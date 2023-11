Turkish Airlines operativa sulla nuova rotta da Istanbul a Detroit Turkish Airlines ha inaugurato ieri, 15 novembre, il nuovo collegamento tra Istanbul e Detroit, che diventa la tredicesima destinazione servita dalla compagnia aerea negli Stati Uniti. Come anticipato, i voli per Detroit saranno operati tre giorni a settimana, collegando l’aeroporto di Istanbul con l’aeroporto metropolitano di Detroit Wayne County. Dopo il 25 dicembre 2023, i collegamenti saliranno a quattro giorni alla settimana. Con l’aggiunta della città del Michigan, il network di Turkish Airlines sale a quota 345 destinazioni. «Questo è un giorno speciale in cui ci riuniamo per celebrare il volo inaugurale di Turkish Airlines verso la città di Detroit – ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Con questo volo diretto abbiamo avvicinato due grandi città, Istanbul e Detroit e creato nuove opportunità di viaggio, affari e scoperta culturale. In qualità di compagnia di bandiera della Turchia raggiungiamo più Paesi di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e, aggiungendo nuove destinazioni al nostro network in continua espansione, come Detroit, continuiamo a servire la nostra missione primaria di unire persone e culture in tutto il mondo». Condividi

