Turkish Airlines sbarca in Australia con la Istanbul-Melbourne (via Singapore) Turkish Airlines completa il puzzle dei propri voli a livello globale con il debutto in Australia: il collegamento tra Istanbul e Melbourne decollerà dal prossimo 15 marzo con tre frequenze alla settimana, operate da un A350-900 via Singapore. La città dello stato di Victoria sarà la 346ª destinazione della compagnia turca in 130 Paesi. Turkish sarà l’unica compagnia aerea europea a operare voli verso l’aeroporto di Melbourne. “Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo – ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo”. I nuovi voli aumenteranno anche l’accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul. Nel mirino, per il futuro, l’apertura di voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l’acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines completa il puzzle dei propri voli a livello globale con il debutto in Australia: il collegamento tra Istanbul e Melbourne decollerà dal prossimo 15 marzo con tre frequenze alla settimana, operate da un A350-900 via Singapore. La città dello stato di Victoria sarà la 346ª destinazione della compagnia turca in 130 Paesi. Turkish sarà l'unica compagnia aerea europea a operare voli verso l'aeroporto di Melbourne. "Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo - ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo". I nuovi voli aumenteranno anche l'accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul. Nel mirino, per il futuro, l'apertura di voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l'acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne. [post_title] => Turkish Airlines sbarca in Australia con la Istanbul-Melbourne (via Singapore) [post_date] => 2024-01-22T09:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705915819000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. [post_title] => La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv [post_date] => 2024-01-19T11:43:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664633000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 parte con tante novità per Cyclando, società specializzata nell'organizzazione di tour in bicicletta in Europa. In arrivo sono infatti nuove risorse per i reparti marketing, tecnologia e Ux/Ui (user experience e user interface). Allo stesso tempo, l'operatore modenese ha deciso di espandere il proprio raggio d'azione ai mercati di Usa, Canada e Australia, proponendo anche in questi paesi i propri itinerari in bici nel Vecchio continente. "Questo è un momento emozionante nella nostra crescita aziendale - spiega Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. L'ampliamento del nostro team e l'apertura di nuovi mercati rappresentano infatti un passo decisivo verso il raggiungimento della nostra visione di offrire esperienze in bicicletta indimenticabili in tutto il mondo". [post_title] => Cyclando amplia il team e si apre ai mercati Usa, Canada e Australia [post_date] => 2024-01-19T11:11:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662694000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Toccherà otto importanti località sciistiche italiane il Radio Italia Winterland Tour 2024 organizzato da Radio Italia in partnership tra gli altri con Alpitour World, che per l'occasione metterà a disposizione un aereo gigante gonfiabile brandizzato con i colori Neos, atterrato appositamente sulle piste da sci per fare foto e creare attrazione. Le tappe del Radio Italia Winterland Tour in calendario includono il 20-21 gennaio a Gressoney La Trinitè, il 27-28 gennaio a La Thuile, il 3-4 febbraio a Limone Piemonte, il 10-11 febbraio a Bardonecchia, il 17-18 febbraio a Pila, il 24-25 febbraio a Madesimo, il 2-3 marzo a Tonale e il 9-10 marzo Folgaria. A ogni appuntamento sarà presente anche la Snow Beach Bravo: un’ampia area totalmente dedicata al relax, dove riposare e assistere nel pieno comfort alle attività in programma durante la giornata. Sarà presente anche un photo booth da cartolina e un mega mappamondo con cui giocare. Sono previsti pure il Puddle Neos, nuovi giochi da spiaggia e musicali in compagnia delle mascotte di Bravo, oltre alla possibilità di vincere una vacanza firmata Alpitour World in Messico. “Da domani fino al 10 marzo, saremo in alcune delle principali località sciistiche italiane con un villaggio turistico invernale posizionato direttamente sulle piste da sci - spiega il direttore marketing e commerciale di Radio Italia, Alessandro Volanti -. Un complesso diffuso con giochi, attività sportive, iniziative, tanta musica e animazione con il nostro Sergio Labruna. Un appuntamento da non perdere, accessibile a tutti”. [post_title] => Al via sulle piste da sci il Radio Italia Winterland Tour in partnership con Alpitour [post_date] => 2024-01-19T10:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705660151000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva. Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line. L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale. Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme. Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza. Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano. [gallery ids="459738,459741,459740"] [post_title] => Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo [post_date] => 2024-01-19T10:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705659744000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways e All Nippon Airways hanno aperto le vendite dei voli in codeshare, come previsto dall'accordo recentemente siglato. La nuova partnership commerciale garantirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri, che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda, i rispettivi hub di riferimento. L'intesa, attiva dal 24 gennaio, prevede che i viaggiatori di Ita e All Nippon Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio all'aeroporto di destinazione finale. Ita Airways applicherà il suo codice "AZ" su 5 destinazioni nazionali in Giappone (Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Okinawa e Itami). All Nippon Airways, invece, applicherà il suo codice "NH" sui voli di Ita Airways tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino e sui voli in collegamento da Fiumicino verso 5 destinazioni domestiche in Italia (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli). Ita e Ana stanno valutando di espandere ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo nel prossimo futuro i propri codici su altre destinazioni. Con l’accordo siglato con All Nippon Airways salgono a 34 i codeshare di Ita Airways, risultato raggiunto in poco più di due anni dall’avvio delle operazioni della Compagnia. [post_title] => Ita Airways: aperte le vendite dei voli in codeshare con All Nippon Airways [post_date] => 2024-01-19T08:52:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705654339000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una pietra di colore viola, personalizzata con 22 simboli strani e con un messaggio da decifrare. E' un mistero che si svelerà nelle prossime settimane la nuova attrazione 2024 di Gardaland. La pietra, segno dell'inizio dei lavori di costruzione, è stata simbolicamente posata al centro del cantiere. Quello che si sa, al momento, è che sarà una novità avventurosa: un’attrazione per gli amanti del brivido a partire dalla generazione X a quella Z fino alla gen Alpha e potrà trasportare circa 350 persone all’ora, con un’altezza superiore ai 120 centimetri. Posizionata in un’area di 494 metri quadrati, prenderà il posto del Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat. Ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico la nuova attrazione, della quale non è stato ancora svelato il nome, saprà dunque accogliere più generazioni diverse fra loro. La pietra, realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort in circa dieci step per un totale di 100 ore di lavoro, al termine del cantiere verrà posizionata nella nuova attrazione. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione, certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario” sottolinea la ceo del parco, Sabrina de Carvalho. [post_title] => Gardaland: al via i lavori per una nuova, misteriosa attrazione [post_date] => 2024-01-18T12:36:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705581371000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair a caccia di personale da assumere in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2024. La low cost irlandese ricerca assistenti di volo un po' in tutta Italia e nello specifico anche in Sicilia, a Palermo e Catania. Appuntamento nel capoluogo siciliano mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10:30 all’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi. A Catania, invece, giovedì 25 gennaio a partire dalle 10:30 si svolgerà un appuntamento al BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27. Gli interessati dovranno presentarsi ai colloqui, portando una copia (digitale o fisica) di curriculum vitae (aggiornato), foto a figura intera, copia del passaporto e passaporto effettivo. È possibile consultare il sito della compagnia nella sezione dedicata per avere maggiori informazioni. [post_title] => Ryanair recluta assistenti di volo in Sicilia: a Palermo e Catania il 24 e 25 gennaio [post_date] => 2024-01-18T12:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705579788000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'indiana Akasa Air dà fiducia a Boeing con un ordine per 150 B737 Max, che supporteranno l'espansione del network domestico e internazionale della compagnia aerea. Quello del vettore indiano è il primo importante annuncio di ordini per il travagliato Max di Boeing, dopo l'incidente che a inizio 2024 ha coinvolto Alaska Airlines, anche se l'ordine di Akasa non include la versione 737 Max 9 finita nel mirino delle autorità di sicurezza. L'ordine è stato annunciato in occasione dell'esposizione aerea "Wings India" nella città meridionale di Hyderabad, che ha riunito costruttori di aerei, compagnie aeree e funzionari governativi per sfruttare al meglio il boom dei viaggi in India, con una specifica attenzione alle rotte internazionali. «Ci sentiamo molto fiduciosi sul tipo di aereo che abbiamo... anche visto l'impegno di Boeing nel modo in cui ha gestito questo problema", ha dichiarato a Reuters Priya Mehra, responsabile delle relazioni legali, normative e strategiche di Akasa. L'ordine di Akasa include i 737 Max 10 e Max 8-200; Mehra ha dichiarato che la compagnia aerea non intende diversificare la propria flotta. Attualmente opera con 22 velivoli e sono previste consegne per un totale di 204 aerei nei prossimi otto anni. [post_title] => L'indiana Akasa Air dà fiducia a Boeing con un ordine per 150 B737 Max [post_date] => 2024-01-18T10:53:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705575238000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turkish airlines sbarca in australia con la istanbul melbourne via singapore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2163,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines completa il puzzle dei propri voli a livello globale con il debutto in Australia: il collegamento tra Istanbul e Melbourne decollerà dal prossimo 15 marzo con tre frequenze alla settimana, operate da un A350-900 via Singapore. La città dello stato di Victoria sarà la 346ª destinazione della compagnia turca in 130 Paesi.\r

