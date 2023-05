Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari. «Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l’ottava italiana – ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l’Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines». La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800. «Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo – ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del ‘Falcone Borsellino’ – il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico». «È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo – ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot "continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti". Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno. I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere "condizioni di parità". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi. [post_title] => Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti [post_date] => 2023-05-08T12:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683548773000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalle cupole della moschea Blu a quelle delle madrasse per un viaggio che combina Istanbul con Uzbekistan, in un itinerario storico e culturale di grande interesse firmato Originaltour. Si arriva a Istanbul con possibilità di visitare in autonomia la città. Si vola poi per Samarcanda, storico crocevia della via della Seta, dove non mancherà la visita a piazza Registan, con le tre matasse di Ulugbek, Sherdor e Tillakori, con la sua Moschea d’oro, del mausoleo Guri Amir, dove si trova la tomba di Tamerlano, il re che ha ricostruito la città nel 1370 dopo essere stata distrutta da Gengis Khan, nonché la moschea di Bibi-Khanim, la più grande opera d’arte dello stesso Tamerlano, costruita per la moglie prediletta. Si prosegue poi per Bukhara, centro commerciale sulla via della seta, famosa per le sue madrasse, tra cui quella di Chor Minor con quattro minareti, per le moschee e il quartiere ebraico con la sinagoga del sedicesimo secolo, il mausoleo di Ismail Samanidi, che risale al decimo secolo ed è uno dei più antichi dell’Asia Centrale e quello di Chashma Ayub, detto anche Sorgente di Giobbe. Per raggiungere Khiva si attraversa quindi una parte del deserto dell’Asia centrale, lo Kyzylkum che significa le Sabbie Rosse. Nella città interna si trovano oltre 30 moschee e madrasse islamiche. Tashkent conclude l’itinerario con visita del museo delle Arti Applicate, del complesso Hasti Imam dove si trova il Corano Usman, ritenuto il più antico del mondo, del mercato Chorsu, della piazza dell’Indipendenza e di Tamerlano. Non mancherà neppure un breve tragitto in metropolitana, l’unica dell’Asia Centrale, inaugurata nel 1977 con 29 stazioni ognuna diversa dall’altra per le decorazioni di marmi, stucchi e lampadari. Quote per il solo tour a partire da 1.080 euro, compresi i voli interni, la sistemazione in hotel, il trattamento di pensione completa (eccetto a Istanbul), nonché la guida di lingua italiana. [post_title] => Originaltour presenta l'itinerario sulle orme di Tamerlano tra Istanbul e Uzbekistan [post_date] => 2023-05-08T11:41:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683546097000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari. «Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l'ottava italiana - ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines». La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800. «Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico». «È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo - ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti». [post_title] => Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali [post_date] => 2023-05-08T11:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683544886000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France e Klm hanno siglato un accordo con Aci blueteam che prevede la connessione diretta Ndc sulla piattaforma di selfbooking WonderMiles, della quale la tmc è distributore in esclusiva per l’Italia. Grazie all’implementazione della piattaforma WonderMiles sarà possibile accedere a tariffe dedicate, promozioni e servizi garantiti solo sul canale diretto Ndc. L’integrazione offre quindi un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso. Tutto questo con l’aggiunta della possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue. “Le compagnie aeree dedicano tariffe, promozioni e prodotti solo sul canale diretto Ndc. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire sull’Ndc di Air France e Klm, per poter offrire ai nostri clienti le migliori opportunità commerciali e dare loro un importante vantaggio competitivo – dichiara Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Avere il contenuto diretto Ndcdi Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’Aagenzia di viaggio”. “Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni – dichiara Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia -. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta”. [post_title] => Air France-Klm: intesa con Aci blueteam per la connessione diretta Ndc [post_date] => 2023-05-08T10:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683540979000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impegno di Emirates volto ad incentivare i flussi turistici, questa volta verso Bahrain ed Ente del Turismo dello Zambia grazie alla sigla di due protocolli di intesa. Nel dettaglio, la compagnia aerea di Dubai sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates serve attualmente il Bahrain con 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777. La partnership prevede che venga ampliata l'attrattività della destinazione in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la consapevolezza del Bahrain come meta ideale per un weekend grazie ad attrazioni interessanti per i viaggiatori provenienti da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti. Emirates e l’ente per il turismo dello Zambia esploreranno congiuntamente le opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando il network globale di 140 destinazioni di Emirates. I due Paesi esploreranno modi per collaborare su iniziative chiave per promuovere esperienze nel Paese africano e aumentare la visibilità della destinazione all'interno del network del vettore. