agenti in viaggio con Columbus per scoprire la nuova programmazione India del to [post_date] => 2023-06-12T10:48:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686566885000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta è protagonista di una nuova puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che andrà in onda il prossimo 15 giugno su Sky e in streaming su Now. E' la prima volta che lo show dedica due puntate a destinazioni estere e Malta è una di queste. Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel presenti sull’isola, sono in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina. Si tratta di 4 strutture eccellenti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie a Malta dove oggi sono presenti alberghi pronti a ricevere un ampio range di clientela, soddisfacendo anche quella più raffinata ed esigente. I 4 hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, ma mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati dove, accolti da ogni confort, si può respirare la storia gloriosa dell’arcipelago maltese. Inoltre, le 4 strutture, accuratamente selezionate dalla produzione, si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura. “Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel, ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, persone capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus - ha commentato Barbieri -. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende”. [post_title] => Bruno Barbieri sbarca a Malta con la prima puntata all'estero di 4 Hotel [post_date] => 2023-06-12T09:54:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686563691000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways amplia le possibilità di sperimentare il QVerse, che consente agli utenti di navigare per l'organizzazione del viaggio in una coinvolgente esperienza digitale, prima ancora di entrare in aeroporto. Volare nel futuro è possibile, insieme all'equipaggio di cabina MetaHuman "Sama" - che prende il nome da "cielo" in arabo - che assiste gli utenti durante il viaggio attraverso i vari banchi di check-in di First Class, Premium Lounge e cabine di Business ed Economy Class. L'esperienza nel mondo del metaverso - lanciata nell'aprile 2022 - è stata dunque ampliata per includere la nuova Business Class Suite e l'Economy Class del Boeing 787-9 e la Qsuite e l'Economy Class dell'Airbus A350-1000. I passeggeri possono ora esplorare anche l'oasi di lusso della Al Safwa First Class Lounge e la tranquillità della Al Mourjan Business Class lounge all'aeroporto Hamad di Doha. Gli utenti di QVerse avranno la possibilità di usufruire di uno sconto fino al 10% durante la scoperta dei nuovi ambienti, che potrà poi essere utilizzato per la prenotazione di biglietti per la Premium e l’Economy Class con Qatar Airways. Inoltre, avranno l'opportunità di provare l'esperienza immersiva di Qatar Airways, prima di procedere con la prenotazione del viaggio attraverso un network che conta oltre 160 destinazioni. Durante la navigazione nel QVerse, ai passeggeri verranno presentate le tariffe più competitive della compagnia aerea per i prossimi sei mesi. Gli utenti possono anche continuare a esplorare le cabine di bordo, dalle caratteristiche dei sedili a un assaggio dei menu della Business e dell'Economy Class. QVerse è disponibile in oltre 10 lingue, tra cui arabo, cinese (tradizionale e semplificato), inglese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e tailandese. [post_title] => Qatar Airways amplia le esperienze a disposizione dei passeggeri nel QVerse [post_date] => 2023-06-09T09:26:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686302805000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli Stati Uniti semplificano l'iter per l'ottenimento dell'Esta: d'ora in poi è infatti possibile richiederlo attraverso una nuova app mobile, scaricabile gratuitamente dall'App Store (Apple) o dal Google Play Store (Android). "La nuova applicazione Esta rafforza la strategia dello U.S. Customs and Border Protection in materia di applicazioni mobili. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo essere sempre all'avanguardia", ha dichiarato Matthew Davies, direttore esecutivo dei Programmi di ammissibilità e passeggeri del Cbp. "Continueremo a innovare e a implementare tecnologie per snellire i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori". Prima del lancio dell'applicazione mobile Esta, i viaggiatori richiedevano l'autorizzazione solo attraverso il sito web ufficiale del Cbp, che continua a gestire le domande Esta. Con l'aumento dell'uso di smartphone e tablet, il Cbp ha riconosciuto la necessità di fornire un'esperienza mobile-friendly ai richiedenti. L'app mobile è disponibile in 24 lingue diverse ed è stata progettata per servire i viaggiatori di tutti i 40 Paesi i cui cittadini sono autorizzati dal Dhs a recarsi negli Stati Uniti per affari o turismo per soggiorni fino a 90 giorni senza visto. Grazie alla app i viaggiatori avranno il programma viaggio senza visto nel palmo della mano e potranno: avviare una domanda Esta; scansionare un'immagine del proprio passaporto; far leggere e confermare il passaporto; caricare un video selfie dal vivo per confermare la propria identità; aggiungere dettagli personali e di viaggio alla domanda; rispondere alle domande di ammissibilità; rivedere e inviare la domanda; apportare modifiche o aggiornamenti alla propria domanda o al proprio profilo; ricevere notifiche e aggiornamenti sullo stato della domanda; risparmiare tempo memorizzando le proprie preferenze e i dettagli del profilo all'interno dell'applicazione. L'Esta è stato uno strumento di sicurezza e di controllo molto efficace nell'ambito del Programma Viaggio senza Visto: dalla sua istituzione nell'agosto 2008, il Cbp ha approvato milioni di domande. [post_title] => Stati Uniti: una nuova app per richiedere l'Esta direttamente dallo smartphone [post_date] => 2023-06-08T14:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686233720000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "urbanv collabora con sita e crea unesperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1362,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rinnova la partnership tra Costa Crociere e National Geographic, grazie a un nuovo portafoglio di escursioni per dieci esperienze a terra inedite, disponibili per gli itinerari in Mediterraneo, isole Canarie e Madera. In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura.\r