\r

Turkish sarà l'unica compagnia aerea europea a operare voli verso l'aeroporto di Melbourne.\r

\r

\"Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo - ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo\".\r

\r

\r

\r

I nuovi voli aumenteranno anche l'accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul.\r

\r

Nel mirino, per il futuro, l'apertura di voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l'acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines sbarca in Australia con la Istanbul-Melbourne (via Singapore)","post_date":"2024-01-22T09:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705915819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv","post_date":"2024-01-19T11:43:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705664633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 parte con tante novità per Cyclando, società specializzata nell'organizzazione di tour in bicicletta in Europa. In arrivo sono infatti nuove risorse per i reparti marketing, tecnologia e Ux/Ui (user experience e user interface). Allo stesso tempo, l'operatore modenese ha deciso di espandere il proprio raggio d'azione ai mercati di Usa, Canada e Australia, proponendo anche in questi paesi i propri itinerari in bici nel Vecchio continente.\r

\r

\"Questo è un momento emozionante nella nostra crescita aziendale - spiega Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. L'ampliamento del nostro team e l'apertura di nuovi mercati rappresentano infatti un passo decisivo verso il raggiungimento della nostra visione di offrire esperienze in bicicletta indimenticabili in tutto il mondo\".\r

\r

","post_title":"Cyclando amplia il team e si apre ai mercati Usa, Canada e Australia","post_date":"2024-01-19T11:11:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705662694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Toccherà otto importanti località sciistiche italiane il Radio Italia Winterland Tour 2024 organizzato da Radio Italia in partnership tra gli altri con Alpitour World, che per l'occasione metterà a disposizione un aereo gigante gonfiabile brandizzato con i colori Neos, atterrato appositamente sulle piste da sci per fare foto e creare attrazione. Le tappe del Radio Italia Winterland Tour in calendario includono il 20-21 gennaio a Gressoney La Trinitè, il 27-28 gennaio a La Thuile, il 3-4 febbraio a Limone Piemonte, il 10-11 febbraio a Bardonecchia, il 17-18 febbraio a Pila, il 24-25 febbraio a Madesimo, il 2-3 marzo a Tonale e il 9-10 marzo Folgaria.\r

\r

A ogni appuntamento sarà presente anche la Snow Beach Bravo: un’ampia area totalmente dedicata al relax, dove riposare e assistere nel pieno comfort alle attività in programma durante la giornata. Sarà presente anche un photo booth da cartolina e un mega mappamondo con cui giocare. Sono previsti pure il Puddle Neos, nuovi giochi da spiaggia e musicali in compagnia delle mascotte di Bravo, oltre alla possibilità di vincere una vacanza firmata Alpitour World in Messico. \r

\r

“Da domani fino al 10 marzo, saremo in alcune delle principali località sciistiche italiane con un villaggio turistico invernale posizionato direttamente sulle piste da sci - spiega il direttore marketing e commerciale di Radio Italia, Alessandro Volanti -. Un complesso diffuso con giochi, attività sportive, iniziative, tanta musica e animazione con il nostro Sergio Labruna. Un appuntamento da non perdere, accessibile a tutti”.","post_title":"Al via sulle piste da sci il Radio Italia Winterland Tour in partnership con Alpitour","post_date":"2024-01-19T10:29:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705660151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. \r

\r

La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.\r

\r

Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line.\r

\r

L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale.\r

\r

Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme.\r

\r

Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza.\r

\r

Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano.\r

\r

[gallery ids=\"459738,459741,459740\"]","post_title":"Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo","post_date":"2024-01-19T10:22:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705659744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways e All Nippon Airways hanno aperto le vendite dei voli in codeshare, come previsto dall'accordo recentemente siglato. La nuova partnership commerciale garantirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri, che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda, i rispettivi hub di riferimento.\r

L'intesa, attiva dal 24 gennaio, prevede che i viaggiatori di Ita e All Nippon Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio all'aeroporto di destinazione finale.\r

