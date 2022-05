Trenitalia: riduzioni fino al 70% sul prezzo dei biglietti per l’election day del 12 giugno

Ai passeggeri che si sposteranno per votare viene riservato uno sconto sui biglietti ferroviari – valido per viaggi di andata e ritorno – del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali invece la riduzione è del 60%. La medesima scontistica sarà applicata anche per l’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative, fissato per domenica 26 giugno.