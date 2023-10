Trenord: 8,5 milioni i viaggiatori verso le destinazioni turistiche, +19% sul 2022 Trenord conquista le attenzioni dei turisti: fra gennaio e settembre 2023 sono stati 8,5 milioni i passeggeri che nel weekend e in estate hanno viaggiato sui treni lombardi verso destinazioni turistiche; è il 19% in più rispetto allo stesso periodo nel 2022. Aumentano anche i viaggiatori che scelgono le “Gite in treno” di Trenord, itinerari che integrano il viaggio a esperienze di svago, relax, divertimento, visita: fra gennaio e settembre sono stati già oltre 38.000, superando i 35.000 registrati nell’intero 2022. E il turista Trenord è sempre più digitale: il 49% dei passeggeri che ha scelto le “Gite in treno” ha acquistato il biglietto su sito o App Trenord. Risultati positivi anche in occasione dei grandi eventi, per i quali Trenord conferma il proprio impegno grazie a potenziamenti del servizio e biglietti speciali a prezzi convenienti. 7mila passeggeri hanno acquistato i ticket della società verso il concerto di Bruce Springsteen & The E Street Band, organizzato all’Autodromo di Monza lo scorso 25 luglio. Sono stati invece oltre 25mila i viaggiatori che hanno raggiunto l’Autodromo in occasione del Gran Premio d’Italia utilizzando i biglietti speciali di Trenord. Per l’evento, nei tre giorni di prove e gara dal 1° al 3 settembre l’azienda ha effettuato complessivamente 40 corse straordinarie fra Milano e Monza. Trenord parteciperà alla prossima fiera di Rimini con uno stand insieme a Navigazione Laghi (Padiglione A7, Stand 401). Condividi

