Trenitalia ha intenzione di collegare Parigi a Madrid entro il 2024 Trenitalia ha in piano di collegare Madrid e Parigi, via Barcellona, ​​con l’alta velocità, entro la fine del 2024. Questo secondo Luigi Ferraris, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, la società capogruppo, come riferisce L’Echo Touristique. Il gruppo italiano, con Trenitalia, copre da un anno la tratta tra Parigi e Lione. E ora, da meno di un mese, opera tra Madrid e Barcellona, ​​con la sua controllata Iryo. Quello che il gruppo italiano intende ora è collegare le due tratte. Scendendo da Lione a Montpellier e da lì fino al confine con la Spagna e Barcellona. Madrid-Italia Ferraris afferma inoltre che «possiamo pensare di collegare Madrid con l’Italia attraverso la Francia. Dove siamo già arrivati ​​con il nostro Frecciarossa». L’ad delle Ferrovie dello Stato, intervenuto a un evento a Madrid, ha detto che «abbiamo un piano e ci stiamo lavorando. Questo sogno – ha aggiunto – può realizzarsi entro la fine del 2024». Fino ad ora esiste un collegamento ad alta velocità tra Parigi e Barcellona offerto dalle ferrovie francesi, ma richiede un cambio di treno per proseguire verso Madrid. Le ferrovie francesi, che hanno anche la loro filiale in Spagna, Ouigo, non parlano ancora di creare questo percorso. Ma potrebbero farlo senza problemi, anche se sarebbe necessario verificare se una ferrovia autorizzata ad operare in Francia può entrare la rotta Madrid Barcellona.