\r

Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell'umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell'esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell'apicoltura e dell'importanza delle api per l'ecosistema.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino.\r

\r

Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola. In quest'area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l'ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato.","post_title":"Si rinnova la partnership Costa Crociere - National Geographic con dieci nuove escursioni","post_date":"2023-06-13T14:29:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686666587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca.\r

\r

Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno - 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine.\r

\r

“Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia - ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”.\r

\r

","post_title":"Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia","post_date":"2023-06-13T12:07:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686658078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447600\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption]\r

E' tornato operativo nelle scorso settimane - dopo tre anni di lavori di riqualificazione e un investimento da 300 milioni di dollari - il Nassau Cruise Port presso Prince George Wharf. L'intervento ha visto l'aggiunta di un sesto ormeggio, un nuovo terminal, attrazioni culturali – come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento.\r

«Il nuovo Nassau Cruise Port offre un'esperienza completamente nuova per i crocieristi - ha commentato Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell'aviazione -. La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno.”\r

Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo - un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione – realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy \"Vola\" Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano.\r

\"Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019\", afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau. “Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme”.\r

Sempre in tema record, all'inizio di quest'anno il Nassau Cruise Port ha accolto ben 28.554 crocieristi in un giorno, un numero impressionante mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_447601\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption]","post_title":"Bahamas: operativo il rinnovato Nassau Cruise Port. Attesi 4,2 milioni di passeggeri","post_date":"2023-06-13T11:47:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686656829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UrbanV, l'operatore italiano di vertiporti, ha siglato un memorandum d'intesa con Sita per sviluppare un'esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. \r

\r

Dal vertiporto di test di UrbanV situato all'aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. Sita metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l'emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (Aam), sviluppando nuovi standard operativi e un'esperienza digital-first per i passeggeri.\r

\r

Le due società collaboreranno inoltre per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana. \r

\r

UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVtole integrati nell'ecosistema dell'aviazione locale, come l'aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di Sita, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori Aam.","post_title":"UrbanV collabora con Sita e crea un'esperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a Roma","post_date":"2023-06-13T11:10:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686654608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate.\r

\r

Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione.\r

\r

\"Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa\", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea.\r

\r

Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023.","post_title":"City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319","post_date":"2023-06-12T13:11:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686575460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fam trip ad hoc realizzato in collaborazione con Ita Airways è stato l'occasione per presentare la nuova programmazione India griffata Columbus. Riservato a un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e accompagnato dalla nuova direttrice del to, Manuela Altinier, nonché dalla business sales per il Triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, il viaggio si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni. L'itinerario ha quindi toccato Haridwar, città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala, capitale buddista e sede del governo tibetano in esilio, e Amritsar, dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple.\r

\r

\"Abbiamo voluto che il nostro fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer. E grazie alla disponibilità e all’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio - racconta la stessa Manuela Altinier -. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio: i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar; pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna; festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh; raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso; provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony: la cerimonia dell'ammaina bandiera al confine Attari-Wagah, caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall'alzare le gambe il più in alto possibile; un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni\".\r

\r

Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, l'offerta India è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator: \"Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui grandi classici, suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre agli itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici, abbiamo pensato a proposte dalla forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione. La linea Platinum dedicata al lusso nasce dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge Safari e di palazzi gestiti da Maharaja, nonché soprattutto dall’esclusivo rapporto con la catena Aman: un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale\".\r

\r

Ita Airways collega con quattro voli settimanali Roma Fiumicino a Delhi con tratte dirette. I collegamenti aumenteranno a cinque con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 Neo","post_title":"Un gruppo di agenti in viaggio con Columbus per scoprire la nuova programmazione India del to","post_date":"2023-06-12T10:48:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686566885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta è protagonista di una nuova puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che andrà in onda il prossimo 15 giugno su Sky e in streaming su Now. E' la prima volta che lo show dedica due puntate a destinazioni estere e Malta è una di queste.\r

Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel presenti sull’isola, sono in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina.\r

Si tratta di 4 strutture eccellenti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie a Malta dove oggi sono presenti alberghi pronti a ricevere un ampio range di clientela, soddisfacendo anche quella più raffinata ed esigente.\r

