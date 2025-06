Turkish Airlines ed airBaltic estendono il codeshare a nuove destinazioni Turkish Airlines amplia l’accordo di codeshare con airBaltic con l’aggiunta di nuove destinazioni al network condiviso. Dal 2023, le due compagnie aeree operano congiuntamente voli tra Istanbul e Riga nell’ambito di un accordo di codeshare. Dal 2023, le due compagnie aereenell’ambito di un accordo di codeshare. L’allargamento dell’intesa consente a entrambe le compagnie di accedere a nuovi mercati, ampliare le rispettive reti di collegamenti e migliorare la connettività per i passeggeri. In pratica, Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo su alcuni collegamenti operati da airBaltic da Riga verso Turku e Tampere in Finlandia, oltre a Palanga in Lituania. In cambio, airBaltic potrà inserire il proprio codice di volo su rotte operate da Turkish da Istanbul verso le seguenti destinazioni: Tbilisi, Batumi, Ashgabat, Baku, Dushanbe e Bishkek. Queste nuove rotte verranno attivate una volta completate le approvazioni normative. “Questo accordo di codeshare ampliato riflette il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri più opzioni di viaggio e una connettività migliorata – commenta il ceo del vettore turco, Bilal Ekşi -. In qualità di compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, continueremo a collegare continenti e culture attraverso collaborazioni strategiche e una rete in continua crescita.” “Questa collaborazione offre ancora più opportunità di viaggio ai passeggeri baltici grazie all’ampia rete globale di Turkish Airlines – aggiunge Pauls Cālītis, interim ceo e coo di airBaltic -. Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dalla Turchia potranno ora accedere più facilmente alle destinazioni servite da airBaltic nei Paesi baltici e nell’Europa settentrionale. Siamo impazienti di proseguire questa collaborazione di successo.” Condividi