Ita Airways applicherà il suo codice \"AZ\" su 5 destinazioni nazionali in Giappone (Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Okinawa e Itami). All Nippon Airways, invece, applicherà il suo codice \"NH\" sui voli di Ita Airways tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino e sui voli in collegamento da Fiumicino verso 5 destinazioni domestiche in Italia (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli). Ita e Ana stanno valutando di espandere ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo nel prossimo futuro i propri codici su altre destinazioni.\r

Con l’accordo siglato con All Nippon Airways salgono a 34 i codeshare di Ita Airways, risultato raggiunto in poco più di due anni dall’avvio delle operazioni della Compagnia.","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli in codeshare con All Nippon Airways","post_date":"2024-01-19T08:52:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705654339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una pietra di colore viola, personalizzata con 22 simboli strani e con un messaggio da decifrare. E' un mistero che si svelerà nelle prossime settimane la nuova attrazione 2024 di Gardaland. La pietra, segno dell'inizio dei lavori di costruzione, è stata simbolicamente posata al centro del cantiere.\r

\r

Quello che si sa, al momento, è che sarà una novità avventurosa: un’attrazione per gli amanti del brivido a partire dalla generazione X a quella Z fino alla gen Alpha e potrà trasportare circa 350 persone all’ora, con un’altezza superiore ai 120 centimetri. Posizionata in un’area di 494 metri quadrati, prenderà il posto del Sequoia Magic Loop, accanto alle attrazioni Shaman e Colorado Boat.\r

\r

Ricca di effetti speciali e con un alto impatto scenografico la nuova attrazione, della quale non è stato ancora svelato il nome, saprà dunque accogliere più generazioni diverse fra loro. La pietra, realizzata dal reparto creativo di Gardaland Resort in circa dieci step per un totale di 100 ore di lavoro, al termine del cantiere verrà posizionata nella nuova attrazione. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per la nuova stagione, certi che la futura attrazione li sorprenderà e li farà immergere in un nuovo magico scenario” sottolinea la ceo del parco, Sabrina de Carvalho.","post_title":"Gardaland: al via i lavori per una nuova, misteriosa attrazione","post_date":"2024-01-18T12:36:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705581371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair a caccia di personale da assumere in vista della programmazione dei voli per la stagione invernale 2024. La low cost irlandese ricerca assistenti di volo un po' in tutta Italia e nello specifico anche in Sicilia, a Palermo e Catania.\r

\r

Appuntamento nel capoluogo siciliano mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10:30 all’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi.\r

\r

A Catania, invece, giovedì 25 gennaio a partire dalle 10:30 si svolgerà un appuntamento al BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27.\r

\r

Gli interessati dovranno presentarsi ai colloqui, portando una copia (digitale o fisica) di curriculum vitae (aggiornato), foto a figura intera, copia del passaporto e passaporto effettivo. È possibile consultare il sito della compagnia nella sezione dedicata per avere maggiori informazioni.","post_title":"Ryanair recluta assistenti di volo in Sicilia: a Palermo e Catania il 24 e 25 gennaio","post_date":"2024-01-18T12:09:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705579788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'indiana Akasa Air dà fiducia a Boeing con un ordine per 150 B737 Max, che supporteranno l'espansione del network domestico e internazionale della compagnia aerea.\r

\r

Quello del vettore indiano è il primo importante annuncio di ordini per il travagliato Max di Boeing, dopo l'incidente che a inizio 2024 ha coinvolto Alaska Airlines, anche se l'ordine di Akasa non include la versione 737 Max 9 finita nel mirino delle autorità di sicurezza.\r

\r

L'ordine è stato annunciato in occasione dell'esposizione aerea \"Wings India\" nella città meridionale di Hyderabad, che ha riunito costruttori di aerei, compagnie aeree e funzionari governativi per sfruttare al meglio il boom dei viaggi in India, con una specifica attenzione alle rotte internazionali.\r

\r

«Ci sentiamo molto fiduciosi sul tipo di aereo che abbiamo... anche visto l'impegno di Boeing nel modo in cui ha gestito questo problema\", ha dichiarato a Reuters Priya Mehra, responsabile delle relazioni legali, normative e strategiche di Akasa.\r

\r

L'ordine di Akasa include i 737 Max 10 e Max 8-200; Mehra ha dichiarato che la compagnia aerea non intende diversificare la propria flotta. Attualmente opera con 22 velivoli e sono previste consegne per un totale di 204 aerei nei prossimi otto anni.","post_title":"L'indiana Akasa Air dà fiducia a Boeing con un ordine per 150 B737 Max","post_date":"2024-01-18T10:53:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705575238000]}]}}