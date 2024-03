Turkmenistan Airlines è operativa sulla Milano Malpensa-Ashgabat. E punta a crescere Turkmenistan Airlines ha inaugurato ieri il suo primo volo passeggeri dall’hub di Ashgabat a Milano Malpensa: il collegamento viene operato una volta alla settimana, il mercoledì, con un Boeing 737-800, ma potrebbe presto raddoppiare in base ai dati di traffico. «Milano è la nostra terza destinazione europea dopo Londra Heathrow e Francoforte – ha dichiarato Kerim Baymyradov, ground handling & cargo manager della compagnia di bandiera del Turkmenistan – e la prima che abbiamo aperto in Europa dopo la pandemia. Una pietra miliare, che ci porta in una destinazione tra le più dinamiche in Europa e una scelta che riflette la domanda di viaggio e la volontà di contribuire a rafforzare il legame tra i due paesi, dopo che la scorsa estate abbiamo attivato i primi collegamenti solo merci, operati con un A330-200». Il vettore oggi vola attraverso un network «di 20 destinazioni in 11 paesi asiatici ed europei e in flotta contiamo due B777-200 e 2 B777-300 l’ultimo dei quali è stato acquistato lo scorso anno – afferma Daniyar Jorayev, head of economic relations department della compagnia – e sono impiegati sulle rotte per Ho chi Minh, Kuala Lumpur e Bangkok mentre i -200 sono utilizzati sulle due rotte per Londra e Francoforte. In futuro, una volta consolidato il traffico, puntiamo a operare anche su Milano con i B777, unendo il servizio cargo a quello passeggeri». Una crescita che passa da un primo aumento delle frequenze che passerebbero, dal prossimo 6 aprile a due alla settimana. «In questo momento vogliamo incentivare principalmente l’utilizzo del nostro hub di Ashgabat che, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta uno snodo ideale per raggiungere destinazioni quali Bangkok, Pechino, Delhi, oltre alla Thailandia e Malesia». La compagnia, che in Italia ha scelto Edograf come gsa, per la distribuzione fa perno su «Hahn Air con la pubblicazione dei voli in tutti i gds con il codice H1». Malpensa e la scommessa sull’Asia Grandi aspettative anche per l’aeroporto di Milano Malpensa, che con l’arrivo di Turkmenistan Airlines aggiunge un nuovo tassello all’offerta di collegamenti verso il continente asiatico: «Il lancio di questo volo si inserisce in una fase di crescita molto positiva per Malpensa, dopo un 2023 in cui sono stati raggiunti e anzi leggermente superati i volumi di traffico 2019 – afferma Aldo Schmid, head of aviation, marketing and traffic rights Sea -. E i primi due mesi del 2024 sono stati estremamente positivi con un +12% di crescita passeggeri, con premesse altrettanto positive per la summer, in particolare sull’Asia, avremo una crescita di capacità 18% rispetto al 2023. Con 33 rotte in 24 Paesi, operate da 28 compagnie lo scalo di Malpensa è al quarto posto tra quelli in Europa occidentale per connettività sull’Asia, in termini di destinazioni servite e di compagnie aeree operative».