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche diverse campagne pubblicitarie e di marketing per spingere i visitatori in entrata in Zambia. Attualmente Emirates, che opera verso lo Zambia dal 2012 offre sette collegamenti settimanali per il Paese. [post_title] => Emirates incentiva i flussi turistici verso Zambia e Bahrain [post_date] => 2023-05-08T10:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683540310000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha aggiunto voli supplementari su più rotte da e per Palermo e da e per Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa per il periodo estivo. In pratica, i voli cancellati sull'aeroporto di Comiso vengono riposizionati a Trapani-Marsala e a Palermo; la low cost aumenterà anche il numero di voli per Roma (sia da Palermo che da Trapani-Marsala). "Confermiamo il nostro impegno sulla Sicilia con 24 nuovi voli settimanali da/per gli aeroporti di Palermo e Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa - ha rimarcato Eddie Wilson, ceo della low cost irlandese -. Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i team di gestione di Trapani-Marsala e Palermo per aumentare i voli per Roma quest'estate, offrendo una scelta ancora più ampia ai siciliani. In quanto economia insulare che dipende dall'aviazione per la connettività, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di ridurre i costi di accesso attraverso l'abolizione della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) che si applica non solo ai turisti che si recano in Sicilia, ma anche ai siciliani che si viaggiano in Italia per visitare amici o familiari. Questa tassa (quasi tutta destinata a Roma senza alcun beneficio per la Sicilia) non esiste in isole concorrenti come le Baleari, le Canarie, Malta o Cipro e pone la Sicilia in una posizione di svantaggio nell'attrarre investimenti. Purtroppo, Ryanair non ha ancora ricevuto alcuna risposta da parte del governo siciliano alla super proposta di crescita che porterebbe ulteriori 3 milioni di passeggeri alla Sicilia. Questa proposta, che prevede lo sconto della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) per tutti i vettori, non solo trasformerebbe la connettività siciliana, ma genererebbe anche 1,5 miliardi di euro all'anno di spesa turistica aggiuntiva per l'economia siciliana". Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ocietà di gestione dell’aeroporto di Trapani-Marsala ha commentato: “Malpensa era proprio tra le destinazioni più richieste dalla nostra utenza. Poterla aggiungere al nostro panel è una grande vittoria che, insieme al potenziamento delle frequenze per Roma, Bologna, Bratislava e Bruxelles accresce le possibilità di mobilità e turismo del territorio”. [post_title] => Ryanair aggiunge voli sugli scali di Palermo e Trapani-Marsala per l'estate [post_date] => 2023-05-08T09:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683539106000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_252709" align="alignleft" width="300"] Luca Cordero di Monterzemolo[/caption] Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021. L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata. Mobilità integrata «Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti». Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo. [caption id="attachment_367006" align="alignleft" width="300"] Gianbattiasta La Rocca[/caption] Sinergia Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente. Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto. Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia. [post_title] => Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo [post_date] => 2023-05-06T07:33:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683358392000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York. I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita. Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo. Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre. [post_title] => Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio [post_date] => 2023-05-05T12:02:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683288172000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps è operativa dallo scorso 1° maggio sulla rotta da Bolzano a Kassel: la città della Germania centro-occidentale si aggiunge così al network tedesco che già include Berlino, Amburgo e Düsseldorf. La rotta è servita con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, fino alla fine di ottobre e rappresenta una valida alternativa di viaggio per i turisti tedeschi: "Oltre due milioni di tedeschi trascorrono ogni anno le loro vacanze estive in Alto Adige, ora comodamente raggiungibile anche dal centro della Germania in soli 90 minuti - ha sottolineato Josef Gostner, ceo della compagnia aerea -. Siamo lieti di avere a bordo il tour operator Uks Touristik con il nostro prodotto premium, che propone pacchetti vacanza in Alto Adige". "Questa nuova destinazione è molto richiesta nella regione - ha aggiunto Lars Ernst, direttore generale di Flughafen GmbH Kassel -. Il to Uks Touristik, insieme a tutti i suoi partner, è riuscito ad offrire un'altra destinazione molto interessante per i nostri passeggeri, che va ad arricchire il nostro operativo voli". [post_title] => SkyAlps collega Bolzano a Kassel con due voli alla settimana, sino a fine ottobre [post_date] => 2023-05-05T11:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683287159000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turkish airlines operativa sulla istanbul palermo con quattro voli settimanali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3378,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi.\r

