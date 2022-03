Trenitalia in vendita i biglietti Parigi-Lione

Ulteriori sei corse tra Parigi Gare de Lyon e Lione Perrache, via Lione Part Dieu, con il Frecciarossa 1000 di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Sono in vendita da ieri, 10 marzo, i biglietti di Trenitalia, fra le due città francesi che si aggiungono ai quattro viaggi già disponibili sulla rotta Parigi – Milano, via Lione. Complessivamente sono oltre 4.600 i posti in più al giorno offerti ai viaggiatori.

L’aumento delle corse con Frecciarossa ha l’obiettivo di soddisfare la richiesta di mobilità dei viaggiatori che hanno la possibilità di scegliere il livello di servizio e l’atmosfera del loro viaggio. Già aperte le prenotazioni per viaggi in estate su tutti i treni Frecciarossa Parigi – Lione e Parigi – Milano.