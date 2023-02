United Airlines raddoppia su Napoli: secondo volo giornaliero per New York, dal 23 giugno United Airlines corre verso l’estate italiana con un ulteriore incremento dell’offerta per New York che prevede l’aggiunta di un secondo volo giornaliero da Napoli. Il nuovo collegamento sulla Capodichino-Newark sarà attivo dal prossimo 23 giugno e fino al 7 settembre e operato con un Boeing 767-300 High J, “che prevede un maggiore numero di poltrone in classe business – spiega Walter Cianciusi, country sales manager di United Airlines in Italia -: 46 posti in business, 22 in classe Premium e 99 in economy”. Il volo, che si affiancherà quindi durante il picco della stagione estiva a quello già programmato da Napoli e operativo dal 6 maggio, “risponde innanzitutto all’elevatissima domanda che registriamo dagli Stati Uniti. Un solo volo non è infatti in grado di reggere all’impatto delle richieste. Poi, naturalmente, garantirà anche maggiori scelta e opzioni per i passeggeri italiani diretti negli Usa”. Lo schedule del nuovo servizio prevede il decollo da Newark alle 22.15 con arrivo a Napoli alle 13.00; partenza da Capodichino alle 15.00 e atterraggio negli Usa alle 19.05.