\r

Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot \"continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti\".\r

\r

Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno.\r

\r

I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere \"condizioni di parità\". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi.","post_title":"Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti","post_date":"2023-05-08T12:26:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683548773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalle cupole della moschea Blu a quelle delle madrasse per un viaggio che combina Istanbul con Uzbekistan, in un itinerario storico e culturale di grande interesse firmato Originaltour. Si arriva a Istanbul con possibilità di visitare in autonomia la città. Si vola poi per Samarcanda, storico crocevia della via della Seta, dove non mancherà la visita a piazza Registan, con le tre matasse di Ulugbek, Sherdor e Tillakori, con la sua Moschea d’oro, del mausoleo Guri Amir, dove si trova la tomba di Tamerlano, il re che ha ricostruito la città nel 1370 dopo essere stata distrutta da Gengis Khan, nonché la moschea di Bibi-Khanim, la più grande opera d’arte dello stesso Tamerlano, costruita per la moglie prediletta. Si prosegue poi per Bukhara, centro commerciale sulla via della seta, famosa per le sue madrasse, tra cui quella di Chor Minor con quattro minareti, per le moschee e il quartiere ebraico con la sinagoga del sedicesimo secolo, il mausoleo di Ismail Samanidi, che risale al decimo secolo ed è uno dei più antichi dell’Asia Centrale e quello di Chashma Ayub, detto anche Sorgente di Giobbe.\r

\r

Per raggiungere Khiva si attraversa quindi una parte del deserto dell’Asia centrale, lo Kyzylkum che significa le Sabbie Rosse. Nella città interna si trovano oltre 30 moschee e madrasse islamiche. Tashkent conclude l’itinerario con visita del museo delle Arti Applicate, del complesso Hasti Imam dove si trova il Corano Usman, ritenuto il più antico del mondo, del mercato Chorsu, della piazza dell’Indipendenza e di Tamerlano. Non mancherà neppure un breve tragitto in metropolitana, l’unica dell’Asia Centrale, inaugurata nel 1977 con 29 stazioni ognuna diversa dall’altra per le decorazioni di marmi, stucchi e lampadari. Quote per il solo tour a partire da 1.080 euro, compresi i voli interni, la sistemazione in hotel, il trattamento di pensione completa (eccetto a Istanbul), nonché la guida di lingua italiana.","post_title":"Originaltour presenta l'itinerario sulle orme di Tamerlano tra Istanbul e Uzbekistan","post_date":"2023-05-08T11:41:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683546097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari.\r

\r

«Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l'ottava italiana - ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines».\r

\r

La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800.\r

\r

«Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».\r

\r

«È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo - ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti».","post_title":"Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali","post_date":"2023-05-08T11:21:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683544886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France e Klm hanno siglato un accordo con Aci blueteam che prevede la connessione diretta Ndc sulla piattaforma di selfbooking WonderMiles, della quale la tmc è distributore in esclusiva per l’Italia. \r

\r

Grazie all’implementazione della piattaforma WonderMiles sarà possibile accedere a tariffe dedicate, promozioni e servizi garantiti solo sul canale diretto Ndc. L’integrazione offre quindi un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso. Tutto questo con l’aggiunta della possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue.\r

\r

“Le compagnie aeree dedicano tariffe, promozioni e prodotti solo sul canale diretto Ndc. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire sull’Ndc di Air France e Klm, per poter offrire ai nostri clienti le migliori opportunità commerciali e dare loro un importante vantaggio competitivo – dichiara Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Avere il contenuto diretto Ndcdi Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’Aagenzia di viaggio”.\r

\r

“Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni – dichiara Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia -. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta”.","post_title":"Air France-Klm: intesa con Aci blueteam per la connessione diretta Ndc","post_date":"2023-05-08T10:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impegno di Emirates volto ad incentivare i flussi turistici, questa volta verso Bahrain ed Ente del Turismo dello Zambia grazie alla sigla di due protocolli di intesa.\r

\r

Nel dettaglio, la compagnia aerea di Dubai sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates serve attualmente il Bahrain con 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777. La partnership prevede che venga ampliata l'attrattività della destinazione in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la consapevolezza del Bahrain come meta ideale per un weekend grazie ad attrazioni interessanti per i viaggiatori provenienti da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

\r

\r

Emirates e l’ente per il turismo dello Zambia esploreranno congiuntamente le opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando il network globale di 140 destinazioni di Emirates. I due Paesi esploreranno modi per collaborare su iniziative chiave per promuovere esperienze nel Paese africano e aumentare la visibilità della destinazione all'interno del network del vettore. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche diverse campagne pubblicitarie e di marketing per spingere i visitatori in entrata in Zambia.\r

