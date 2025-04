Trenitalia: partnership con Noleggiare per Intercity e Regionale Trenitalia ha siglato una nuova partnership tra i due dei suoi brand – Intercity e Regionale – e Noleggiare, così da offrire ai viaggiatori soluzioni di mobilità sempre più flessibili e convenienti, integrando il trasporto ferroviario con il servizio di noleggio auto. In pratica i passeggeri che viaggiano con Intercity e Regionale potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulle tariffe di noleggio auto prenotate online, tramite il link alla pagina dedicata. Per gli iscritti al programma fedeltà X-GO, lo sconto sale al 15% e sono inclusi un guidatore aggiuntivo senza costi extra, il supplemento young driver gratuito e chilometraggio illimitato. L’iniziativa è pensata per agevolare chi desidera combinare il treno con il noleggio auto, offrendo un’alternativa di viaggio più pratica, su misura e adattabile alle esigenze di ogni passeggero. Condividi

