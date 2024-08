Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza. L’informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell’aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l’alternativa poiché entrambe sono americane. La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un’ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald’s e Starbucks. Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo. Condividi