\r

Attualmente Emirates, che opera verso lo Zambia dal 2012 offre sette collegamenti settimanali per il Paese.\r

\r

","post_title":"Emirates incentiva i flussi turistici verso Zambia e Bahrain","post_date":"2023-05-08T10:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha aggiunto voli supplementari su più rotte da e per Palermo e da e per Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa per il periodo estivo.\r

In pratica, i voli cancellati sull'aeroporto di Comiso vengono riposizionati a Trapani-Marsala e a Palermo; la low cost aumenterà anche il numero di voli per Roma (sia da Palermo che da Trapani-Marsala).\r

\"Confermiamo il nostro impegno sulla Sicilia con 24 nuovi voli settimanali da/per gli aeroporti di Palermo e Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa - ha rimarcato Eddie Wilson, ceo della low cost irlandese -. Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i team di gestione di Trapani-Marsala e Palermo per aumentare i voli per Roma quest'estate, offrendo una scelta ancora più ampia ai siciliani. In quanto economia insulare che dipende dall'aviazione per la connettività, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di ridurre i costi di accesso attraverso l'abolizione della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) che si applica non solo ai turisti che si recano in Sicilia, ma anche ai siciliani che si viaggiano in Italia per visitare amici o familiari. Questa tassa (quasi tutta destinata a Roma senza alcun beneficio per la Sicilia) non esiste in isole concorrenti come le Baleari, le Canarie, Malta o Cipro e pone la Sicilia in una posizione di svantaggio nell'attrarre investimenti.\r

Purtroppo, Ryanair non ha ancora ricevuto alcuna risposta da parte del governo siciliano alla super proposta di crescita che porterebbe ulteriori 3 milioni di passeggeri alla Sicilia. Questa proposta, che prevede lo sconto della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) per tutti i vettori, non solo trasformerebbe la connettività siciliana, ma genererebbe anche 1,5 miliardi di euro all'anno di spesa turistica aggiuntiva per l'economia siciliana\".\r

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ocietà di gestione dell’aeroporto di Trapani-Marsala ha commentato: “Malpensa era proprio tra le destinazioni più richieste dalla nostra utenza. Poterla aggiungere al nostro panel è una grande vittoria che, insieme al potenziamento delle frequenze per Roma, Bologna, Bratislava e Bruxelles accresce le possibilità di mobilità e turismo del territorio”.","post_title":"Ryanair aggiunge voli sugli scali di Palermo e Trapani-Marsala per l'estate","post_date":"2023-05-08T09:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683539106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_252709\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Cordero di Monterzemolo[/caption]\r

\r

Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021.\r

\r

L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata.\r

Mobilità integrata\r

«Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti».\r

\r

Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. \r

\r

Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo.\r

\r

[caption id=\"attachment_367006\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianbattiasta La Rocca[/caption]\r

Sinergia\r

Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente.\r

\r

Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto.\r

\r

Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia.\r

\r

","post_title":"Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo","post_date":"2023-05-06T07:33:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683358392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York.\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita.\r

\r

Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo.\r

\r

Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.","post_title":"Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio","post_date":"2023-05-05T12:02:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps è operativa dallo scorso 1° maggio sulla rotta da Bolzano a Kassel: la città della Germania centro-occidentale si aggiunge così al network tedesco che già include Berlino, Amburgo e Düsseldorf.\r

\r

La rotta è servita con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, fino alla fine di ottobre e rappresenta una valida alternativa di viaggio per i turisti tedeschi: \"Oltre due milioni di tedeschi trascorrono ogni anno le loro vacanze estive in Alto Adige, ora comodamente raggiungibile anche dal centro della Germania in soli 90 minuti - ha sottolineato Josef Gostner, ceo della compagnia aerea -. Siamo lieti di avere a bordo il tour operator Uks Touristik con il nostro prodotto premium, che propone pacchetti vacanza in Alto Adige\".\r

\r

\"Questa nuova destinazione è molto richiesta nella regione - ha aggiunto Lars Ernst, direttore generale di Flughafen GmbH Kassel -. Il to Uks Touristik, insieme a tutti i suoi partner, è riuscito ad offrire un'altra destinazione molto interessante per i nostri passeggeri, che va ad arricchire il nostro operativo voli\".","post_title":"SkyAlps collega Bolzano a Kassel con due voli alla settimana, sino a fine ottobre","post_date":"2023-05-05T11:45:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683287159000]}]}}