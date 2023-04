Aerei: nuovo sciopero nazionale il 21 aprile. Sul sito Enac i voli garantiti Aerei. Nuovo sciopero all’orizzonte che potrebbe ripercuotersi sui passeggeri degli aeroporti italiani in partenza venerdì 21 aprile: il sindacato Cub ha proclamato una mobilitazione nazionale di 24 ore per personale dell’handling aeroportuale a sostegno del rinnovo del contratto nazionale Assohandlers scaduto dal 2017. Sul sito dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile è consultabile la sezione Voli garantiti in caso di sciopero che riporta l’elenco dei voli garantiti in occasione dello sciopero generale. Il Cub – si legge dall’Ansa – chiede inoltre investimenti nella sicurezza e si dice contrario agli accordi sulle ‘banche delle ore’ per accantonare le ore di straordinario anziché pagarle quando svolte. Cub fa sapere anche che mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile ci sarà un Presidio Cub Trasporti presso la sede del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma per i lavoratori ex Alitalia per la “trasparenza nei criteri di assunzione” e per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria.

Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place. Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite. L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati. [post_title] => Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia [post_date] => 2023-04-18T14:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681828339000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via al reclutamento per assistenti di volo. Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. È possibile partecipare agli Open Days in Sicilia, il 19 e 20 aprile a Palermo. I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per far parte alle selezioni. Ad attenderli vi sara’la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Si terranno due sessioni, una alle 10:00 e una alle 15:00, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledi’19 e giovedi’ 20Aprile presso l’Hotel Mercure Palermo, via Mariano Stabile 112. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa. Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.comcon in allegato il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera. [post_title] => Lauda Air (Ryanair) alla ricerca di assistenti di volo. A Palermo il 19 e 20 aprile [post_date] => 2023-04-18T12:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681819223000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». [post_title] => Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni [post_date] => 2023-04-18T11:52:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818767000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare la flotta e la capacità di trasporto passeggeri nell'arco dei prossimi dieci anni. I piani del vettore prevedono infatti una flotta composta da 800 aeromobili nel 2033, rispetto ai 435 attuali, mentre il numero di passeggeri trasportati dovrebbe salire fino a 170 milioni. Il 2033 coincide con il centesimo anno dalla fondazione di Turkish Airlines: nell'ultimo decennio la compagnia aerea è già stata protagonista di una crescita significatativa e durante la pandemia è stato uno dei vettori più attivi. Il 2022 è stato chiuso con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, che però comprendeva 2,2 miliardi di dollari di imposte differite. Tra gli obiettivi fissati dal nuovo piano strategico decennale ci sono un fatturato consolidato di oltre 52,2 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del 2022, con un ebitdar compreso tra il 20 e il 25% nel periodo 2023-2033. L'anno scorso il margine era stato del 29,2%. Turkish ambisce ad un ulteriore miglioramento dell'efficienza, "contenendo i costi e creando nuove opportunità per generare ulteriori ricavi al fine di sostenere la forte performance finanziaria". La flotta dovrebbe arrivare a 813 aeromobili entro il 2033, con un network ampliato a 400 destinazioni rispetto alle 350 di quest'anno, di cui 345 internazionali rispetto alle 295 attuali. La capacità passeggeri dovrebbe raddoppiare con un tasso di crescita medio del 7%, portando il numero di passeggeri trasportati da 85 a 171 milioni nei prossimi dieci anni. Turkish Airlines vuole anche aumentare la sua quota nel mercato cargo, "raddoppiando il volume di merci trasportate (da 1,6 a 3,9 milioni di tonnellate) e posizionando Turkish Cargo tra i primi tre vettori cargo a livello globale entro il 2033". [post_title] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2033 [post_date] => 2023-04-18T11:24:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681817093000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443883 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443887" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, l'hotel director Karl Hallberg, il capitano Claudio Cupisti e Cesare Boldrini[/caption] Ci sarà un italiano al timone della ex Costa Venezia, ora in livrea Carnival. Il comandante Claudio Cupisti guiderà infatti la prima unità del nuovo format Fun Italian Style, che combina le origini tricolori della nave con lo stile di divertimento firmato Carnival. Originario di Viareggio, con il gruppo americano dal 1989, il comandante Cupisti ha maturato la propria esperienza lavorando su 20 navi Carnival, tra cui le Breeze, Elation, Splendor e Valor. Chief engineer sarà invece Cesare Boldrini, con Carnival dal 1995, dove ha iniziato come cadetto e si è rapidamente fatto strada fino a raggiungere l'attuale posizione nel 2011. È originario di La Spezia e ha lavorato su diverse navi nel corso degli anni tra cui le Elation, Dream, Legend e Vista. Costruita nel 2019, la Venezia accoglie più di 5 mila ospiti e inizierà il proprio ciclo di crociere dal Manhattan Cruise Terminal di New York il 15 giugno 2023. “Siamo orgogliosi di rappresentare una compagnia che ha sempre creduto nell’esperienza e professionalità della marineria italiana, affidando il timone di tutte le sue navi a un comandante italiano”, ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia. [post_title] => E' italiano il comandante della ex Costa Venezia in livrea Carnival [post_date] => 2023-04-18T11:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681816609000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni. Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town. Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium. [post_title] => Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024 [post_date] => 2023-04-18T10:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815391000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per l'estate italiana di easyJet: "Da giugno saremo al massimo delle nostre potenzialità, con volumi paragonabili a quelli pre-pandemia, anche se come anno saremmo ancora un po' indietro". Così Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, a margine della serata che ieri a Milano ha visto la compagnia presentare insieme a Visit Portugal il collegamento diretto da Milano Malpensa a Madeira. "Il trend della domanda di viaggio è molto positivo: noi abbiamo messo in pista un numero molto maggiore di posti e questa sarà la stagione della piena ripartenza". Salvo imprevisti, che potrebbero innescare disservizi per i passeggeri "come nel caso degli scioperi dei controllori di volo francesi. Noi però siamo ben organizzati e credo che anche il sistema in generale lo sia, rispetto alla scorsa estate". Intanto, è elevata l'attesa per la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa (il prossimo 31 maggio), dove easyJet ha casa da sempre: "Malpensa resta il nostro hub più importante dopo quello di Londra Gatwick, e tutto è pronto: qui abbiamo 23 aeromobili basati, per la maggior parte A320, poi qualche A319 e anche tre A321neo. Questi ultimi non saranno impiegati su rotte dedicate, ma su diverse rotte in base all'andamento del traffico. Complessivamente voleremo verso 61 destinazioni, +30% sul 2022". Malgrado la "fortissima penetrazione low cost Italia, noi difendiamo e consolidiamo la nostra posizione, in primis a Malpensa, dove altri continuano a cambiare programmi e stanno ancora cercando di capire dove dirigersi". Certo, ammette Lagorio, "Siamo anche un po’ cambiati, siamo cresciuti molto a Milano e Napoli, ma decresciuti a Venezia". Presenza milanese anche sul city airport di Linate, "dove è fondamentale esserci e vorremmo anche aumentare la nostra presenza, ma come sappiamo la disponibilità di slot è limitata. Cerchiamo comunque di offrire il migliore prodotto per la clientela business, con frequenze multi giornaliere sulle rotte servite: ad esempio, abbiamo fino a 5 voli al giorno per Parigi". E proprio sul fronte corporate è maggiore la collaborazione con il trade: "Naturalmente con le agenzie di viaggio lavoriamo maggiormente sulla parte business, che resta per easyJet una componente importante del traffico. Ma vorremmo avere un rapporto costruttivo anche per la parte leisure, benché da sempre per questo segmento la nostra strategia è diretta al cliente finale". Il quadro generale Le previsioni positive del country manager Italia sono confermate anche dal quadro generale della compagnia, che ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per quest'anno dopo l'aumento delle prenotazioni estive e il ritorno del numero di passeggeri a Pasqua ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e marzo easyJet ha aumentato la capacità del 40% confermando per l'estate il ritorno ai livelli pre-pandemici. Nel primo trimestre il vettore ha trasportato 15,6 milioni di passeggeri, rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente. Il load factor è salito all'88% rispetto al precedente 78%. Per il primo semestre easyJet prevede di realizzare ricavi per 2,7 miliardi di sterline (alla fine di marzo9, a fronte di costi per 3,1 milioni di sterline, con una perdita semestrale prima delle imposte compresa tra 405 e 425 milioni di sterline. [post_title] => EasyJet, Lagorio: "L'estate ci vedrà al massimo delle nostre potenzialità" [post_date] => 2023-04-18T10:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681813442000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il patrocinio dell'Enit per Obiettivo X, la tre giorni organizzata da Ota Viaggi, dal 12 al 14 maggio, presso il siciliano CdsHotels Terrasini. L'evento ospiterà diversi incontri incentrati sulla valorizzazione dei servizi turistici in Italia e sull’importanza della professionalità nell’incoming, con l’organizzazione di due panel che vedranno coinvolti alcuni protagonisti del turismo italiano. Il primo panel il Comparto trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare vedrà salire sul palco Frecciarossa, Ita Airways, Moby Lines, Tirrenia e Gnv. Il secondo panel, Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana, annovererà come relatori alcuni tra i migliori ceo e direttori generali dei tour operator italiani. La chiusura del talk show sarà quindi a cura dell’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell'ente a breve e lungo termine. 