I 4 hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, ma mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati dove, accolti da ogni confort, si può respirare la storia gloriosa dell’arcipelago maltese. Inoltre, le 4 strutture, accuratamente selezionate dalla produzione, si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura.\r

\r

“Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel, ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, persone capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus - ha commentato Barbieri -. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende”.\r

","post_title":"Bruno Barbieri sbarca a Malta con la prima puntata all'estero di 4 Hotel","post_date":"2023-06-12T09:54:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686563691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia le possibilità di sperimentare il QVerse, che consente agli utenti di navigare per l'organizzazione del viaggio in una coinvolgente esperienza digitale, prima ancora di entrare in aeroporto. Volare nel futuro è possibile, insieme all'equipaggio di cabina MetaHuman \"Sama\" - che prende il nome da \"cielo\" in arabo - che assiste gli utenti durante il viaggio attraverso i vari banchi di check-in di First Class, Premium Lounge e cabine di Business ed Economy Class.\r

L'esperienza nel mondo del metaverso - lanciata nell'aprile 2022 - è stata dunque ampliata per includere la nuova Business Class Suite e l'Economy Class del Boeing 787-9 e la Qsuite e l'Economy Class dell'Airbus A350-1000. I passeggeri possono ora esplorare anche l'oasi di lusso della Al Safwa First Class Lounge e la tranquillità della Al Mourjan Business Class lounge all'aeroporto Hamad di Doha.\r

Gli utenti di QVerse avranno la possibilità di usufruire di uno sconto fino al 10% durante la scoperta dei nuovi ambienti, che potrà poi essere utilizzato per la prenotazione di biglietti per la Premium e l’Economy Class con Qatar Airways. Inoltre, avranno l'opportunità di provare l'esperienza immersiva di Qatar Airways, prima di procedere con la prenotazione del viaggio attraverso un network che conta oltre 160 destinazioni. Durante la navigazione nel QVerse, ai passeggeri verranno presentate le tariffe più competitive della compagnia aerea per i prossimi sei mesi. Gli utenti possono anche continuare a esplorare le cabine di bordo, dalle caratteristiche dei sedili a un assaggio dei menu della Business e dell'Economy Class.\r

QVerse è disponibile in oltre 10 lingue, tra cui arabo, cinese (tradizionale e semplificato), inglese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e tailandese.","post_title":"Qatar Airways amplia le esperienze a disposizione dei passeggeri nel QVerse","post_date":"2023-06-09T09:26:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686302805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli Stati Uniti semplificano l'iter per l'ottenimento dell'Esta: d'ora in poi è infatti possibile richiederlo attraverso una nuova app mobile, scaricabile gratuitamente dall'App Store (Apple) o dal Google Play Store (Android).\r

\r

\"La nuova applicazione Esta rafforza la strategia dello U.S. Customs and Border Protection in materia di applicazioni mobili. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo essere sempre all'avanguardia\", ha dichiarato Matthew Davies, direttore esecutivo dei Programmi di ammissibilità e passeggeri del Cbp. \"Continueremo a innovare e a implementare tecnologie per snellire i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori\".\r

\r

Prima del lancio dell'applicazione mobile Esta, i viaggiatori richiedevano l'autorizzazione solo attraverso il sito web ufficiale del Cbp, che continua a gestire le domande Esta. Con l'aumento dell'uso di smartphone e tablet, il Cbp ha riconosciuto la necessità di fornire un'esperienza mobile-friendly ai richiedenti.\r

\r

L'app mobile è disponibile in 24 lingue diverse ed è stata progettata per servire i viaggiatori di tutti i 40 Paesi i cui cittadini sono autorizzati dal Dhs a recarsi negli Stati Uniti per affari o turismo per soggiorni fino a 90 giorni senza visto.\r

\r

Grazie alla app i viaggiatori avranno il programma viaggio senza visto nel palmo della mano e potranno: avviare una domanda Esta; scansionare un'immagine del proprio passaporto; far leggere e confermare il passaporto; caricare un video selfie dal vivo per confermare la propria identità; aggiungere dettagli personali e di viaggio alla domanda; rispondere alle domande di ammissibilità; rivedere e inviare la domanda; apportare modifiche o aggiornamenti alla propria domanda o al proprio profilo; ricevere notifiche e aggiornamenti sullo stato della domanda; risparmiare tempo memorizzando le proprie preferenze e i dettagli del profilo all'interno dell'applicazione.\r

\r

L'Esta è stato uno strumento di sicurezza e di controllo molto efficace nell'ambito del Programma Viaggio senza Visto: dalla sua istituzione nell'agosto 2008, il Cbp ha approvato milioni di domande.","post_title":"Stati Uniti: una nuova app per richiedere l'Esta direttamente dallo smartphone","post_date":"2023-06-08T14:15:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686233720000]}]}}