Turicchi: «I conti di Ita sono positivi. Abbiamo lavorato bene» Ita Airways sta andando verso il profitto per l’intero anno ed è in buona forma finanziaria per il progetto di unione con Lufthansa che può produrre sinergie significative, ha detto il presidente del vettore italiano Antonino Turicchi in un’intervista al Messaggero. La scorsa settimana Lufthansa ha dichiarato di aver presentato alla Commissione europea un pacchetto di misure correttive necessarie per ottenere l’approvazione dell’antitrust dell’Unione Europea per acquisire una partecipazione di minoranza in Ita, di proprietà statale, avvicinandosi così alla chiusura dell’accordo. Utile Turicchi ha dichiarato al quotidiano che l’utile prima degli interessi e delle imposte della compagnia si è attestato a 40 milioni di euro (42,36 milioni di dollari) alla fine di ottobre e che chiuderà l’anno in positivo, e che dispone di riserve di cassa per oltre 550 milioni di euro. «Abbiamo dimostrato con i fatti di essere un’azienda competitiva e redditizia», ha detto Turicchi. Il guadagno prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento (Ebitda) si è attestato a 309 milioni di euro alla fine di ottobre, ha detto Turicchi, con un aumento di 213 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ha stimato sinergie dal legame con Lufthansa per 300-400 milioni di euro fino al 2027, e ha detto che l’azienda potrebbe aumentare la sua forza lavoro nel 2025 se le tendenze del mercato rimarranno positive, come si aspettava. Condividi

