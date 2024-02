Turkish Airlines investe sull’Italia: più voli su Bologna, Bari, Napoli e Palermo Turkish Airlines consolida la presenza in Italia con una crescita significativa delle frequenze dei voli da e per gli aeroporti di Bologna, Bari, Palermo e Napoli, dal prossimo 31 marzo, in risposta all’arrivo della stagione estiva e del conseguente aumento del traffico. La compagnia aerea mira a espandere progressivamente il proprio network che sull’Italia conta oggi 136 voli per un totale di 8 destinazioni. Inoltre, l’accordo firmato tra Turkish Airlines e Ita Airways, in vigore da luglio 2023, offre una maggiore flessibilità in termini di scelte di volo tra la Turchia e l’Italia e fornisce servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie. Il nuovo operativo prevede, sulla rotta da Istanbul a Bologna, il passaggio da 18 a 21 frequenze settimanali; sulla rotta per Bari da 5 a 7 frequenze settimanali; sulla rotta per Palermo da 4 a 6 frequenze settimanali e infine, su quella per Napoli, da 12 a 18 frequenze settimanali. «Con l’ampliamento delle operazioni di volo in Italia offriamo ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e un’esperienza ancora più comoda e confortevole. Siamo certi che questo aumento delle frequenze contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e a rafforzare ulteriormente i legami tra la Turchia e l’Italia» ha commentato Ahmet Bolat, presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Turkish Airlines. Condividi

